Jürgen von der Lippe greift Greta Thunberg scharf an: „Für mich ist das Comedy“

Die HNA ist eine konservative Zeitung. Sobald jemand etwas gegen FFF sagt wird das hier propagiert und die Leser fühlen sich in ihrer Meinung bestätigt

Jetzt mal ernsthaft: wen interessiert was Jürgen von der Lippe zu Greta zu sagen hat? Die jungen Menschen, die demonstrieren gehen kennen den vermutlich nicht mal. Wieso muss man aus so einem Furz also so eine Nachricht machen?