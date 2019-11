Hartz-IV-Sanktionen: Juso-Chef Kühnert will Strafen komplett abschaffen

Was für die einen ein Traumjob ist, ist für die anderen ein Albtraum

Was ist zumutbare Arbeit? Schlachter für Vegetarier? Pfleger auf einer Intensivstation für Sensiebelle Tatortreiniger? Prostitution?

Jeder der Einwandert ist ein Konkurent mehr. Wer hat also Interesse an Arbeitszwang und Einwanderung und wer nicht.

Jeder der nicht arbeiten will ist ein Konkurent weniger auf dem Arbeitsmarkt, daher kann ich mehr Lohn fordern.

Dieser Sozialstaat wird an diesem Sozialstaat zerbrechen!

Bitte zweimal lesen und nachdenken, dann erst antworten!!!!

Wir leben in einem Land das Bürger, welche jahrzehntelang Beiträge in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, nach 12 Monaten Arbeitslosigkeit Bürgern gleichsetzt, die nie einen Euro in die Sozialkassen hier eingezahlt haben.

Urteilsschelte liegt mir fern, aber haben die Mütter und Väter unseres Grundgesetzesin 1949 diese aktuellen Auswüchse auf dem Schirm gehabt?

GANZ SICHER NEIN!!

Das Bundesverfassungsgericht stellt in seiner Entscheidung darauf ab, das die Würde des Menschen unantastbar ist. Stimmt!

ABER ALTE MENSCHEN; DIE LEERGUT SAMMELN UM ÜBER DIE RUNDEN ZU KOMMEN, sind ok?