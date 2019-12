Auf dem Weg zum Klima-Gipfel in Madrid: Greta Thunberg gibt sich kämpferisch

Greta Thunberg kommt in Lissabon an.

Greta Thunberg ist voller Tatendrang und will nach ihrem zweiten Transatlantik-Törn mit neuer Kraft gegen die Klimakrise kämpfen.

UN-Klimakonferenz dauert bis 13.12. in Madrid

dauert bis 13.12. in Madrid Rund 29.000 Teilnehmer bei UN-Klimakonferenz erwartet

Update vom Dienstag, 3.12., 15.05 Uhr: Greta Thunberg hat wieder das europäische Festland erreicht. Der Katamaran „La Vagabonde“, mit dem die 16-Jährige den Atlantik überquerte, lief bei strahlendem Sonnenschein in einem Hafen in Lissabon ein, ehe Thunberg nach knapp drei Wochen auf See mit ihrem Protestschild mit der Aufschrift „Schulstreik fürs Klima“ unter dem Arm an Land ging. Empfangen wurde sie im Hafen von Dutzenden jubelnden Anhängern, einigen Trommlern sowie dem Lissaboner Bürgermeister Fernando Medina. Ihre Ankunft hatte sich wegen lauer Winde vor Ort um mehrere Stunden verzögert.

Greta Thunberg: „Wir werden den Kampf fortsetzen“

In Europa will Thunberg weiter unbeirrt und mit neuer Kraft gegen die Klimakrise kämpfen. „Auf der COP25 werden wir den Kampf fortsetzen“, sagte die schwedische Klimaaktivistin nach ihrer Ankunft. „Ich fühle mich gut. Ich möchte jetzt weitermachen, ich fühle mich voller Energie.“ Sie sei sehr dankbar für die Möglichkeit der erneuten Reise über die Atlantik sowie die damit verbundenen Erfahrungen. Nach drei Wochen auf See sei es aber auch ein überwältigendes Gefühl, wieder Land zu sehen. „Es fühlt sich großartig an, zurück in Europa zu sein.“

Nun geht es für die Schwedin weiter zum Klima-Gipfel in Madrid. Doch anders als zunächst geplant, lässt sie sich für die Weiterfahrt noch ein wenig Zeit. „Ich werde jetzt für ein paar Tage in Lissabon bleiben, um alles zu regeln“, sagte sie. Wenn sie sich bereit fühle, werde sie zum großen Klimaprotest am Freitag in Madrid weiterreisen. Einen konkreten Plan für die Klimakonferenz habe sie bislang noch nicht - ganz anders dagegen für die Zeit danach: „Nach Madrid werde ich für Weihnachten nach Hause fahren“, sagte die 16-Jährige.

Zweiter Transatlantik-Törn von Greta Thunberg

Vor ihrer Ankunft sagte Thunberg am Morgen der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“, es fühle sich sehr unwirklich an, bald wieder an Land zu sein. „Das ist ein ziemlich spezielles Gefühl, Land und Menschen zu sehen. Es ist eine große Erleichterung, aber auch ein bisschen traurig. Es ist schwer zu erklären.“ Am frühen Morgen hatte sie in den sozialen Netzwerken ein Foto der noch in Dunkelheit getauchten portugiesischen Küste gepostet. „Land ahoi! Lissabon voraus“, schrieb sie dazu auf Facebook.

Viele hatten stundenlang in der Sonne von Lissabon ausgeharrt, da sich die Ankunft wegen lauer Winde vor Ort um mehrere Stunden verzögert hatte. Für Thunberg war es bereits der zweite Transatlantik-Törn innerhalb von vier Monaten. Die junge Schwedin war im August unter anderem für die in Chile geplante Weltklimakonferenz nach Amerika gesegelt, die dann wegen der dortigen Unruhen aber nach Madrid verlegt wurde. Die junge Schwedin verzichtet wegen der hohen CO2-Emissionen von Flugreisen aufs Fliegen.

UNO: 2010 bis 2019 das wohl heißeste Jahrzehnt der Geschichte

Update vom Dienstag, 3.12., 13.35 Uhr: Hitzewellen, Dürreperioden, Waldbrände: Die Jahre 2010 bis 2019 gehen wohl als das heißeste Jahrzehnt in die Geschichte ein. Dies teilte die Uno bei der Weltklimakonferenz in Madrid mit. Das zurückliegende Jahrzehnt sei von „außerordentlicher Hitze, Gletscherschmelze und einem weltweiten Anstieg des Meeresspiegels“ geprägt gewesen, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Grund dafür seien die durch menschliches Handeln verursachten, klimaschädlichen Treibhausgase.

Allein im Jahr 2019 habe die Temperatur nach Auswertung der bisher vorliegenden Daten um 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gelegen, erklärte die WMO. Die Organisation verwies auf zahlreiche Waldbrände, Hitzeperioden und Wirbelstürme. Nach dem Pariser Klimaabkommen soll die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden.

2019 ist damit wohl das zweit- oder drittheißeste Jahr überhaupt. 2016 bleibt laut WMO in jedem Fall das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, unter anderem wegen des damals besonders starken Klimaphänomens El Niño.

Die UN-Organisation stützt sich bei ihrer vorläufigen Einschätzung für 2019 auf Daten zu den Temperaturen zwischen Januar und Oktober. Im März 2020 ist die Auswertung des Gesamtjahres abgeschlossen.

Klima-Gipfel in Madrid: Eine Hälfte der Welt bleibt außen vor

Update vom Dienstag, 3.12., 10.30 Uhr: Der Klima-Gipfel ist zweimal umgezogen, erst von Brasilien nach Chile, dann nach Spanien. Es sei sehr gut, dass die COP 25 überhaupt stattfinden könne, sagt Sabine Minninger von Brot für die Welt*, „aber der Umzug von Santiago de Chile nach Madrid ist leider auch mit hohen Umzugskosten verbunden“. Gerade kleine Organisationen aus dem globalen Süden schafften es kaum, die Mehrkosten zu bewältigen. Eine äußerst unglückliche, da es diesmal in der Tagesordnung explizit um Schäden und Verluste geht - was gerade für die Südhalbkugel wichtig ist.

Letztlich geht es darum, wie die Welt damit umgeht, dass durch die Klimakrise Existenzen, Lebensräume, Naturschätze und Kulturgüter vernichtet werden – und zwar vor allem im Süden. „Dort fehlt es an Geld für einen Wiederaufbau, wenn zum Beispiel ein Sturm ganze Landstriche verwüstet hat – dabei haben die am stärksten betroffenen Länder am wenigsten zum Problem beigetragen“, erläutert Minninger. „Es wäre nur fair, wenn Geld aus dem Norden in den Süden fließt, und zwar spezifisch für diese Fälle, nicht nur im Rahmen sonstiger Zahlungen oder Spenden.“

Klima-Gipfel in Madrid: Auftakt mit drastischen Worten

Update vom Montag, 2.12, 19.41 Uhr: Mit eindringlichen Rufen nach mehr Klimaschutz hat die 25. UN-Klimakonferenz in Madrid begonnen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sprach am Montag in Madrid von einem „Krieg gegen die Natur“, der beendet werden müsse. „Wenn wir nicht schnell unseren Lebensstil ändern, gefährden wir das Leben an sich.“ 196 Staaten und die EU verhandeln in den kommenden zwei Wochen darüber, wie das Pariser Klimaabkommen verwirklicht und die Erderhitzung eingedämmt werden kann.

Die Aktivisten von Fridays for Future und anderen Klimaschutzbewegungen dürften ihnen genau auf die Finger schauen. Die Schwedin Greta Thunberg, das Gesicht der weltweiten Jugend-Proteste, dürfte nach ihrer Atlantik-Überquerung diese Woche in Portugal ankommen, am Freitag will sie in Madrid mit Schülern demonstrieren. Die Bundesregierung war am Montag noch nicht in Madrid vertreten, Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist erst in der zweiten Verhandlungswoche dabei.

Klima-Gipfel in Madrid: Ursula von der Leyen mit klarer Ansage

„Die Welt nimmt Anlauf für mehr Klimaschutz“, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit. „Je länger wir warten, desto schwieriger und teurer wird es.“ Europa solle vorangehen*. Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versicherte in Madrid: „Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten.“ Von der Leyen will die Ziele der EU zum Einsparen von Treibhausgasen für 2030 verschärfen - 2050 soll die europäische Wirtschaft unterm Strich sogar klimaneutral sein. Bis 2020 sollen alle Staaten ehrgeizigere Pläne zur Reduzierung ihres Treibhausgas-Ausstoßes vorlegen, dafür sollen in Madrid die notwendige Unterstützung und auch Druck aufgebaut werden.

Zudem geht es um Regeln, nach denen Staaten und Unternehmen Klimaschutz in anderen Ländern finanzieren können - dabei kommt es aus Sicht der Bundesregierung darauf an, dass nichts doppelt angerechnet wird. Ein weiteres Thema soll die Finanzierung von Schäden durch Extremwetter in ärmeren Ländern sein, die mit dem Klimawandel zunehmen. Zurzeit zerstöre die Menschheit wissentlich die Ökosysteme, die sie am Leben erhalten, beklagte Guterres. Vor allem die Länder mit dem größten Treibhausgas-Ausstoß müssten mehr tun.

Update vom 02.12.2019, 13:40 Uhr: Auch die EU will gegen die Erderwärmung vorgehen. Zum Auftakt der UN-Klimakonferenz kündigte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen an, Europa werde seine Anstrengungen verstärken.

Die EU hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wenn das erreicht werden wolle, müsse jetzt gehandelt werden, sagte von der Leyen in einer Gesprächsrunde mit mehreren Staats- und Regierungschefs.

Klimakonferenz: Ursula von der Leyen kündigt „Green Deal“ für Europa an

Außerdem kündigte von der Leyen einen „Green Deal“ für Europa an. Der Plan soll in zehn Tagen vorgestellt werden. Ziel sei es, Emissionen zu senken, Jobs zu schaffen und die Lebensqualität zu erhöhen.

Erstmeldung

Madrid - Unter den kritischen Blicken der „Fridays for Future“-Bewegung startet am heutigen Montag (2.12.) die 25. UN-Klimakonferenz in Madrid. Zum Auftakt wählte UN-Generalsekretär Antonio Guterres drastische Worte, um das Ausmaß der Klimakrise deutlich zu machen und ein rasches Umsteuern einzufordern. Die Menschheit müsse wählen zwischen dem Weg der Hoffnung und dem der Kapitulation beim Klimaschutz. „Wollen wir wirklich als die Generation in Erinnerung bleiben, die den Kopf in den Sand steckte, die herumbummelte, während die Erde in Flammen stand?“, fragte er.

Vor Beginn der Klimakonferenz hatten bereits eine Reihe von Hilfsorganisationen erneut Alarm geschlagen und unter anderem vor Millionen Flüchtlingen durch klimabedingte Katastrophen gewarnt. außerdem haben sich in den USA zahlreiche Politiker, Prominente und Militärs in einem Bündnis gegen den Klimawandel zusammengeschlossen*. Die Erderwärmung sei eine „Frage der internationalen Sicherheit“, begründete Initiator John Kerry den Namen der Initiative „World War Zero“. Nach Angaben des ehemaligen US-Außenministers hoffen die Gründungsmitglieder, die US-Bürger „wie im Krieg“ für den Kampf gegen die Treibhausgase zu mobilisieren.

Greta Thunberg will beim großen Klima-Marsch am Freitag teilnehmen

Bei der 25. Weltklimakonferenz in Madrid werden rund 29.000 Teilnehmer aus fast 200 Ländern erwartet, darunter neben Ministern, Staats- und Regierungschefs auch Greta Thunberg. Die schwedische Klima-Aktivistin rechnet damit, es noch rechtzeitig zum großen Klima-Marsch am Freitag nach Madrid zu schaffen. Nach ihrer Atlantik-Überfahrt auf dem Katamaran „La Vagabonde“ werde sie voraussichtlich am Dienstag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon anlanden, twitterte die 16-Jährige. Von dort sind es noch 600 Kilometer bis nach Madrid.

Day 18. We’re speeding towards Europe! Estimated time of arrival right now is Tuesday morning. We’ll be arriving at Doca de Alcantara, Lisbon. We are all looking forward to see you there! @Sailing_LaVaga@elayna__c @_NikkiHenderson pic.twitter.com/PlOxgUeETx — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 30, 2019

Klima-Konferenz in Madrid: Rund 50 Staats- und Regierungschefs haben ihr Kommen angekündigt

Insgesamt haben sich rund 50 Staats- und Regierungschefs bei der UN-Klimakonferenz angekündigt. Auf Ministerebene wird aber erst in der zweiten Konferenzwoche verhandelt. Allerdings gibt es große Zweifel, ob der Gipfel einen echten Durchbruch bringen kann.

Das ist auch der Grund, weshalb das Jubiläum keine Feierlaune versprüht. Wetterextreme haben in diesem Jahr drastisch vor Augen geführt, was der Menschheit blüht, wenn die Erderwärmung nicht eingedämmt wird: Mehr gigantische Wirbelstürme wie über Ostafrika, verheerende Waldbrände wie in den USA und Australien und weiter dramatisch schwindende Eismassen an den Polen und in den Gletschergebieten.

Worum geht es bei der Klimakonferenz in Madrid?

Seit die Staaten sich 2015 im historischen Abkommen von Paris vorgenommen haben, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, dienen die UN-Gipfel der Umsetzung des Paktes. Dieses Mal soll vor allem das Ziel vorangetrieben werden, 2020 ehrgeizigere nationale Klimaschutz-Pläne vorzulegen. Zudem wird diskutiert, nach welchen Regeln ein internationaler Markt im Klimaschutz funktionieren kann. Auch die Frage, wer die Behebung der durch den Klimawandel verursachten Schäden speziell in armen Ländern bezahlen soll, steht auf der Agenda.

Klimakrise: Ist die Lage wirklich so düster?

Ja, denn trotz aller Anstrengungen beschleunigt sich die Erderwärmung zurzeit sogar noch. Schon jetzt hat sich die Erde im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um ein Grad aufgeheizt, die vergangenen vier Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zu den Folgen zählen mehr extreme Wetterereignisse, also je nach Region mehr Hitzewellen, Dürren und Waldbrände, aber auch Stürme, Überschwemmungen und Starkregen. Und das könnte erst der Anfang sein: Wie das UN-Umweltprogramm Unep vorgerechnet hat, dürfte der Temperaturanstieg bei einem unveränderten Anstieg Ende des Jahrhunderts bei 3,4 bis 3,9 Grad liegen. Angestrebt werden aber maximal 1,5 Grad, um die gefährlichsten Kipppunkte im Ökosystem zu umschiffen.

Der Weltklimarat IPCC geht davon aus, dass bei einem ungebremsten Klimawandel die Meeresspiegel schon bis Ende des Jahrhunderts um mehr als einen Meter steigen könnten. Schon kurzfristig drohen vielerorts Wasserknappheit und Ernteausfälle, mit Konsequenzen wie Hungersnöten und massiven Fluchtbewegungen. Schon vor Jahresfrist hatte die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg gesagt, Erwachsene sollten nun in Panik geraten angesichts der existenzbedrohenden Klimakrise.

Klima: Wie sieht es in Deutschland aus?

Ein im November veröffentlichter Bericht der Bundesregierung weist nach, dass sich die mittlere Lufttemperatur hierzulande von 1881 bis 2018 um 1,5 Grad erhöht hat. Das hat zur Folge, dass das Wetter auch in Deutschland zusehends extremer wird. Je nach Region kann das mehr Hitze, mehr Starkregen oder auch mehr Hochwasser bedeuten.

So haben etwa die Menschen im Nordosten dieses Jahres unter dem zweiten heißen Dürresommer in Folge geächzt, es loderten Waldbrände ungekannten Ausmaßes. Auch in den kommenden Jahren steigen in weiten Teilen Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns und Sachsen-Anhalts die durchschnittlichen Temperaturen, während die Niederschläge abnehmen. Gleiches gilt auch für Südwestdeutschland, während etwa in Teilen Hessens mit mehr Regen zu rechnen ist.

Was tut die Welt gegen die drohende Klimakatastrophe?

Das 2015 geschlossene Klimaabkommen von Paris wurde als historischer Durchbruch gefeiert. Mehr als 190 Staaten setzen sich darin zum Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad bis maximal 2 Grad zu begrenzen. Aktuell herrscht aber Katerstimmung, denn nach einer neuen Untersuchung sind zwei Drittel der inzwischen rund 180 vorgelegten staatlichen Aktionspläne ungeeignet, die Erderhitzung auch nur zu bremsen.

Auch in diesem Jahr dürfte der weltweite CO2-Ausstoß erneut steigen. Und die Internationale Energie-Agentur erwartet, dass er auch bis 2040 nicht etwa sinkt, sondern noch um zehn Prozent steigen dürfte. Eigentlich nötig wäre nach dem Pariser Abkommen aber eine Minderung um fast 50 Prozent. Ein Beispiel für das Schneckentempo: Zwar haben einige Industriestaaten einen Ausstieg aus der Kohle angekündigt, doch beziehen die Staaten der G20 noch immer über 80 Prozent ihrer Energie aus Kohle, Öl und Gas. Weltweit sind trotz des Ausbaus der Erneuerbaren immer noch Zehntausende Kohlekraftwerke in Betrieb, und 1400 neue sind in der Planung oder im Bau.

Was tut die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz?

In Deutschland hat die große Koalition nach langem Gezerre zwar einen Klimaschutzplan vorgelegt. Er ist aber aus Expertensicht „bestenfalls die Andeutung einer Richtungsänderung“, wie es der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, formuliert. So wird die umweltschädlichste Art der Fortbewegung, das Fliegen, weiter kräftig subventioniert. Allein 2017 verzichtete der Staat laut Umweltbundesamt auf 8,1 Milliarden Euro, weil Kerosin nicht besteuert wird, und auf 4,2 Milliarden Euro, weil grenzüberschreitende Flüge von der Mehrwertsteuer befreit sind. (cs/dpa/afp)

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.