Journalist Heribert Prantl: „Ich würde nicht zu kritisch mit Hubert Aiwanger ins Gericht gehen“

Heribert Prantl, langjähriger Leiter der SZ-Innenpolitik, gilt als linksliberal. Umso überraschender ist seine Verteidigung von Hubert Aiwanger, den Kritiker eher in die rechte Ecke stellen.

Köln – Heribert Prantl ist Publizist und Jurist. Geboren und aufgewachsen ist der 69-Jährige in Nittenau in der Oberpfalz. Seit Jahren prägt Prantl das Bild der Süddeutschen Zeitung, obwohl sich der studierte Rechtswissenschaftler erst spät dem Journalismus verschrieb. Vor kurzem ist sein Buch „Mensch Prantl: ein autobiographisches Kalendarium“ erschienen. Im Interview mit IPPEN.MEDIA spricht Prantl über die „Letzte Generation“, Hubert Aiwanger und ein drängendes Thema dieser Zeit, das für ihn viel zu kurz kommt.

Herr Prantl, im Vorwort schreiben Sie, dass Ihr Buch keine klassische Autobiografie sein soll, weil Sie das für sich als peinlich empfänden. Warum?

Mir wurde angetragen, dass ich doch eine Biografie anlässlich meines 70. Geburtstags am 30. Juli schreiben könnte. Aber erstens, auch auf die Gefahr hin, dass das als eine Alterserscheinung gilt, fühle ich mich nicht wie 70, sondern jünger, und zweitens bin ich nicht so relevant wie Henry Kissinger. Und drittens wollte ich nicht der eigenen Eitelkeit erliegen. Bei einem Journalisten sollten die Inhalte im Vordergrund stehen, nicht die eigene Person.

Sie schreiben in zwölf Kapiteln über Ihre Herzensthemen, zum Beispiel Flüchtlinge und Gleichberechtigung. Die Klimakrise taucht nicht auf. Warum?

Ich habe gar nicht mit dem Anspruch geschrieben, möglichst alle Themen abzugrasen. Mit dem großartigen Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts habe ich mich zum Beispiel intensiv beschäftigt. Und ich muss mir ja noch etwas zum Schreiben aufbewahren nach der 70.

Heribert Prantl: „Bei der ‚Letzten Generation‘ schwingt Arroganz mit“

Wenn es in diesen Tagen um die Klimakrise geht, wird oft über die „Letzte Generation“ gesprochen. Was halten Sie von den Aktivisten?

Ich bin dagegen, diese Leute übertrieben zu kritisieren. Da geben zum Beispiel die CSU und die Münchner Staatsanwaltschaft keine gute Figur ab. Trotzdem finde ich den Habitus – wir sind die Guten und das rechtfertigt alles – schwierig. Da schwingt nicht nur Verzweiflung, sondern auch Arroganz mit.

Erkennen Sie sich da wieder? Sie haben sich immer vehement für Flüchtlinge eingesetzt – und dafür viel Kritik in die Richtung „professioneller Gutmensch“ erhalten.

Ich hoffe eigentlich, dass es da keine Parallelen gibt. Mir ging es Journalist immer darum, Fronten aufzubrechen – und nicht zu spalten. Am schönsten war und ist es, wenn Familien sagen: Wir lesen die Kommentare vom Prantl – und dann streiten wir darüber. Bei der „Letzten Generation“ ist es anders: Wir sprechen fast nur noch darüber, ob Festkleben in Ordnung ist, nicht über das inhaltliche Anliegen, die Lösung der Klimakrise.

Die „Letzte Generation“ will einen Gesellschaftsrat einsetzen, dessen Plätze verlost werden.

Das finde ich keine schlechte Idee. Ich habe aber den Verdacht, dass die Beschlüsse des Gesellschaftsrats in den Köpfen der „Letzten Generation“ schon feststehen. Grundsätzlich bin ich ein Anhänger der repräsentativen Demokratie, glaube aber auch, dass sie Ergänzungen braucht.

Inwiefern?

Ich meine, dass wir mehr direkte Abstimmungen brauchen. Da werden jetzt wieder viele aufschreien: „Prantl, bist du wahnsinnig? Die Populisten!“ Gerade in Bayern sind wir mit Volksbegehren und Abstimmungen sehr gut gefahren.

Heribert Prantl über Hubert Aiwanger: „Kann die AfD zurückdrängen“

Für ähnliche Forderungen bekam Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler in Bayern, einen heftigen Shitstorm. Zurecht?

Ihm ging es nicht um Abstimmung, sondern um Stimmungsmache. Er sagte, man müsse sich die Demokratie zurückholen und denen in Berlin sagen: „Ihr habt wohl den Arsch offen da oben.“ Das ist das Wording der AfD.

Aber in der Sache hat er recht?

Sein Problem ist ja, dass er nicht sachlich ist. Aiwanger ist halt jemand, der mal gerne einen heraushaut. Ich würde da nicht zu kritisch mit ihm ins Gericht gehen. Er ist einer der wenigen Politiker, der ohne Stift und Zettel redet. Das mag ich, gerade wenn ich sehe, wie sonst so in Berlin gesprochen wird. Wenn Aiwanger seine Wortwahl im Griff hat, ist er jemand, der die AfD zurückdrängen kann.

Es gibt Menschen, die sagen, dass es zwischen Aiwanger und der AfD wenig Unterschiede gibt.

In der AfD sind Neonazis, so einer ist Aiwanger sicher nicht. Ich halte die Freien Wähler eher für so etwas wie eine neue Bayernpartei. Aiwanger erinnert mich stark an deren Vorsitzenden und stellvertretenden Ministerpräsidenten in den 50er-Jahren, Joseph Baumgartner. Ich habe mich intensiv mit der Bayernpartei auseinandergesetzt. Als die Koalition in Bayern 1957 platzte, begann ihr Niedergang – und die Herrschaft der CSU.

Sie hält bis heute an. Im Oktober wird gewählt und es ist jetzt schon klar, wer gewinnt. Ist Bayern noch eine Demokratie?

Klar, aber eine verbesserungsfähige. Markus Söder surft sehr zielsicher auf der Stimmungswelle, die aktuell angesagt ist. Aber: Wenn sich ein Volksbegehren anbahnt, kann man fast sicher sein, dass die CSU entsprechend reagiert.

Dann ist hier Ihre Bühne: Worüber sollten die Bayern dringend abstimmen?

Da sind wir leider bei einer Frage, die momentan gar nicht diskutiert wird. Ich würde am liebsten über den Flächenfraß in Bayern abstimmen lassen. Bei der Outletisierung, Möbelhausisierung und Parkplatzisierung ist Bayern Spitzenreiter. Ich liebe dieses Land, ich liebe meine Heimat, die Oberpfalz. Heimat ist für mich eine Paddeltour auf dem Regen-Fluss von Roding nach Regensburg. Diese wunderschöne Natur müssen wir erhalten. Dafür tun wir in Bayern aktuell zu wenig.