Habeck oder AKK? Umfrage zur Kanzlerpräferenz liefert Tiefschlag für CDU

Die GroKo scheint die Deutschen nach wie vor nicht zu überzeugen: In einer neuen Umfrage liegen Union und SPD hinter den Grünen. Habeck hat mehr Zuspruch als AKK, wenn es um die nächste Kanzlerschaft geht.

Update vom 4. Juni 2019, 16.36 Uhr: Nach der Europawahl hatte es CSU-Chef Markus Söder indirekt selbst zu verstehen gegeben: Haupt-Konkurrent der Union ist aktuell wohl nicht mehr die SPD – sondern die Grünen. Die Partei lag nicht nur bei der Wahl des Parlaments in Brüssel und Straßburg auf Rang zwei. Sie macht aktuell in mehreren Umfragen (siehe unten) auch der Union die Spitzenposition in den Sonntagsfragen streitig.

Die Welt hat das nun zu einer beinahe etwas ketzerischen Fragestellung in einer weiteren Erhebung inspiriert. Während SPD-Vize Olaf Scholz durchaus an Erfolgschancen einer Kanzlerkandidatur glaubt, stellt das Blatt mithilfe des Instituts Civey die „K-Frage“ einmal anders: Kramp-Karrenbauer oder Habeck, Union oder Grüne?

Das Ergebnis fällt vergleichsweise drastisch aus. Und dürfte das Selbstbewusstsein der Union in der aktuellen GroKo-Krise nicht gerade stärken. In der Umfrage erhielt Habeck doppelt so viel Zustimmung wie Kramp-Karrenbauer: 43 Prozent der Befragten würden sich bei einer direkten Kanzlerwahl für den Grünen-Chef entscheiden, nur 21 für die CDU-Vorsitzende. 34 Prozent wollten sich für keinen der beiden entscheiden, 2 Prozent enthielten sich.

Ein – kurz nach dem Rücktritt Andrea Nahles‘ – pikantes Detail: Habecks Rückhalt bei den Grünen-Wählern scheint eklatant größer als der AKKs in der Union. 55 Prozent der Anhänger von CDU und CSU würde Kramp-Karrenbauer bevorzugen, 90 Prozent der potenziellen Grünen-Wähler Habeck.

Befragt wurden für die repräsentative Umfrage 5.071 Menschen. Zu beachten ist allerdings, dass die Erhebungen von Civey in ihrer Methodik von den üblichen Befragungen der großen Institute abweichen.

Umfrage-Explosion bei den Grünen: Bei zwei Instituten liegen sie mit der Union auf Augenhöhe

9.05 Uhr: Nun sind es schon zwei aktuelle Umfragen, die den Höhenflug der Grünen bestätigen. Nachdem Forsa vermeldet hatte, dass die Grünen sogar VOR der Union liegen (siehe Update unten vom 1. Juni), sieht INSA die Grünen nur einen Prozentpunkt hinter CDU/CSU. Demnach kommen die Grünen in der INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung auf 25 Prozent, die Union auf 26 Prozent. Das wäre ein Plus von sechs Prozentpunkten für die Grünen! Die Union verlor im Vergleich zur Umfrage Ende Mai 1,5 Prozentpunkte. Wäre nun Bundestagswahl, würde es also ein Kopf-an-Kopf-Duell um das Kanzleramt geben - und erstmals hätten die Grünen Chancen stärkste Kraft in Deutschland zu werden.

Wie zu erwarten war, verliert die SPD weiter und liegt nach den Chaostagen mit Nahles-Rücktritt bei nur noch 14%. AfD verliert leicht und kommt auf 13%. FDP und Linke müssen ebenfalls Einbüßen hinnehmen und kommen auf jeweils 8%.

Grünen stärkste Partei? Neue Umfrage von Emnid widerspricht Forsa

Update vom 2. Juni 2019: Wie sieht die politische Stimmungslage in Deutschland wirklich aus? Nach der spektakulären Forsa-Umfrage von Samstag, wonach die Grünen erstmals stärkste Partei in Deutschland wären, kommen nun neue Zahlen des Forschungsinstituts Emnid. Während in der Forsa-Umfrage für ntv und RTL die Grünen bei 27 Prozent lagen, sieht der Emnid-Sonntagstrend für die Bild am Sonntag die Partei bei 20 Prozent. Zwar machen die Grünen auch hier einen deutlichen Sprung nach oben (+3 Prozentpunkte), sind aber noch deutlich von dem Spitzenwert bei Forsa entfernt. Die Öko-Partei liegt bei Emnid ziemlich genau auf dem Level des Europawahl-Ergebnisses.

Und auch die Werte der Sozialdemokraten sind bei Emnid nicht ganz so katastrophal. Während Forsa auf 12 Prozent für die SPD kam, liegt die Regierungspartei bei Emnid immerhin noch bei 16% und verliert somit lediglich einen Prozentpunkt.

Die CDU/CSU kommt bei Emnid auf 28 Prozent und bleibt damit stärkste Partei. Die AfD liegt bei 13 Prozent, FDP und Linke verlieren jeweils einen Prozentpunkt und kommen beide auf acht Prozent.

Umfrage-Hammer von Forsa: Grüne erstmals vor Union - SPD auf Rekordtief

Update vom 1. Juni 2019: Bei der Europawahl zählten die Grünen zu den großen Gewinnern. Sie konnten die Anzahl ihrer Stimmen fast verdoppeln und kamen auf 20,5 Prozent. Nur noch CDU/CSU lagen mit 28,9 Prozent vor ihnen, musst aber deutlich Einbußen einstecken. Jetzt kurz nach der Wahl scheint die Zustimmung für die Grünen immer weiter zu wachsen. Es gibt einen neuen Umfrage-Hammer!

Einer neuen Forsa-Umfrage im Auftrag von ntv zufolge, überholten die Grünen jetzt sogar erstmals die Union. Bei der nächsten Bundestagswahl würden 27 Prozent die Grünen wählen. Die CDU/CSU kommen auf nur noch 26 Prozent. Die SPD würde der Umfrage zufolge auf ein Rekordtief von 12 Prozent sinken. Die Zankerei um die Posten von Fraktions- und Partei-Chefin Andrea Nahles lassen die Sozialdemokraten ganze 5 Prozentpunkte verlieren. Hinter der SPD landen die AfD (11 Prozent), die FDP (8 Prozent) und die Linke (7 Prozent).

Für die Umfrage wurden vom Meinungsforschungsinstitut Forsa von Montag bis Freitag insgesamt 2001 Menschen befragt. Die statistische Fehlertoleranz wird mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben.

Die Umfrage fand zwischen dem 27. und dem 31. Mai, also unmittelbar nach der Europawahl, statt. Danach hätten die Grünen bei einer Regierungsbildung sogar zwei Optionen: Mit der CDU/CSU kämen sie auf eine klare und mit SPD und Linke immerhin noch auf eine hauchdünne Mehrheit.

Umfrage-Kracher: Grüne auf dem Weg zur Volkspartei - und auf Tuchfühlung mit der CDU?

Meldung vom 31. März 2019 - Berlin - Das Wählerpotenzial der Grünen ist laut einer Umfrage aktuell annähernd so groß wie das der Union. 38 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland können sich laut dem am Montag veröffentlichten Trendbarometer von RTL und N-TV derzeit vorstellen, die Ökopartei zu wählen. Die Union kommt auf 39 Prozent. Bei der SPD sind es 31 Prozent, bei der FDP 28.

Die Zahl derer, die die Parteien derzeit aber tatsächlich wählen würden, ist kleiner: Sie liegt bei den Grünen laut der Forsa-Umfrage bei 20 Prozent, bei der Union bei 28. Die SPD liegt bei dieser sogenannten Sonntagsfrage bei 16 Prozent, die FDP bei 10, die Linke bei 8 und die AfD bei 12 Prozent. 6 Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden.

Die Grünen haben den Angaben zufolge die meisten potenziellen Wähler im Westen (41 Prozent), bei den Frauen (41 Prozent), bei den 18- bis 29-Jährigen (44 Prozent) und entsprechend bei den Schülern und Studenten (44 Prozent) sowie bei den gebildeteren Wahlberechtigten mit Abitur beziehungsweise Studium (46 Prozent). Vergleichsweise geringeren Zuspruch haben die Grünen in Ostdeutschland (27 Prozent), bei den Männern (37 Prozent), bei den Arbeitern (30 Prozent) und bei Wahlberechtigten mit Hauptschulabschluss (28 Prozent). Ein Drittel der Grünen-Anhänger lebt der Studie zufolge in Großstädten, das Haushaltsnettoeinkommen liegt mit über 3200 Euro deutlich über dem des Durchschnitts aller Wahlberechtigten.

Weitere Umfrage bringt Schock für Merkels GroKo

Eine andere neue Umfrage dürfte derweil der GroKo nicht schmecken: Laut dem aktuellen „Sonntagstrend“ der Bild am Sonntag hätte die große Koalition bei einer Bundestagswahl aktuell keine Mehrheit mehr. Die CDU und die SPD verloren dabei mit jeweils einem Prozentpunkt die entscheidenden Wählerstimmen.

Dem Meinungsforschungsinstitut Emnid zufolge ist die CDU, der kürzlich eine peinliche Wahlplakat-Panne passierte, nämlich bei 30 Prozent angelangt, während die SPD bei 16 Prozent landet. Damit kommt die große Koalition nur noch auf 46 Prozent. 2361 Menschen nahmen im Zeitraum vom 21. bis zum 27. März an der Umfrage teil und beantworteten die Frage, wen sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wäre

Die Grünen als klare, zweitstärkste Kraft

Die Grünen bleiben stabil bei 17 Prozent und werden damit erneut in einer Umfrage als die aktuell zweitstärkste politische Kraft in Deutschland ausgewiesen. FDP und Linke gewinnen jeweils einen Punkt hinzu und erreichen nun beide neun Prozent. Die AfD kommt nach geringen Verlusten auf 13 Prozent. Die übrigen Parteien erreichen gemeinsam sechs Prozent.

+ Die große Koalition erfreut sich hierzulande aktuell nicht gerade großer Beliebtheit. © dpa / Bernd von Jutrczenka

Auch eine aktuelle Erhebung der Forsa stützt die These vom Abwärtstrend der Union und der großen Koalition. In ihrer Erhebung verlieren CDU und CSU laut der Umfrage sogar zwei Prozentpunkte, die SPD kommt erneut auf 16 Prozent, wie die „Welt“ online berichtet. Die Grünen sind auch hier mit 20 Prozent klar zweitstärkste Kraft. 2504 Menschen nahmen vom 25. bis 29. März an der Forsa-Umfrage teil.

sl, dpa, md