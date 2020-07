In Corona-Krise: Bundestag entscheidet über Grundrente - was es für Sie bedeutet

Der Bundestag entscheidet an diesem Donnerstag über die Grundrente und den zweiten Nachtragshaushalt. Von der Grundrente könnten 1,3 Millionen Menschen profitieren.

Der Bundestag entscheidet an diesem Donnerstag über die Grundrente und den zweiten Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Corona*-Krise.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betonte vorab, dass Deutschland sich die Grundrente leisten müsse.

Rund 1,3 Millionen Menschen könnten von der Grundrente finanziell profitieren.

Update vom 2. Juli, 11.25 Uhr: Der Bund darf zur Bewältigung der Corona-Krise in diesem Jahr Rekordschulden von fast 218 Milliarden Euro aufnehmen. Der Bundestag beschloss am Donnerstag den zweiten Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Konjunkturpakets. Damit steigt die für das laufende Jahr geplante Neuverschuldung auf 217,8 Milliarden Euro. Mit dem zusätzlichen Geld sollen vor allem Maßnahmen finanziert werden, die Konsum und Wirtschaft in den kommenden Monaten wieder ankurbeln sollen.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) versprach, die Bundesregierung werde nicht gegen die Krise ansparen. „Und wir werden den Sozialstaat, der uns so leistungsfähig durch diese Krise führt, nicht antasten, sondern ausbauen“, betonte der Finanzminister. So würden trotz Krise ab Januar die Renten von Menschen mit geringen Bezügen durch die Grundrente aufgestockt.

Die Schuldenquote steigt durch den zweiten Nachtragshaushalt von unter 60 auf mehr als 75 Prozent. Bereits Ende März hatte der Bundestag den Haushalt um 156 Milliarden Euro aufgestockt, um Steuerausfälle auszugleichen und mehrere Hilfspakete zu finanzieren. Dafür war auch die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt worden.

Update vom 2. Juli, 9.23 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat anlässlich der geplanten Verabschiedung der Grundrente im Bundestag die Art der Finanzierung verteidigt. Auch ohne die ursprünglich avisierte Finanztransaktionssteuer müsse Deutschland sich dies leisten. „Mir ist vor allem wichtig, dass die Grundrente aus Steuern finanziert wird und nicht aus Beiträgen“, betonte der SPD-Politiker am Donnerstag im Deutschland-Funk. Dies sei eine vernünftige Finanzierung und gehe nicht zulasten des Rentenniveaus. Außerdem sagte er im ZDF- „Morgenmagazin“:„Wir können es uns in diesen Zeiten nicht leisten, die Grundrente nicht einzuführen.“ Heil fände es unanständig, bei Menschen zu sparen, die etwa täglich an der Supermarktkasse arbeiteten.

Der Bundestag will die Grundrente nach langem koalitionsinternen Streit am Donnerstag verabschieden. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2021 starten. Die Renten von rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Bezügen sollen damit aufgebessert werden. Sie müssen aber mindestens 33 Jahre Beiträge eingezahlt haben. In der Union gab es bis zuletzt Kritik an der Finanzierung der auf 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro geschätzten Kosten pro Jahr. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wollte dafür eine Finanztransaktionssteuer einsetzen. Deren Einführung stockt auf europäischer Ebene aber. Jetzt kommt das Geld aus dem Bundeshaushalt.

Grundrente und Nachtragshaushalt zur Abstimmung im Bundestag

Erstmeldung vom 2. Juli, 9.18 Uhr:

Berlin - An diesem Donnerstag (9 Uhr) entscheidet der Bundestag über den zweiten Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Corona-Krise. Vorgesehen ist nun für 2020 eine Rekord-Neuverschuldung von insgesamt 218,5 Milliarden Euro. Berücksichtigt sind in dem Etat mit einem Ausgabenvolumen von 509,3 Milliarden Euro auch das Konjunkturpaket der Regierung zur Überwindung der Pandemie-Folgen sowie erwartete Steuerausfälle von mehr als 40 Milliarden Euro.

Corona-Krise: Bundestag setzt Schuldenbremse im Grundgesetz aus

Zur Finanzierung der Hilfs- und Konjunkturprogramme in der Corona-Krise musste Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seine Haushaltspläne in diesem Jahr zweimal ändern - und dabei die schwarze Null aufgegeben. Um neue Kredite zu ermöglichen, setzte der Bundestag die Schuldenbremse im Grundgesetz aus. Mit dem zweiten Nachtragshaushalt sollen vor allem Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Firmen, Hilfen für Kommunen und Entlastungen für Verbraucher und Familien bezahlt werden - darunter die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung und der Familienbonus von 300 Euro pro Kind.

Unions-Haushälter Eckhardt Rehberg betonte, die Rekordschulden seien angesichts der Schwere des wirtschaftlichen Einbruchs unerlässlich. Gegen die Steuerausfälle und Mehrausgaben zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen lasse sich nicht ansparen. „Für dieses Ausmaß gibt es kein Kürzungspotenzial im Bundeshaushalt, jedes Hinterhersparen wäre ökonomisch verheerend“, erklärte er. In den kommenden Jahren müsse der Bund aber zu ausgeglichenen Haushalten zurückfinden.

Neben Corona-Krisen-Maßnahmen steht auch Grundrente zur Abstimmung

Nach langem Hin und Her steht zudem die Grundrente für Geringverdiener* zur Abstimmung. Sie soll ab dem kommenden Jahr an insgesamt rund 1,3 Menschen gezahlt werden, die 35 Beitragsjahre vorweisen können. Der Weg für die Verabschiedung des lange strittigen Gesetzes war frei geworden, nachdem die Union einer Finanzierung aus dem Bundeshaushalt zustimmte.(AFP/dpa)

