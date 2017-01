Schwelbrand in Untertagedeponie Herfa-Neurode gilt als erstickt: Grubenwehr öffnet Giftkammer

Heringen. Unter Vollschutz sollen am heutigen Freitag Kräfte der K+S-Grubenwehr versuchen, einem Schwelbrand auf die Spur zu kommen, der bereits am 20. Oktober in der Untertagedeponie Herfa-Neurode entdeckt wurde.

Hier, in einem alten Kalischacht im osthessischen Heringen, den die US-Army nach Kriegsende eigentlich fluten wollte, betreibt der Kasseler Konzern seit 1972 die größte Giftmülldeponie ihrer Art weltweit. Riesige Kammern, die der Kaliabbau 700 und mehr Meter tief zurückließ, sind vollgepackt mit drei Millionen Tonnen gefährlicher Abfälle. Befüllt ist eine Fläche von 1,2 Quadratkilometern, sehr viel mehr steht noch leer.

In einer 1800-Quadratmeter-Kammer hatten vor knapp drei Monaten Gasmessungen in der Grubenluft einen Schwelbrand registriert. Die Umgebung wurde evakuiert, die Kammer dicht verschlossen, um so über Sauerstoffentzug den Brand zu ersticken.

Dioxin, Asbest, Arsen, Quecksilber und mehr: Was vor allem aus der Industrie im In- und Ausland nach Herfa-Neurode kommt, muss aus Sicherheitsgründen unter die Erde. In der Schwelbrand-Kammer lagern fast 1000 Tonnen Aluminiumfilterstäube, aluminiumhaltige Salze, Sinterstaub und Kesselreinigungsrückstände – laut Bergaufsicht beim Regierungspräsidium (RP) Kassel alles alkalische, wasserempfindliche Abfälle. Schon deshalb dürfte sich ein Löschwasser-Einsatz verboten haben.

Mit Blick auf die Temperaturmessung im Inneren der Kammer war man bei K+S schon vor Weihnachten der Ansicht, dass nichts mehr kokelt. Genaues soll heute die Inspektion zeigen: Die Abfälle selbst seien nicht brennbar. „Uns bekannte brennbare Gegenstände in der Kammer sind Holzpaletten, auf denen die Big Bags (große Kunststoffsäcke) eingestapelt werden. Die können sich aber nicht selbsttätig entzünden“, so K+S im Dezember. Mit Ergebnissen für die Öffentlichkeit sei eher erst Anfang der Woche zu rechnen, hieß es jetzt von RP und Deponiebetreiber.