Habecks Ministerium widerspricht Lindner: „Gasverzicht führt zu Blackouts“

Von: Moritz Serif

Christian Lindner und Robert Habeck sind nicht immer einer Meinung. © Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Christian Lindner fordert Robert Habeck dazu auf, Gas nicht mehr zur Stromgewinnung zu nutzen. Das Ministerium widerspricht - Lindner verkenne die Realität.

Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fordert einen Stopp der Stromproduktion mithilfe von Gas. „Wir müssen daran arbeiten, dass zur Gaskrise nicht eine Stromkrise kommt“, sagte der FDP-Vorsitzende der Bild am Sonntag. „Deshalb darf mit Gas nicht länger Strom produziert werden, wie das immer noch passiert.“

„Robert Habeck hätte die gesetzliche Ermächtigung, das zu unterbinden.“ Er fügte hinzu: „Vieles spricht dafür, die sicheren und klimafreundlichen Kernkraftwerke nicht abzuschalten, sondern nötigenfalls bis 2024 zu nutzen.“ Ein Sprecher von Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) reagierte.

Habecks Ministerium widerspricht Lindner: Gasverzicht führt zu Blackouts

„Man darf nicht verkennen: Ein völliger Verzicht auf Gas im Stromsektor führt zur Stromkrise und Blackouts. Es gibt systemrelevante Gaskraftwerke, die mit Gas versorgt werden müssen. Bekommen sie kein Gas, kommt es zu schweren Störungen. Das ist leider die Realität des Stromsystems, die man kennen muss, um die Versorgungssicherheit herzustellen.“

Das Ministerium arbeite bereits mit Hochdruck daran, Gas in der Stromerzeugung zu ersetzen. Eine erste Verordnung ermöglicht es bereits, dass Steinkohlekraftwerke aus der sogenannten Netzreserve zeitlich befristet in den Strommarkt zurückzukehren. Laut Wirtschaftsministerium ist zudem eine Gaseinsparverordnung zum Abschalten von nicht-systemrelevanten Gaskraftwerken in der Stromerzeugung in Arbeit.

Grünen-Parteitag könnte über AKW-Laufzeitverlängerung abstimmen

Zum 1. Oktober soll die Braunkohlereserve aktiviert werden. Bereits stillgelegte Braunkohlekraftwerke könnten dann wieder ihren Betrieb aufnehmen. Jürgen Trittin, früherer Umweltminister, sprach sich dafür aus, dass ein Parteitag der Grünen über längere Atomlaufzeiten abstimmen könne.

„Wenn man ernsthaft eine Änderung des Atomgesetzes wollte, wird das ohne Parteitag nicht gehen“, sagte Trittin dem Tagesspiegel. „Ob das ein Sonderparteitag sein muss, oder ob wir das auf dem regulären im Oktober machen könnten, ist eine andere Frage.“

Ampel uneins über AKW-Laufzeiten

In der Ampelkoalition gibt es Unstimmigkeiten darüber, wie es mit Atomkraftwerken weitergehen soll. Die FDP spricht sich vehement dafür aus, Laufzeiten zu verlängern. Grüne und SPD sehen das momentan noch anders. (mse/dpa)