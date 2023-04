Hannover muss keine Flüchtlinge aufnehmen – als einzige Großstadt in Deutschland

Von: Nail Akkoyun

Betten für Geflüchtete stehen in der Außenstelle der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen in der Messehalle 27 der Messe Hannover. (Archivfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Zahl der Geflüchteten in Deutschland ist stark gestiegen. Doch während die Kommunen klagen, ist die Stadt Hannover von der Aufnahme befreit – zumindest vorerst.

Hannover – Seit geraumer Zeit klagen Städte und Kommunen über die Aufnahme von Geflüchteten und den damit verbundenen Problemen, wie etwa der Mangel an Unterkünften. Trotz dessen sprach sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zuletzt gegen eine Aufnahmebegrenzung aus und sorgte damit für Kritik. Von diesem Problem befreit ist nun aber die Stadt Hannover – zumindest für die nächsten sechs Monate.

Der Grund: Die Landeshauptstadt hat ihr Soll in den vergangenen Monaten bereits erfüllt und sogar mehr Geflüchtete aufgenommen als in einem Verteilungsplan des Landes Niedersachsen vorgesehen war. Dies bestätigte die Stadt Hannover auf Anfrage der Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen (HNA). Zuvor berichtete die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) über diese Entwicklung.

Das Land hatte der Stadt zufolge zum 1. April für alle niedersächsischen Kommunen festgelegt, wer binnen sechs Monaten wie viele der in dieser Zeit erwarteten 17.000 Geflüchtete aufnehmen muss. „Gleichsam wurde eine Übererfüllung der vorangegangenen Quote angerechnet, die die neue leicht übersteigt“, erklärte die Stadt Hannover auf Anfrage. Die Quote sei damit bereits für die nächsten sechs Monate erfüllt.

Geflüchteten-Stopp in Hannover: Weil kritisiert Asylpolitik der Regierung

An ihren Plänen für neue Notunterkünfte wolle die Stadt trotzdem festhalten. „Wir haben das erste Mal seit drei Jahren ein bisschen Luft und können den Fokus auf die qualitative Betreuung richten“, sagte Sozialdezernentin Sylvia Bruns der HAZ. Mit Blick auf die weitere Entwicklung bleibe die Stadt vorsichtig. „Nichts ist sicher in diesem Bereich. Unsere Botschaft ist deshalb, dass wir weiter Notkapazitäten aufbauen möchten“, sagte Bruns.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil betonte im März das Grundrecht auf Asyl in Deutschland. „Aber wir müssen auch in der Lage sein, mit dieser Herausforderung tatsächlich fertig zu werden“, sagte der SPD-Politiker. Daher solle es in einer Bund-Länder-Runde am 10. Mai mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch um die Frage gehen, wie es gelingen könne, „dass weniger Menschen zu uns kommen, die am Ende des Tages kein Recht dazu haben“.

Weiter kritisierte Weil, die Zuwendungen des Bundes seien gesunken, während die Leistungen der Länder an die Kommunen zuletzt stark gestiegen seien. „Vom Bund muss mehr kommen“, sagte Weil. Das gelte für die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern ebenso wie für die Menschen aus der Ukraine. (nak/dpa)