Sorge um Greta Thunberg: Klimaaktivistin muss Termin in Davos absagen

Erstmals seit September werden Klimaaktivistin Greta Thunberg und US-Präsident Donald Trump wieder aufeinander treffen. Allerdings muss die 17-Jährige die ersten Termine in Davos wegen Fieber absagen.

Auf dem 2020 World Economic Forum (WEF) in Davos werden Greta Thunberg und Donald Trump erneut zusammentreffen.

in werden und erneut zusammentreffen. Klimaschutz steht nach wie vor auf der Tagesordnung der Konferenz.

steht nach wie vor auf der Tagesordnung der Konferenz. In der Vergangenheit sagte Thunberg, dass sie in einem Gespräch mit dem US-Präsidenten nicht ihre Zeit „verschwenden“ wolle. Ob sie dabei bleibt?

Update vom 20. Januar 2020, 20.12 Uhr: Eigentlich hätte Greta Thunberg am Montag an einer Konferenz der Wissenschaftler-Bewegung „Arctic Basecamp“ am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos teilnehmen sollen. Doch fehlte die Klimaaktivistin dort, genau wie bei einer dreitägigen Wanderung von Landquart nach Davos, die Klima-Aktivisten als Protest gegen das Weltwirtschaftsforum organisiert hatten.

Laut der Schweizer Zeitung „Blick“ war die 17-Jährige wegen Fiebers absent. Das bestätigte Greta Thunbergs Team mehreren Zeitungen. Ab morgen soll sie aber wieder ihren vollen Terminplan wahrnehmen können. Am Dienstag beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos offiziell. Dort ist sie als Sprecherin eingeladen und soll an mehreren Diskussionen teilnehmen.

Nach fieser Trump-Provokation: Greta Thunberg trifft in Davos auf US-Präsident

Erstmeldung vom 20. Januar 2020:

Davos – Ein Jahr ist es inzwischen her, dass die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg betonte, dass „unser Haus in Flammen steht“. Um die hohe Emission einer Flugreise zu vermeiden, nahm sie den Zug. Und übertraf ihre Rede in Kattowitz mit resoluter Eindringlichkeit: „Ich will, dass ihr in Panik geratet.“ Alle sollten die Angst spüren, die sie selbst jeden Tag spüre.

Greta Thunberg in Davos: Ein Ende mit dem „Wahnsinn“

2020 kehrt die junge Schwedin in den schweizerischen Winterkurort Davos zurück, um auf dem 2020 World Economic Forum (WEF) ihre Position erneut zu vertreten. Der „Wahnsinn“ der fossilen Kraftstoffe muss enden. Greta Thunberg richtet ihre Worte insbesondere an US-Präsident Donald Trump*. Auch er kommt nach Davos – im vergangenen Jahr war er wegen des Streits um den US-Haushalt verhindert gewesen. Donald Trump behauptete in der Vergangenheit, Greta Thunberg* habe ein „Wut-Management-Problem“ und versuchte, sie lächerlich zu machen. „Sie scheint ein sehr glückliches junges Mädchen zu sein, das sich auf eine strahlende und wundervolle Zukunft freut. So nett anzusehen.“

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Damit wird es das erste Mal seit dem UN-Klimagipfel* in New York sein, dass Greta Thunberg und Donald Trump bei der gleichen Veranstaltung zusammenkommen. Dort warf die junge Klimaaktivistin dem US-Präsidenten böse Blicke zu. Später sagte sie, sie hätte „niemals ihre Zeit verschwendet“ und mit Trump über die Klimakrise geredet. „Ehrlich gesagt, ich hätte wahrscheinlich gar nichts gesagt. Offensichtlich hört er nicht auf Wissenschaftler oder Experten, warum hätte er da mir zuhören sollen?“ Während Greta Thunberg Donald Trump kritisiert, erhebt Luisa Neubauer einen schweren Vorwurf gegen die Bundesregierung.

Davos: Sehen sich Greta Thunberg und Donald Trump wieder?

Bereits im Vorfeld kündigte Greta Thunberg an: „Den Staatschefs und Machthabern möchte ich sagen, das war hier noch gar nichts. Wir fangen gerade erst an, das können wir Ihnen versichern. Und das ist die Botschaft, die wir dem Weltwirtschaftsforum in Davos nächste Woche beibringen werden.“ Ob es zu Streitigkeiten zwischen der Klimaaktivistin und dem US-Präsidenten* kommen wird, ist fraglich, da sie augenscheinlich nicht mit Trump reden möchte.

Die Debatten beim Weltwirtschaftsforum werden mit Spannung erwartet. Die Kontraste zwischen Klimaschützern, die radikale Lösungen fordern und Politikern und Unternehmenslenkern, die höchst komplizierte Interessenkonflikte austarieren müssen, werden mit Sicherheit deutlich werden. Greta Thunberg hat längst ihr erstes Buch veröffentlicht und Bücher über die Umweltaktivistin sind zahlreich am Markt - auch geschrieben von ihrer Mutter.*

