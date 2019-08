Politik-Beben in Sachsen-Anhalt: Grünen-Vorsitzende Garben tritt wegen Plagiatsaffäre zurück

Die Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, Britta-Heide Garben, wird nach Angaben ihrer Partei zurücktreten. Grund dafür ist eine Plagiats-Affäre.

Magdeburg - Britta-Heide Garben habe ihren Rücktritt bei einer Telefonkonferenz des Landesvorstands am Montagabend angekündigt, sagte Grünen-Parteisprecher Ruben Engel am Dienstag in Magdeburg. Weitere Details nannte er nicht, weder zu den Gründen noch zum Zeitpunkt des Rücktritts. Er kündigte eine Pressemitteilung an, die im Verlauf des Tages verschickt werde. Garben selbst war zunächst nicht zu erreichen. Zuvor hatte die in Halle erscheinende „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Garben hatte vor knapp einer Woche eingeräumt, für einen Blog fremde Textpassagen ohne Angabe der korrekten Quellen verwendet zu haben. „Ich habe beim Zitieren in Blogbeiträgen technische Fehler gemacht, die ich menschlich sehr bedauere“, sagte Garben am vergangenen Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zu möglichen politischen Konsequenzen wollte sie sich damals nicht äußern.

Grüne in Sachsen-Anhalt: Garben gab Plagiate zu

Nach einem Bericht der „Mitteldeutsche Zeitung“ geht es um Blogbeiträge zu Themen wie Klimawandel und Kükenschreddern. Unter den Texten war auch ein Bericht des dpa-Themendienstes zum Thema Urlaub in Zeiten des Klimawandels. Garben soll unter anderem Absätze von anderen Grünen-Politikern verwendet haben und griff auch auf journalistische Texte zurück.

Garben hatte sich im Gespräch mit dpa nicht zu Details geäußert, sondern auf eine Erklärung auf ihrer Facebook-Seite verwiesen. Darin hieß es: „Ich habe Überlegungen und Texte Dritter nicht in meinen Beiträgen gekennzeichnet. Erschwerend kommt hinzu, dass der Abschlusssatz unter allen Blogbeiträgen „Ein Blogbeitrag von Britta Garben“ den Eindruck verstärkt hat, dass es sich um komplett eigene Leistungen handelt.“

Die Landwirtin Garben ist seit Juni vergangenen Jahres neben Susan Sziborra-Seidlitz Landesvorsitzende der Grünen.

dpa