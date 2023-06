In der SPD glaubt man baldigen Abschluss von Habecks Heizungsgesetz

Von: Stefan Krieger

Die Ampel-Koalition hält an ihrem Zeitplan zur Verabschiedung des neuen Gebäudeenergiegesetzes vor der Sommerpause des Bundestages fest.

Berlin – Lange ein Streitpunkt innerhalb der Ampel-Koalition, jetzt ist eine Einigung in Sicht. Der überarbeitete Entwurf des Heizungsgesetzes wird den Fraktionen des Bundestags spätestens am Freitag (30. Juni) vorgelegt. Verena Hubertz, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der SPD, erklärte am Donnerstag (29. Juni) im Deutschlandfunk, dass sie und ihr Team intensiv daran arbeiten, Änderungsanträge und Formulierungshilfen zu prüfen und freizugeben. Sie betonte: „Dann entsenden wir es so schnell wie möglich an alle Fraktionen im Deutschen Bundestag, spätestens morgen.“

Gibt sich optimistisch in Sachen Heizungsgesetz: Verena Hubertz (SPD) © Imago Images

Gesetzestext umfasst 170 Seiten

Laut Hubertz umfasst der Gesetzestext 170 Seiten, aber nicht alles habe sich geändert. Nun sei es an der Zeit, das Wochenende zu nutzen, um den Text zu überprüfen. Am Montag (3. Juli) stehen Anhörungen mit Expertinnen und Experten, Verbänden und Betroffenen an. Dabei könnten noch weitere Änderungen vorgenommen werden. Hubertz betonte deshalb: „Nichts ist in Stein gemeißelt.“

Fest stehen bislang nach Medienberichten folgende Regelungen:

Gasheizungen werden ab 1.1.2024 nur noch im Bestand sowie in Neubauten außerhalb von Neubaugebieten eingebaut.

Es werden ab 1. Januar 2024 nur noch Gasheizungen eingebaut, die auf Wasserstoff umrüstbar sind.

Gasheizungen werden ab 1. Januar 2024 nur verkauft und eingebaut, wenn vorher eine Energieberatung stattgefunden hat

Ölheizungen werden ab 1. Januar 2024 nicht mehr neu eingebaut. Alte Ölheizungen können weiterhin repariert werden, bei einer Havarie kann übergangsweise eine neue eingebaut werden.

Wenn eine Kommune kein Wasserstoffnetz plant, sind Gasheizungen nur noch erlaubt, wenn sie zu 65 Prozent Biomasse (z.B. Biomethan oder Flüssiggas) nutzen oder „nicht-leitungsgebundenen Wasserstoff“. Dabei gibt es aber Fristen: Gasheizungen sollen ab 2029 mit mindestens 15 Prozent „grünen Gasen“ betrieben werden. Dieser Anteil soll auf 30 Prozent 2035 und 60 Prozent 2040 steigen.

Holz und Pellets gelten „ausnahmslos“ als klimaneutrale Option, die das 65-Prozent-Ziel erfüllen.

Heizungsgesetz: Hubertz will „Klarheit im Land“

Hubertz sagte im Deutschlandfunk: „Ich bin optimistisch, dass wir das gut miteinander hinbekommen.“ . Sie verteidigte den straffen Zeitplan damit, dass die Menschen im Land „Planbarkeit und Sicherheit verdienen“. Vor der parlamentarischen Sommerpause wolle die Ampel-Koalition daher „Klarheit im Land“ haben.

Wie viel Geld der Staat für die geplanten Förderungen beim Umstieg auf klimafreundliche Heizungen aufbringen muss, wollte Hubertz nicht sagen. Die nötigen Gelder würden aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Dies bestätigte auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch. Er sprach davon, dass die Ampel-Fraktionen nun „ein belastbares Konstrukt“ geschaffen hätten. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) begrüßte die Einigung.

Der BDI lobte vor allem die nun beschlossene Technologieoffenheit, also die Möglichkeit, verschiedene Technologien bei Heizungen zu fördern. „Nur so wird es gelingen, den Gebäudesektor bis 2045 vollständig zu dekarbonisieren“, teilte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer mit.

Nach langem Streit hatten sich die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP in der Nacht zum Dienstag auf die letzten offenen Details zum Heizungsgesetz geeinigt. Die kommende Woche wird die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause sein. (skr/dpa/rtr)