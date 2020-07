Rechtsradikale sprechen von „schwerem Krieg“ und brennenden Moscheen - Drohbriefe gegen türkische Geschäftsleute

Unterzeichnet wurden die Briefe von „Den Deutschen“

In einem Drohbrief an türkische Geschäftsleute in Hannover kündigen Unbekannte einen „schweren Krieg“ an. Unterschrieben wurde mit „Die Deutschen“. Nun ermittelt die Polizei.