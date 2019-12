Nach Eklat um Greta-Kritik: Dieter Nuhr warnt drastisch: „Führt in die Katastrophe“

Der Kabarettist Dieter Nuhr polarisierte mit seinen Witzen über die Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Jetzt äußerte er sich über die Reaktionen und über Probleme bei der Diskussion über der Klimawandel.

Dieter Nuhr steht in der Kritik, weil er Witze über die Klima-Aktivistin Greta Thunberg gemacht hatte.

Jetzt äußert sich der Kabarettist zu den Reaktionen.

Bei der Diskussion um den Klimawandel sieht Dieter Nuhr ein großes Problem.

Dieter Nuhr stand in der letzten Zeit nicht wegen seinen gelungenen Witzen in den Schlagzeilen, sondern wegen denen, die vielen offenbar zu weit gegangen sind.

Seine Sticheleien gegen die „Fridays for Future“- Aktivistin Greta Thunberg erregten die Gemüter in den sozialen Medien. Der Kabarettist ist in den vergangenen Wochen Opfer eines Shitstorms geworden. Das hielt ihn jedoch nicht ab, weitere Witze auf Kosten der Klima-Aktivistin Greta Thunberg zu machen.

In einem Interview auf stern.de erläuterte Dieter Nuhr seine Sicht auf die Kontroversen der letzten Zeit. In diesem gab er an, dass ihn die Berichterstattung der Medien nerve. „Da ging es in erster Linie darum, polarisierende Konflikte zu erzeugen, um möglichst viel Auflage und Klicks zu generieren. Wahrheit und seriöse Gewichtung blieben auf der Strecke.“

Dieter Nuhr über die Reaktionen auf seine Witze über Greta Thunberg

Von einigen Zuschauern wurde Dieter Nuhr anscheinend in das rechte politische Spektrum gestellt. Auch wurde er in die Nähe der AfD gedrückt. „Wer mich in die Nähe der AfD bringt, will nicht argumentieren, sondern mich beleidigend etikettieren, mit dem Ziel, mich zum Schweigen zu bringen, weil ich Unbequemes formuliere.“

Allerdings sieht Dieter Nuhr nicht, dass er etwas Falsches gesagt haben soll. Sollte ihn jemand auf einen Fehler ansprechen, ändere er seinen Text. In dem Interview meinte er zudem, dass seine Pointen über Greta Thunberg im Nachhinein sogar besonders gelungen waren. Sie hätte Hysterie ausgelöst, weil sie einen wunden Punkt getroffen habe. „Auf Menschen, die andere Meinungen nicht mehr ertragen, weil sie in ihrer Blase damit in der Regel nicht mehr konfrontiert werden, kann ich keine Rücksicht nehmen.“

Greta Thunberg: Dieter Nuhr über die Probleme um den Klimawandel

Ein Problem an der Diskussion um den Klimawandel sei laut Nuhr, dass alle über die Folgen redeten. Was niemand anspreche, seien die radikalen Verhinderungsstrategien. Es würde nur mit Verboten und Verzicht reagiert. Das würde bedeuten: „Die Weltwirtschaft bricht zusammen. Rückbau der Globalisierung. Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den großen Wirtschaftsregionen lösen sich auf.“

Dem würden schwere Konsequenzen folgen. Milliarden Menschen würden in Armut geraten und sich so etwas nicht gefallen lassen. „Da droht nicht nur Hunger. Umwälzungen dieser Qualität bringen selbstverständlich auch die Gefahr von Krieg mit sich. Die Freude am revolutionären Umsturz, die sich bei uns gerade breitmacht, führt in die Katastrophe.“

Greta-Witze: Die Reaktion in den sozialen Medien auf seine Witze hatte Dieter Nuhr nicht erwartet

Mit der Welle der Entrüstung hätte er nicht gerechnet. Auch sei die Reaktion der Situation geschuldet: „Wäre am selben Tag ein verheerender Unfall oder ein Anschlag passiert, wäre der Shitstorm ganz woanders losgebrochen.“ Allerdings scheint sich die Entrüstung hauptsächlich im Netz abzuspielen. Als Privatperson wurde weder er noch seine Familie bedroht. „Im normalen Leben bin ich noch nie so freundlich behandelt worden wie im Moment. Ich erlebe einen enormen Zuspruch.“

Wie Dieter Nuhr mit dieser Kritik an seinen Witzen umgeht, hatte er in einem Interview auf merkur.de* erklärt.

