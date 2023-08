Kurzhaft von Akbulut in der Türkei sorgt für Empörung - Abgeordnete bekräftigt Kritik an Erdogan

Von: Erkan Pehlivan

Die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) wurde kurzzeitig in der Türkei festgenommen. © IMAGO/Gerhard Leber

Die Festnahme der deutschen Abgeordnete Gökay Akbulut in der Türkei entwickelt zu einem Politikum. Die Reaktionen fallen eindeutig aus.

Frankfurt am Main - Am Wochenende wurde bekannt, dass die deutsche Abgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) Anfang August bei ihrer Einreise am Flughafen von Antalya verhaftet worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Linken-Politikerin Haftbefehl wegen Einträgen in den sozialen Medien aus dem Jahr 2019 erlassen, die „Terrorpropaganda“ darstellen, schreibt Akbulut auf der Plattform „X“ (vormals Twitter). „Erst in der Türkei am Flughafen habe ich erfahren, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kayseri gegen mich vorliegt. Bevor ich dazu aussagen musste, wurde die Akte innerhalb von wenigen Stunden gelöscht“, so Akbulut.

Vor bestimmten Gesetzen in der Türkei schützt auch keine deutsche Staatsbürgerschaft

IPPEN.MEDIA hat mit der Bundestagsabgeordneten über den Vorfall gesprochen. „Das Erdogan-Regime versucht mit allen Mitteln, Kritiker zum Schweigen zu bringen. Dazu haben sie extra neue Straftatbestände aufgeführt, wie z. B. Präsidentenbeleidigung oder eben das Desinformationsgesetz“, so Akbulut. Vor dem Gesetz gegen Terrorpropaganda und auch dem Desinformationsgesetz schütze auch keine deutsche Staatsbürgerschaft, erzählt die Parlamentarierin. „Gesetze wie das Desinformationsgesetz führen dazu, dass sich z. B. Augenzeugen, Journalisten oder auch Politikerinnen nicht mehr trauen, auf fehlende staatliche Löscharbeiten bei Waldbränden aufmerksam zu machen. Damit riskieren sie bis zu drei Jahre Haft. Das zeigt, wie weit sich die Türkei unter Erdogan von einer Demokratie entfernt hat“, warnt Akbulut.

In ihrem Bericht für das Jahr 2022 stellt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fest, dass solche Gesetze schon vielen Menschen in der Türkei zum Verhängnis geworden seien: „Die Behörden verhafteten und verfolgten weiterhin Dutzende von Journalisten, Menschenrechtsverteidigern und Oppositionspolitikern unter dem Vorwurf der Terrorismusbekämpfung“, heißt es darin.

Experte nennt Türkei einen Unrechtsstaat

Der Türkei-Experte und Leiter des Zentrums für Radikalisierungsforschung und Prävention in Essen, Professor Burak Çopur zeigt sich im Gespräch mit IPPEN.MEDIA empört wegen der Festnahme Akbuluts. Der Vorfall zeige erneut, „was für ein Unrechtsstaat die Türkei“ sei. „Kein Erdogan-kritischer Journalist, Politiker oder Intellektueller aus Deutschland kann sich in absoluter Sicherheit wiegen, nicht doch einmal an der türkischen Grenze oder am Flughafen festgenommen zu werden“, so Çopur. Dass aber nun zum ersten Mal eine deutsche Abgeordnete festgenommen worden sei, „schlägt dem Fass den Boden aus. Dass hier ein Provinzstaatsanwalt aus Kayseri auf eigene Faust handelt und einen Haftbefehl ausstellt, ohne vorher einmal recherchiert zu haben, wer Frau Akbulut ist, halte ich eher für unwahrscheinlich. Der Fisch stinkt hier vom Kopf her“, so Çopur.

Bundesregierung und EU sollen sich nicht täuschen lassen

Auch der Türkei-Experte und stellvertretende Bundesvorsitzende der Liberalen Vielfalt, Eren Güvercin, ist entsetzt über die Maßnahme gegen die deutsche Parlamentarierin. „Mit dem Vorwurf der ‚Terrorpropaganda‘ wird jede Kritik an Erdogans autokratischem Regime und am völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei in Nordsyrien kriminalisiert. Wenn schon eine Bundestagsabgeordnete mit Immunität Opfer der türkischen Willkürjustiz wird, wie steht es dann um einfache deutsche Bürger, die Kritik an Erdogans Politik äußern?“, fragt Güvercin im Gespräch mit unserer Redaktion. Die jüngste Annäherung von Erdogan an den Westen oder die EU dürfe nicht darüber täuschen, wie es um die Meinungsfreiheit und den Rechtsstaat in der Türkei bestellt sei.

Türkei wendet Willkürjustiz gegen kritische Stimmen an

Auch Mehmet Tanriverdi von der Kurdischen Gemeinde Deutschland zeigt sich verärgert über die türkische Justiz. „Der Fall der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut verdeutlicht eindrücklich die Anwendung einer Willkürjustiz in der Türkei“, sagte er auf Nachfrage. Tanriverdi machte gleichzeitig auf die vielen politischen Gefangenen in den türkischen Gefängnissen aufmerksam. Es stelle sich die Frage, ob die Bundesregierung sich mit derselben Intensität auch für die Freilassung zahlreicher deutscher und anderer Oppositioneller, die in der Türkei festsitzen, einsetzen würde.

Fall Akbulut Skandal und Blamage für die Türkei

Auch Fachleute für türkisches Recht sind empört über die Maßnahme gegen die deutsche Parlamentarierin und sehen eine Willkürjustiz. Die Ermittlungen zeigten einen politischen Hintergrund, sagte der ehemalige türkische Staatsanwalt, Mehmet Bakir Özkan, auf unsere Anfrage. „Entweder gab es keine Beweise oder die türkischen Behörden wollten sich nicht blamieren, indem sie die Anklagepunkte veröffentlichen. Diese wären nach westlichen Maßstäben als freie Meinungsäußerung zu sehen.“

Ähnlich beschreibt es auch Kemal Karanfil, ehemaliger Richter am türkischen Kassationshof (Yargıtay) im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. „Der Fall ist ein Skandal und zeige, dass die Justiz in der Türkei auf Anweisung funktioniere. Sowohl derjenige, der die Anklageakte gelöscht hat, als auch derjenige, der die Löschung angewiesen hat, haben sich strafbar gemacht“, so Karanfil.

Akbulut fordert Bundesregierung zu Stellungnahme auf

Der Fall der Bundestagsabgeordneten dürfte sich zu einem Politikum entwickeln. Akbulut vermisse ein klares Statement der Bundesregierung zum türkischen Haftbefehl gegen sie. „Es kann doch nicht sein, dass eine Bundestagsabgeordnete aus politischen Gründen festgenommen wird und die Bundesregierung dazu schweigt“, sagt die Bundestagsabgeordnete im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. „Die Nato-Partnerschaft und geopolitische Interessen scheinen der Bundesregierung und der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wichtiger zu sein als die Menschenrechte in der Türkei“, so Akbulut, die vor einer Wiederannäherung warnt. Dies wäre ihrer Ansicht nach ein Schlag ins Gesicht der Oppositionellen, die sich in der Türkei für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzen und deshalb seit Jahren aus politischen Gründen inhaftiert sind. (Erkan Pehlivan)