Büro von Bundestags-Politiker beschossen: Kollegen reagieren erschüttert - einer spricht von „Terror“

Update vom 16. Januar 2020, 6.35 Uhr: Der SPD-Abgeordnete Karamba Diaby hat sich nach der Attacke auf sein Bürgerbüro in Halle an der Saale erneut zu Wort gemeldet - diesmal mit einem Dank. „Ich bin zutiefst dankbar für die Solidarität, die ich heute von Tausenden von Menschen erhalten habe“, schrieb er am Mittwochabend im Kurznachrichtendienst Twitter. „Ihr gebt mir Kraft und Mut“, fügte er hinzu. Mehr als 13.000 Likes gab es dafür in den Stunden nach der Veröffentlichung.

Ich bin zutiefst dankbar für die Solidarität, die ich heute von Tausenden von Menschen erhalten habe. Ihr gebt mir Kraft und Mut. — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) January 15, 2020

Halle (Saale): Anschlag auf Büro von SPD-Abgeordnetem - Maas entsetzt

Update 19.13 Uhr: Außenminister Heiko Maas reagiert empört auf die Attacke auf das Bürgerbüro seines Parteigenossen Karamba Diaby. „Einfach unfassbar. Widerlich und feige. Volle Unterstützung, auch für das gesamte Team“, schrieb der SPD-Politiker am Mittwoch auf Twitter. „Wir werden weiter an Eurer Seite für eine freie, tolerante und vielfältige Demokratie eintreten. Jetzt erst recht!“

Schüsse auf Bürgerbüro von Bundestags-Politiker - Er reagiert mit deutlichen Worten

Update 17.02 Uhr: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby sagte nach den Schüssen auf sein Büro in Halle der Bild: „Was die erreichen wollen ist, dass man sich zurückzieht oder so eingeschüchtert ist, dass man nichts mehr sagt. Ich lasse mich aber nicht einschüchtern. Das werden diese Leute niemals schaffen. Ich habe Vertrauen in Polizei und Staatsschutz!“

Weiter erklärte der SPD-Mann dem Blatt: „Diese Menschen, die mit Waffen rumschießen und Angst verbreiten wollen, sind nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind wir Demokraten, die eine offene Gesellschaft wollen.“

Einschusslöcher in Scheibe von Büro von SPD-Politiker in Halle

Anschlag auf Politiker-Büro in Halle: Polizei ermittelt wegen Einschusslöchern

Update 16.41 Uhr: Aktuell ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Das berichtete ein Sprecher der Polizei Halle nun gegenüber Focus-Online. Zudem könne man aktuell keine Aussage zu der Waffe treffen. Projektile seien keine gefunden worden.

Wie die Bild berichtet, seien Keramikteile gefunden worden, die darauf hinweise, dass mit einer Soft-Air-Waffe geschossen worden sei.

Update 16.34 Uhr: Nach dem Anschlag auf das Büro eines SPD-Bundestagsabgeordneten bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch der dpa, dass Einschusslöcher in der Scheibe des Bürgerbüros in Halle gefunden wurden.

Ein Mitarbeiter Diabys sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir haben heute Morgen festgestellt, dass in einer ungefähr drei Meter hohen und vier Meter breiten Scheibe fünf größere Löcher waren.“ Bereits 2015 wurde im Bürgerbüro des im Senegal geborenen Parlamentariers die Schaufensterscheibe eingeworfen.

Halle: Anschlag auf Politiker-Büro - Özdemir spricht von „Terrorismus“

Update 16.19 Uhr: Dass in Halle Schüsse auf ein Bürgerbüro eines Bundestagsabgeordneten abgegeben worden sind, erschüttert auch andere Politiker. Grünen-Chef Cem Özdemir reagierte sehr schnell nach der Nachricht via Twitter. Er repostete den Tweet des SPD-Abgeordneten Karamba Diaby und schrieb dazu: „Wer auf das Büro eines gewählten Abgeordneten schießt, greift unsere Demokratie an und damit uns alle! Das ist Terrorismus.“

Wer auf das Büro eines gewählten Abgeordneten schießt, greift unsere Demokratie an und damit uns alle! Das ist Terrorismus.



Wir stehen an Deiner Seite, lieber @KarambaDiaby! Jetzt gilt‘s, #wehrhafteDemokratie! https://t.co/E5FPy8I9cm — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 15. Januar 2020

Halle: Anschlag auf Politiker-Büro - Einschusslöcher in Frontscheibe

Erstmeldung: Halle (Saale) - In Halle sind offenbar Schüsse auf das Bürgerbüro eines SPD-Bundestagsabgeordneten abgegeben worden. Bei dem Politiker handelt es sich um Karamba Diaby. Er teilte am Mittwoch via Twitter ein Foto, das Einschusslöcher in der Glasscheibe des Büros zeigt.

Karamba Diaby (SPD): Schüsse auf Büro in Halle: Frontscheibe von Einschusslöchern gezeichnet

Zu dem Tweet schrieb Diaby: „Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln.“

Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln. pic.twitter.com/NyGXlVQK8Q — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) 15. Januar 2020

Unter Bezug auf Aussagen aus dem Bürgerbüro berichtet Focus-Online, dass die Einschusslöcher von einer Art Soft-Air-Waffe stammen könnten. Das ist aber nicht von offizieller Seite bestätigt. Verletzt worden ist bei dem Anschlag nicht.

Der 58-Jährige Diaby hatte aber bereits in der Vergangenheit berichtet, dass er immer wieder Rassismus ausgesetzt ist. Er wurde 1961 im Senegal geboren und kam in den 80er Jahren als Student nach Deutschland.

