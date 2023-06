„Grausame Realität“: Trittin verpasst Asyl-Mahnern unter Grünen Dämpfer

Von: Eileen Kelpe

Das Einknicken der Ampel bei dem Beschluss der strengeren EU-Asylverfahren spaltet die Grünen. Auf dem Parteitag in Bad Vilbel konnten sie sich doch auf einen Kompromiss einigen.

Bad Vilbel – Die Verschärfung des EU-Asylrechts sorgt innerhalb der Grünen für Spannungen: Auf dem kleinen Parteitag im hessischen Bad Vilbel wurde am Wochenende emotional und kontrovers debattiert, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Dass die Parteispitze dem umstrittenen Asylrecht zugestimmt habe, sorgte bei vielen Parteimitgliedern für Empörung und für ein Ringen der eigenen Grundsätze. Doch am Ende konnte eine vorläufige Einigung erzielt werden: das Dringen von Nachbesserungen des EU-Asylrechts.

Baerbock rechtfertigt Kompromiss zu EU-Asylrecht: „Es hat mich zerrissen“

Die EU hat sich mit Zustimmung von Deutschland auf strengere Asylverfahren geeinigt – auch die Grünen-Spitze hat zugestimmt, dass unter anderem künftig Asyl-Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen ermöglichen soll. Dadurch sollen Menschen, die kaum Bleibeperspektiven haben, die Einreise direkt verweht werden. Die deutsche Forderung, dass Familien mit Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren von Grenzverfahren ausgenommen werden, konnte sich nicht durchsetzen. Außenministerin Annalena Baerbock versuchte den Kompromiss zu rechtfertigen: „Auch mich hat es zerrissen“, sagte sie, es sei „eine ganz schwierige Abwägung“ gewesen. Es habe jedoch die Gefahr bestanden, dass sich manche Länder in der Flüchtlingspolitik an gar keine Regeln mehr halten und „dass Europa wieder in nationalstaatliche Vorgehensweisen zerfällt“.

Kleiner Parteitag der Grünen in Bad Vilbel (17. Juni 2023) © Daniel Roland/AFP

Trittin zu Kompromiss der Partei: „Grünen-Politik in Europa nicht mehrheitsfähig“

In der Debatte distanzierten sich jedoch viele Rednerinnen und Redner klar von den bisherigen EU-Beschlüssen. „Ich sage mit aller Deutlichkeit, dass ich diese europäische Asylrechtsverschärfung falsch finde“, sagte Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré. Parteichef Omid Nouripour mahnte zur Einigkeit: „Der politische Gegner ist nicht hier im Raum, sondern da draußen bei denen, die die UN-Flüchtlingskonvention aufheben wollen.“

Dass am Ende des Parteitages die Gemüter doch gemäßigter gestimmt waren und mehr Einigung als Spaltung dominierte, stimmte auch Jürgen Trittin, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, froh, wie er gegenüber dem NDR betonte. Gleichzeitig sprach er aber auch von der „grausamen Realität“, dass viele Regierungen in Europa durch Abschottung vor Flüchtenden politische Mehrheiten bekommen würden. Die Grundsätze der Grünen seien mittlerweile in Europa „absolut nicht mehrheitsfähig“.

Der Grünen-Politiker betont, dass die Politik der Grünen aktuelle in Europa keine Mehrheit habe. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv

Partei einigt sich auf parteiinternen Kompromiss – Antrag der Grünen Jugend bekommt keine Mehrheit

Das EU-Asylrecht soll nachgebessert werden: Darauf konnte sich am Ende dann doch größtenteils geeinigt werden. Der Fokus liegt auf Familien mit Kindern, die grundsätzlich nicht in die geplanten EU-Grenzverfahren kommen sollen, heißt es in dem gefassten Beschluss. Vor einer endgültigen Entscheidung über die künftige EU-Asylpolitik wollen die Grünen die weiteren Verhandlungsergebnisse dazu bewerten und davon ihre Zustimmung oder Ablehnung abhängig machen. Damit setzte sich der Bundesvorstand mit seinem Leitantrag durch. Ein weitergehender Antrag der Grünen Jugend, der „rote Linien“ für die weiteren Verhandlungen formuliert hatte und sich grundsätzlich gegen „Haft und Lager an den Außengrenzen“ wandte, erhielt keine Mehrheit. (eike/AFP)