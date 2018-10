Nach der Hessenwahl: Hat die GroKo noch eine Zukunft?

Der Ausgang der Landtagswahl in Hessen könnte zur nächste Zerreißprobe für die Große Koalition in der Bundesregierung werden. Hat die GroKo überhaupt eine Zukunft?

Berlin - Schon seit der Regierungsbildung steht die Große Koalition aus CDU/CSU und der SPD auf keinem soliden Fundament. Immer wieder bröckelt es in der Partnerschaft, die seit fast fünf Jahren die Geschicke der Republik leitet. Die Landtagswahl in Hessen könnte zur nächsten Zerreißprobe für die GroKo werden. Beide Parteien verlieren laut den aktuellsten Umfragen deutlich im Vergleich zur letzten Landtagswahl von vor fünf Jahren.

Die CDU steht im Moment bei 27 Prozent. Das sind über elf Prozent weniger als 2013. Auch die SPD hat ordentlich federn lassen müssen. Mit 22 Prozent hätten die Sozialdemokraten fast neun Prozent im Vergleich zur letzten Wahl verloren. Sollten die Ergebnisse am Wahlabend tatsächlich so schlecht für die beiden Volksparteien ausfallen, könnte das auch Konsequenzen für die Regierung in Berlin haben.

Laut einem Bericht der Welt am Sonntag machen immer mehr CDU-Politiker das Schicksal von Angela Merkel von dieser Landtagswahl abhängig. Die Zeitung zitiert ein Mitglied der Unionsfraktion wie folgt: „Ich würde für gar nichts garantieren, wenn die Hessen-Wahl schiefgeht.“ Ein anderer CDU-Abgeordneter soll gesagt haben: „Volker Bouffier muss weiterregieren können, sonst ändert sich womöglich alles.“

Wie geht es mit der GoKo weiter? Landtagswahl in Bayern schwächt bereits die Position der Union

Das schlechte Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl in Bayern bestätigt das Bild, dass die Bürger mit der Arbeit der Regierung unzufrieden sind. Besonders Horst Seehofer wird für das schlechte Ergebnis verantwortlich gemacht. Die Mehrheit der Deutschen hat das Vertrauen in Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verloren. Nach der Wahl in Bayern sind etwa zwei Drittel der Bundesbürger (64 Prozent) der Meinung, er solle nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei Konsequenzen ziehen. Seehofer solle als CSU-Chef und Innenminister zurücktreten. Das geht aus dem jüngsten RTL/n-tv-Trendbarometer von Forsa hervor, das am 22. Oktober veröffentlicht wurde.

Auch das Wahl-Desaster der SPD, die in Bayern nicht mal mehr zweistellig ist, schwächt die Große Koalition. 35 Prozent der Befragten sind der Auffassung, die Sozialdemokraten sollten die GroKo verlassen und sich in der Opposition erneuern.

GroKo steht fast vor dem Aus: SPD-Poilitiker stellen Regierungs-Bündnis in Frage

SPD-Vize Stegner hat erneut die Große Koalition infrage gestellt. "Wenn sich das Erscheinungsbild der Berliner Koalition nicht rasch und drastisch ändert, dann wird dieses Bündnis keinen Bestand haben", sagte Stegner der Welt. Die "katastrophale Entwicklung" der vergangenen Monate und das Wählervotum in Bayern würden eindeutig zeigen, "dass es so nicht weitergehen kann". Der SPD-Parteivize warnte die Sozialdemokraten zwar vor "Panikreaktionen" nach der Hessen-Wahl, mahnte aber auch: "Was jetzt noch innerhalb dieser Koalition geht, darüber werden wir sehr ernsthaft diskutieren müssen."

Auch der linke SPD-Flügel fordert eine Mitgliederbefragung über einen Ausstieg aus der großen Koalition. "Die SPD-Spitze hat es versäumt, ein Ausstiegsszenario aus der großen Koalition zu entwickeln", sagte Hilde Mattheis, Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 in der SPD, dem Focus. „Wir sollten die Basis erneut befragen, ob wir die große Koalition fortsetzen wollen. Nicht in einem Jahr, sondern jetzt." Ein Ausstieg aus der großen Koalition in Berlin sei "nur mit Transparenz und Offenheit" möglich. Die Parteivorsitzende Andrea Nahles müsse diesen Prozess öffentlich gestalten. "Wir brauchen keine Hauruck-Aktionen und keinen Putsch. Wenn die Wähler sehen, dass wir es uns nicht leicht machen, schafft das Vertrauen", sagte Mattheis.

Ex SPD-Ministerpräsident kritisiert Parteiführung um Nahles

Der bislang letzte SPD-Ministerpräsident Hessens, Hans Eichel, kritisierte in einem Interview mit Spiegel Online die SPD-Parteiführung um Andrea Nahles und fordert bei Bedarf auch einen Bruch der GroKo in Berlin. Er erklärte, die Umfrageschwäche in Hessen sei wesentlich im bundespolitischen Zustand der SPD begründet. „Wir brauchen ein wesentlich schärferes Profil. Es ist ein fundamentaler Fehler, wenn wir in unserer derzeitigen Lage nicht kantenscharf sind“, sagte der frühere Bundesfinanzminister. Auch aktuell gebe es einiges an Nachholbedarf. Die SPD „lasse sich zu viel gefallen“. Nach der Hessenwahl solle es einen glaubwürdigen Neustart geben. „Das erfordert grundlegende Änderungen bei der Union“, sagte Eichel weiter: „Oder man muss die Zusammenarbeit beenden.“

SPD-Ministerpräsidentin fordert Veränderungen für weitere GroKo-Zukunft

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte ein Ende der Streitereien in der großen Koalition in Berlin. Die Parteiführung wolle eigentlich nicht aus der Koalition aussteigen, sagte Dreyer in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Es gibt aber eine ganz klare Einigkeit in der Frage, dass es so nicht weitergehen kann. Wir wollen nicht mehr in einer Großen Koalition arbeiten, in der man sich innerhalb der Union von morgens bis abends streitet über Dinge, die eigentlich überhaupt keine Streitthemen sind“, warnte die Sozialdemokratin.

CDU-Generalsekretärin glaubt an schnellen Neuwahlen, sollte die GroKo scheitern

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet für den Fall eines Bruchs der großen Koalition nach der hessischen Landtagswahl mit einer zeitigen Neuwahl im Bund. „Sollte diese Regierung jetzt auseinanderbrechen, wird es auf Neuwahlen herauslaufen“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in Frankfurt. Die Lage der drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD sei angespannt. „Deswegen kann, glaube ich, niemand zu 100 Prozent sagen, wie stabil das bleibt, was sich vor allem an Dynamiken in den einzelnen Parteien entwickelt.“

Die Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober könnte also das Zünglein an der Wage sein, was die Zukunft der GroKo in Berlin betrifft. Je nachdem wie die Ergebnisse ausfallen, kann das das Aus für die Bundesregierung bedeuten und das könnte tatsächlich zu Neuwahlen führen. Ob die Parteien der Großen Koalition aber wirklich diesen drastischen Schritt gehen werden, wird sich erst nach der Wahl herausstellen.

md