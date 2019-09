Schräg: Grünen-Bürgermeisterin traut sich in Berlin nicht in Parks - „Zu gefährlich“

Die Berliner Bezirksbürgermeisterin Herrmann sprach sich gegen die Diskriminierung von Dealern in Parks der Hauptstadt aus. Sie selbst aber traut sich in diese nicht hinein.

Berlin - Als Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg hat es die Grünen-Politikerin Monika Herrmann mit dem Reizthema Drogen nicht so ganz einfach. Erst vor kurzem sprach sie sich für eine Inklusion der Dealer im Görlitzer Park aus - um diese Gruppe keinesfalls zu diskriminieren. Jetzt überrascht die Politikerin aber mit einer Aussage, die dieser Linie widersprechen dürfte. Als Frau fühle sie sich selbst in den Parks nicht sicher, gab Herrmann zu.

„Zu gefährlich“: Grünem-Politikerin Herrmann geht nicht mehr in Berliner Parks

Auf die Frage der Welt, wie sie in ihrem täglichen Leben zu den Parks steht, hatte sie eine klare Antwort: „Ich gehe in Berlin durch gar keine Parks.“ Der Grund: „Ich weiß ja nicht, wie Sie das handhaben, aber das ist mir als Frau zu gefährlich“, erklärt Herrmann im Interview, berichtet die B.Z. Berlin. Damit bringt sie die Debatte um Görlitzer Park und Co. wieder ganz hoch auf die Agenda - und muss sich auch für ihre eigene Politik Kritik anhören.

Herrmann hatte sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, Drogendealer zu tolerieren, anstatt sie zu verdammen, wie Merkur.de* berichtete. Laut dem aktuellen Interview gibt sie allerdings zu bedenken, dass die Zustände „nicht haltbar“ seien. Die Zahl der Verbrechen habe in letzter Zeit zugenommen.

Die Verantwortung gibt die Grünen-Politikerin dabei aber der Polizei und fordert mehr Präsenz der Einsatzkräfte in Parks, eingebettet in eine „einheitliche, konsequente Drogenpolitik“. Als Bezirksbürgermeisterin müsse sie sich mit der Situation arrangieren, habe lediglich Stellschrauben in Sachen Parkmanagement und Baumaßnahmen zur Verfügung.

Bezirksbürgermeisterin stößt auf scharfe Kritik - es geht um ihre Position

Die Grüne, die sich nachts nicht in die Parks ihrer eigenen Stadt traut, stößt mit dieser Aussage auf Kritik. Mehrere Politiker haben laut Berichten des Tagesspiegels infrage gestellt, ob Herrmann als Bürgermeisterin noch tragbar ist - da Herrmann sich fragen lassen muss, „was sie in ihrem Bezirk falsch gemacht hat“, erklärt CDU-Fraktionschef Burkard Dregger.

Auch die von Herrmann in die Verantwortung gezogene Polizei meldet sich laut Tagesspiegel zu Wort. Der Gewerkschaftssprecher Benjamin Jendro monierte, dass sich die Politikerin vor ihrer Verantwortung drücke und gab zu bedenken: „Es ist aber schon skurril, wenn die politisch Verantwortliche seit nunmehr sechs Jahren polizeiliche Maßnahmen erschwert und kriminelle Handlungen bagatellisiert, sich gleichzeitig aber mehr Unterstützung durch die Sicherheitsbehörden wünscht.“

Angstempfinden vs. Sicherheitsgefühl: Umgang mit Berliner Parks in der Debatte

Während in den sozialen Medien viele User Herrmann zustimmen und von ihren Ängsten in Berliner Parks sprechen, bedauert Polizeipräsidentin Barbara Slowik die Ängste der Politikerin. „Ich persönlich bewege mich frei davon in unserer Stadt – in ganz Berlin“, erklärt die Juristin. Der „Fingerzeig“ auf die Polizei sei für sie „nicht nachvollziehbar“ - denn es gehe in der Drogenpolitik um weitreichende Herausforderungen.

Das subjektive Sicherheitsgefühl von Menschen in den Berliner Parks wird sich so schnell wohl nicht ändern. Es ist wohl ein ganzer Katalog von Maßnahmen, der nötig ist, um dieses wieder herzustellen. Der Kampf darum geht wohl weiter - doch ob Polizeipräsenz und Verdrängung oder Akzeptanz hier helfen, scheint noch zur Debatte zu stehen. Für beide Vorgehensweisen finden sich weiterhin Unterstützer.

