Grünen-Politiker Jürgen Trittin fordert Neuorganisation des Verfassungsschutzes

Jürgen Trittin (65) ist mittlerweile ein Alt-Meister der deutschen Politik, einer dessen Meinung gehört wird, auch und vor allem zum Thema Rechtsradikalismus.

Herr Trittin, immer wieder wird bei rechten Gewalttaten zunächst die Einzeltäterthese genannt. Woher rührt das?

Die Einzeltätervermutung zieht sich seit fünf Jahrzehnten wie ein brauner Faden durch die Geschichte der Ermittlungsbehörden in unserem Land. Die hatten offenbar immer einen Hauptfeind – und der stand aus deren Sicht nicht rechts. Man kann da mindestens von einer gewissen Betriebsblindheit reden, wenn die Ermittler, sei es bei Staatsschutz oder Polizei, traditionell versuchen, zunächst die einzelne Tat nachzuweisen, weil es im Strafrecht um den Nachweis der individuellen Schuld, nicht um Netzwerke geht.

Welche Negativrolle spielen V-Leute?

Wir wissen seit den NSU-Untersuchungsausschüssen, dass die gesamte Szene mit V-Leuten durchsetzt war. Der Quellenschutz hat leider immer noch oberste Priorität. Wenn aber aufgedeckt wird, wie rechte Netzwerke funktionieren, dann fliegen diese Quellen auf. Beim NSU wurden dann schnell Akten geschreddert. Das heißt: Es gab eine schlechte Tradition, sozusagen eine professionelle Blindheit. Und es gab das leidige Prinzip, wir müssen unsere V-Leute um jeden Preis schützen. In Deutschland sind – nach zurückhaltender Schätzung – seit der Wiedervereinigung 170 Menschen Opfer rechten Terrors geworden. Auch deshalb konnte ich nie diesen Quatsch der Einzeltäterthese glauben. Es gibt in Deutschland rechtsradikale, terroristische Netzwerke.

Wer dazu in Verfassungsschutzberichten liest, der hat das Gefühl, dass die linke Szene und Journalisten mehr wissen.

Ja. Die Wahrheit ist, wenn sie heute die Arbeiten der Antonio-Amadeo-Stiftung sehen oder manches, was in Informationsorganen wie der „Rechte Rand“ laufen, oder wenn sie die Arbeiten von Prof. Hajo Funke sehen, dann gibt das mehr Infos her als das, was in den Verfassungsschutzberichten steht. Diese Rechercheure und Beobachter gehen der Systematik nach und eben nicht der Einzeltätertheorie. Wenn der Mord an Walter Lübcke dazu führt, dass sich die Ermittlungsbehörden und der Verfassungsschutz endlich einmal davon verabschieden, dass es sich um lauter kleine Einzeltäter handelt, dann wäre das ein wichtiger Schritt. Bitter, dass es erst so einen tragischen Fall braucht.

Wenn brutale Taten geschehen, dann macht das die Menschen wütend.

Zu Recht. Vor allem, weil sie oft genug hätten verhindert werden können. Aber die Kapazitäten, gegen diese Rechten vorzugehen, waren, was die Analysefähigkeit und die Schwerpunktsetzungen angeht, lange unterentwickelt. Wir haben als Grüne erhebliche Zweifel, dass der Verfassungsschutz so wie er aufgestellt ist, dieser Entwicklung wirklich Herr werden kann. Wir haben eine Neugründung des Verfassungsschutzes mit einem ganz anderen Ansatz gefordert – auch mit neuem Personal.

Wie sehen Sie den Umgang mit Rechtsextremisten in der Region?

In Südniedersachsen gibt es eine Tradition des Widerstandes seit dem tragischen Tod von „Conny“ Wessmann in Göttingen vor 30 Jahren. Sie hatte sich gegen Nazis wie Thorsten Heise und andere gestellt. Von ihrem Todestag bis heute kann man eine Linie ziehen: Weil der Druck für die Faschos in Göttingen von Links zu hoch war, und sie sich auch in Northeim nicht mehr richtig zu Hause fühlten, sind sie rübergemacht nach Heiligenstadt und Umgebung. Jeder weiß, dass es zwischen Thorsten Heise und „Landolf Ladig“, wie Björn Höcke dort heißt, engste Beziehungen gab.

Wissen das die Behörden?

All das habe ich lange in keinem Verfassungsschutzbericht gelesen. Ich weiß es, weil es hier wachsame Menschen gibt, die diese Leute und Bewegungen beobachten. Der Anschlag von Heises Sohn auf die beiden Fotojournalisten hat sozusagen eine dreißigjährige Geschichte – und die Behörden schauen mehr oder weniger zu und lassen diese Netzwerke gewähren – das ist das Fatale. Es wird nicht so ermittelt, wie eigentlich ermittelt werden müsste.

Was hat die Europawahl mit den Grünen gemacht?

Wir stehen mit diesem Ereignis, teilweise stärkste Kraft zu sein, vor einer neuen Verantwortung: Wir können nichts mehr anderen überlassen. Wir kommen in die Rolle, auch Koalitionen anführen zu können, zu wollen, zu müssen. Es gilt, sich darauf einzustellen. Wir können uns nicht zurückziehen auf unsere Themen, sagen, wir machen Klima und Schule –Wohnungsbau und Abschiebung machen andere. Dieser Herausforderung stellen wir uns. Es ist aber nicht die Zeit für Übermut, sondern für Demut.

Ist die Partei mit ihrer geringen Mitgliederzahl dafür stark genug?

Ich würde da Unterschiede machen: In einer Hochburg wie Göttingen ist das kein Problem. Wenn ich aber sehe, welche Ergebnisse wir in Ostdeutschland holen und sehe, wie viele Mitglieder dahinterstehen, dann haben wir Nachholbedarf. Und wir werden gar Probleme bekommen, die Mandate zu besetzen. In Südniedersachsen und Nordhessen sehe ich da kein Problem. In Göttingen kämpfen wir mit CDU und SPD darum, wer stärkste Kraft ist. Wir sind realistisch, dass sich nicht alles, was sich in Umfragen ergibt, auch in Wahlen niederschlägt. Bei der Europawahl war das mit 7,6 Mio. Wählern so. Wollen wir diese Zahl bei einer Bundestagswahl halten, geht das nur mit großer Disziplin und Fokussierung auf das, wofür wir gewählt werden.

Sprechen die Grünen die Sprache vieler Menschen?

Ich denke, wir sind an dieser Stelle näher dran als CDU und SPD. Aber: Die Fridays mahnen natürlich auch uns, etwas auf den Weg zu bringen und zu handeln. Die Bewegung zeigt, wie wichtig Sprache ist. Sie unterscheiden sich von alten sozialen Bewegungen wie der sehr kreativen Anti-AKW-Bewegung. Die hatte aber immer einen aggressiven Unterton.

Zur Person

Jürgen Trittin, geboren am 25. Juli 1954 in Bremen-Vegesack, sitzt für die Grünen als Bundestagsabgeordneter im Auswärtigen Ausschuss. Er war von 1998 bis 2005 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Von 1990 bis 1994 war er Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten unter Ministerpräsident Gerhard Schröder. In seinem Wahlkreis Göttingen, wo er auch studierte und in der linken Szene politisch aktiv war, fährt er regelmäßig Top-Ergebnisse ein und gilt heute als Pragmatiker. Jürgen Trittin ist verheiratet, Fan von Werder Bremen und liebt das Fahrradfahren.