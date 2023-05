„Sensible“ Akte über britisches Atom-U-Boot im Pub gefunden

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Ein Atom-U-Boot der „Astute“-Klasse im Dienst der britischen Marine. (Archivbild) © RICHARD WAINWRIGHT via www.imago-images.de

Auf dem Boden der Toilette eines britischen Pubs taucht eine Akte mit detaillierten Informationen über ein Atom-U-Boot der britischen Marine auf.

Frankfurt am Main - Eine Geschichte, wie sie britischer kaum sein könnte. Auf der Toilette eines Pubs im Vereinigten Königreich ist ein Gast über eine Akte mit sensiblen Informationen über ein britisches Atom-U-Boot gestolpert. Die Dokumente waren laut einer anonymen Quelle mit „UK OFFICIAL - SENSITIVE“ markiert und enthielten Informationen über Bauteile der HMS Anson, eines der modernsten Atom-U-Boote der königlichen Marine.

Veröffentlicht hatte die Geschichte zuerst die britische Boulevardzeitung The Sun. Laut deren Informationen wurde neben der Akte auch ein Schlüsselanhänger der „Royal Navy“ im Pub namens „The Furness Railway“ im Zentrum der Kleinstadt Barrow-in-Furness gefunden. Die Kneipe befindet sich unweit einer großen Schiffswerft, in der auch Atom-U-Boote der „Astute“-Klasse gebaut werden, zu der auch die HMS Anson gehört.

Britische Marine räumt Verlust sensibler Dokumente ein

Zum Zeitpunkt des Fundes soll das Pub laut dem anonymen Bericht gut besucht gewesen sein. Unter den Gästen befanden sich wohl zahlreiche Beschäftigte der nahe gelegenen Docks, „Militärangehörige und Zivilisten“, wie die Sun berichtet. Die Stimmung sei ausgelassen gewesen, die Akte wohl einfach vergessen worden. „Jeder hätte sie da liegen sehen“, so der mutmaßliche Finder, der ergänzte: „Ein Glück, dass es kein Spion aus Russland war!“

Mittlerweile räumte auch die Marine selbst ein, dass es offenbar einen Leak klassifizierter Dokumente gegeben habe. Ein Sprecher des Militärverbands bemühte sich jedoch, den Zwischenfall kleinzuhalten. Es habe sich nicht um geheime Dokumente gehandelt, sondern nur um sensible. Laut offizieller Sprachregelung der Regierung dürfen aber auch Informationen, die als „sensibel“ gekennzeichnet sind, nur dann weitergegeben werden, wenn es unbedingt notwendig ist. Ihr Verlust oder Diebstahl kann als gefährlich für Teile der nationalen Sicherheit eingestuft werden - gerade in aktuell unruhigen Zeiten. So berichtet es auch das US-Nachrichtenportal Task and Purpose.

Was steht in den Dokumenten über das britische Atom-U-Boot

Der genaue Inhalt der Dokumente ist bislang nicht bekannt. Die Akte soll aber Informationen über das Hydraulik-System des U-Boots enthalten haben. Wie die Sun berichtet, soll es sich vor allem um Handbücher gehandelt haben, die offenbar zu Trainingszwecken ausgegeben werden. „Es sieht so aus, als hätte jemand die Dokumente vom Boot mitgenommen, um zu lernen“, sagte der ehemalige Kapitän des U-Boots, Commander Ryan Ramsay, gegenüber der britischen Boulevardzeitung. Es sei ja „schön zu sehen, wenn man sich bei der Ausbildung so engagiert“ zeige, sagte der Ex-Kapitän, stellte aber klar: „Ein Pub ist dafür wohl der falsche Ort.“