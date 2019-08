Foto mit vermummter Frau: Minister warnt Greta Thunberg mit deutlichen Worten

Greta Thunberg wird bald mit einem Schiff nach Amerika zum UN-Gipfel reisen. Doch zuvor besuchte die Klimaaktivistin Deutschland - nun war sie auch im Hambacher Forst.

Update vom 12. August: Greta Thunberg hat für ihren Auftritt mit mehreren vermummten Personen im Hambacher Forst nun auch Kritik aus der deutschen Politik erhalten. „Greta sollte aus meiner Sicht darauf achten, dass sie ihr berechtigtes Anliegen nicht dadurch gefährdet, dass sie sich mit den falschen Leuten umgibt“, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) der Bild-Zeitung.

Thunberg hat sich bereits am Sonntag anderen Fragen zugewandt: Wie die Webseite yacht.de berichtet, haben die junge Klimaaktivistin und ihr Vater Svante bereits die Kojen des Bootes „Malizia II“ getestet. Fotos zeigten die beiden bereits auf dem Segler. Auf diesem soll der Deutsche Boris Herrmann Thunberg über den Atlantik in die USA bringen. Der Start der Reise sei für Mittwoch geplant, hieß es.

+ Greta Thunberg an Bord der Malizia II © dpa / Holly Cova

Wenig gefallen dürfte Greta Thunberg und der Fridays For Future-Bewegung unterdessen eine Ansage von Kanzlerin Angela Merkel (CDU): Sie will Klimaschutzbemühungen ganz klar hinter dem Ziel der „schwarzen Null“ im Bundeshaushalt zurückstellen.

Greta Thunberg mit vermummter Frau in Hambacher Forst - „Fühlt sich falsch an“

Update vom 11. August: Hambacher Forst - Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) hat sich bei ihrem Besuch im rheinischen Braunkohle-Revier auch den Hambacher Forst zeigen lassen. Dabei sorgt ein Foto für Verwunderung, auf dem eine vermummte Aktivistin hinter Thunberg zu sehen ist. Carla Reemtsma (21) von „Fridays for Future“ sagte dazu zu Bild: „Diese Frau gehört zu den Besetzern im Hambacher Forst, die Greta durch den Wald geführt und ihr alles gezeigt haben. Die meisten Besetzer im Hambacher Forst vermummen sich, weil sie nicht erkannt werden wollen. Es steht ihnen ja auch frei, sich zu vermummen.“

+ Greta Thunberg (Mitte vorme) steht mit Aktivisten im rheinischen Braunkohlerevier. © dpa / Oliver Berg

Zum gleichen Thema sagte Michael Mertens, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei NRW, der Bild: „Greta Thunberg neben einer vermummten Person fühlt sich falsch an.“ Der Protest im Hambacher Forst sei nicht von zivilen Ungehorsam getragen. Verletzte Polizisten und RWE-Beschäftige sowie Sachbeschädigungen seien Straftaten. „Das ist weit entfernt von den friedlichen Protesten der Bewegung ‘Fridays for Future’.“

Das Rheinische Revier umfasst drei Braunkohletagebaue. Sie gelten als große Quelle des klimaschädlichen CO2. Für den Tagebau soll der Hambacher Forst gerodet werden. Die Proteste dagegen, denen sich Tausende anschlossen, erreichten vergangenen Herbst ihren vorläufigen Höhepunkt: Aktivisten bildeten Sitzblockaden in dem Wald oder bauten Baumhäuser. Allerdings gab es auch Festnahmen und Verletzte.

Video: Thunberg am Tagebau Hambach

Der Besuch von Greta Thunberg in Nordrhein-Westfalen wurde relativ geheim gehalten - wegen der vielen Anfeindungen und auch Drohungen, die es gegen Greta gegeben habe, sagt die Sprecherin des Bündnisses “Ende Gelände”, Kathrin Henneberger der dpa.

Greta Thunberg in Deutschland: „Es macht mich irgendwie traurig“

Update vom 10.8. um 16 Uhr: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat den Braunkohletagebau Hambach im Rheinischen Revier besucht. Danach schilderte die 16-Jährige, wie schwer ihr der Anblick gefallen sei: „Es war so gewaltig, so verheerend und es macht mich irgendwie traurig.“ Die Braunkohle trage mit zur ökologischen Krise bei. Um die Klimaziele zu erreichen, dürfe Deutschland keine weitere Kohle verbrennen, sagte sie unter Hinweis auf Wissenschaftler. Sie fühle auch mit den Menschen, die wegen des Tagebaus wegziehen müssten.

Gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Ende Gelände rief sie die Menschen dazu auf, am 20. und 27. September an dem geplanten globalen Klimastreik teilzunehmen. „Die Zeit läuft uns davon und die Regierenden enttäuschen uns weiterhin“, sagte Thunberg.

Greta Thunberg lässt Journalisten hinauswerfen - und gibt Trump einen mit

Ursprüngliche Meldung vom 9. August - Lausanne - Ein Profisegler bringt die Klima-Aktivistin Greta Thunberg (16) nächstens nach Amerika – und was sie dort nicht tun wird, steht schon fest: mit US-Präsident Donald Trump reden.

"Wenn er nicht bereit ist, der Wissenschaft und Experten zuzuhören, wie soll ich ihn dann überzeugen? Wie soll irgendjemandem von unserer Bewegung das gelingen?", sagte Thunberg dem öffentlich-rechtlichen Schweizer Sender SRF. Sie habe Donald Trump nichts zu sagen, also werde sie ihre Zeit „nicht mit einem Treffen verschwenden“.

Klima-Aktivisten: Tränen bei Gipfel – Thunberg tröstet

Aber jetzt gab es erstmal Zoff beim „Smile for Future“-Klimagipfel an der Uni Lausanne in der Schweiz. Mehr als 400 Aktivisten nahmen teil – und die Emotionen kochten offenbar hoch. Wie das Newsportal Buzzfeed als erstes berichtete, verließ Thunberg mit einer Gruppe von etwa 30 Zuhörern einen Vortrag und setzte sich vor der Halle auf den Boden. Der Grund: Uneinigkeit über die Klimaforderungen.

Ein Mädchen soll aus dem Saal gestürmt und heulend zusammengebrochen sein – mehrere Teilnehmer, unter ihnen auch Greta Thunberg, hätten sich um sie gekümmert, hieß es. „Wir streiken jetzt“, zitiert Buzzfeed die Teilnehmerin Janine O‘Keeffe. Auf diese Interpretation wollte sich Thunberg gegenüber Buzzfeed nicht einlassen. Sie teilte den Journalisten in einer Textnachricht mit, dass sie das Verlassen des Saals nicht als Protest auffasste: „In diesem Fall habe ich nur eine Freundin getröstet, die aufgewühlt war.“

Was halten Sie von Greta? Stimmen Sie ab

+ Greta Thunberg mit anderen Klima-Aktivisten in Lausanne. © AFP / FABRICE COFFRINI

Greta Thunberg in Lausanne: Journalisten sollen Klima-Vortrag verlassen

Die Schweizer Boulevardzeitung Blick, die ihre Leute vor Ort hatte, beschreibt das anders: „Spätestens seit Mittwoch, als es im Rahmen des Treffens zu Heulkrämpfen und teils heftigen Streitereien gekommen war, stehen die Aktivisten unter besonderer Beobachtung“, und „Der Frust über den Verlauf des Klimagipfels sitzt bei den Teenagern tief“, heißt es in einem Bericht.

Demnach habe Greta Thunberg am Freitag, dem letzten Tag des Gipfels, Journalisten hinauswerfen lassen – weil sie glaubte, dass die Medien schuld an der schlechten Stimmung seien. Mit einer Wortmeldung habe sie den Vorschlag gemacht und breite Zustimmung erhalten: Die Schreiber hätten den Saal verlassen müssen. „Lange ziehen die Klima-Teenies ihren Medien-Boykott dann aber nicht durch. Nach wenigen Minuten dürfen Journalisten wieder in den Saal“, schreibt Blick und zitiert den Co-Organisator Kelmy Martinez (21) mit der Begründung: „Wir sind auch nur Menschen und brauchen manchmal Privatsphäre.“

Ohne Bett und Toilette: Klima-Aktivistin Thunberg reist nach Amerika

Viel Privatsphäre wird Thunberg aber nicht haben, wenn sie sich nach Amerika aufmacht. „Eine Rennjacht ist nie komfortabel, sondern bietet im Bestreben um Leichtigkeit nur die minimalste Ausstattung“, sagte Profisegler Boris Herrmann der dpa. Toiletten gebe es an Bord keine, statt Betten nur zwei Rohrkojen.

Die junge Schwedin reist mit zwei Profiseglern kommende Woche von der englischen Küste aus über den Atlantik. Mit dabei sind auch ihr Vater Svante sowie der Doku-Filmer Nathan Grossman. Etwa zwei Wochen lang werden sie mit der „Malizia“ unterwegs sein. Flugreisen lehnt sie wegen der Treibhausgase ab. Greta Thunberg will in Amerika den UN-Klimagipfel in New York (September) und die Weltklimakonferenz in Chile (Dezember) besuchen.

Es werde laut und unbequem für Thunberg, bei Sturm auch ruppiger. Ob die junge Schwedin aktiv mitsegelt, ließ Herrmann offen: „Ich werde ihr gerne alles zeigen und erklären und sehen, inwieweit sie Lust hat zu lernen.“ Er könne sich vorstellen, dass sie wegen ihres Klimabewusstseins eine starke Neugier für Wetter und Navigation mitbringe.

frs/dpa/AFP





Schreckliches Unglück in Kolumbien: Bei Flugshow reißt plötzlich das Seil - Soldaten stürzen mit Flagge in den Tod