Protest gegen „desaströse Klimapolitik“: Greenpeace-Aktivisten klauen C an CDU-Parteizentrale

Greenpeace-Aktivisten montieren an der CDU-Parteizentrale in Berlin das „C“ von dem Schriftzug „CDU“ ab.

Berlin - Und plötzlich war das „C“ weg. Am heutigen Morgen staunten die Menschen, die vor der CDU-Parteizentrale in Berlin jedenfalls nicht schlecht. Denn das „C“ war plötzlich abhanden gekommen, nur das „DU“ war noch stehengeblieben. Hat sich die Christlich Demokratische Union etwa in die Demokratische Union umbenannt und das Christliche in ihrem Namen einfach gestrichen? Möglich wär’s ja immerhin.

Doch nein, weit gefehlt. Vielmehr hatten einige Greenpeace-Aktivisten den großen roten Buchstaben aus dem Parteilogo im Konrad-Adenauer-Haus entfernt, wie die Umweltschutzorganisation mitteilte. Das verbleibende „DU“ ergänzten die Aktivisten dann mit einem hübschen Banner, so dass an der Glasfassade zu lesen war: „Du sollst das Klima schützen“.

Greenpeace protestiert gegen Klimapolitik der CDU

Mit der Aktion will Greenpeace nach eigenen Worten gegen die „desaströse Klimapolitik“ der Partei protestieren. „Während die Partei regelmäßig beteuert, die Schöpfung bewahren zu wollen, bleibt sie die dazu nötigen Maßnahmen mit dem kürzlich vorgelegten Klimapaket erneut schuldig“, hieß es in einer Erklärung.

Greenpeace warf besonders Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor, wirksame Schritte wie den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor und den Beginn des Kohleausstiegs zu verhindern oder zu verschleppen. Zugleich werde die Energiewende ausgebremst.

+++BREAKING+++ An der @CDU-Zentrale in Berlin fehlt das C! ❌ Ihrem eigenen Anspruch auf die Bewahrung der Schöpfung wird die Partei nicht gerecht. #Klimaschutz #DUohneC #CDUpt19 pic.twitter.com/iWxpREnl5U — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) November 21, 2019

„Die CDU kann nicht ewig vom Bewahren der Schöpfung sprechen, ohne auch etwas dafür zu tun“, sagte Greenpeace-Sprecherin Marion Tiemann. „Das schwache Klimapaket hat diesen politischen Etikettenschwindel endgültig auffliegen lassen.“

Greenpeace verwies auf eine aktuelle Studie des Instituts Kantar, wonach 74 Prozent der Deutschen die CDU nicht mehr als eine Partei sehen, „die die Schöpfung bewahrt“. Auch von den CDU-Anhängern vertreten demnach 62 Prozent diese Auffassung. Die Befragung war von Greenpeace in Auftrag gegeben worden, befragt wurden vom 7. bis 13. November 1012 Bürger.

Greenpeace geht mit dem „C“ auf Reisen

Wie die Aktivisten den Buchstaben entfernten, blieb zunächst unklar. Die Berliner Polizei konnte zunächst keine Auskunft geben, auch die CDU-Pressestelle war nicht besetzt. Sämtliche Pressesprecher seien nach Leipzig zum am Freitag beginnenden Bundesparteitag gefahren, hieß es.

Und was macht das „C“? Das geht jetzt auf Reise. Wohin, ist noch nicht bekannt. Aber es ist auf jeden Fall sehr kommunikativ. Es hat sich nämlich schon mal zu Wort gemeldet.

Hallo Welt! @IchBinDasC der @CDU und mir reichts! Ich halte es mit DU nicht mehr aus! Schöpfung bewahren heißt Klima schützen! #DUohneC #CDUpt19 pic.twitter.com/nzzPH6FcGn — Das C (@IchBinDasC) November 21, 2019

(mit afp/dpa)