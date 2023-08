SPD-Spitzenkandidatin Faeser will Höckes Rückkehr in den Schuldienst verhindern

Von: Robert Wagner

Nancy Faeser kündigt an, „Extremisten schnellstmöglich aus dem Staatsdienst zu entlassen“ – sofern sie aus der Hessen-Wahl als Siegerin hervorgeht.

Berlin – Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will eine Rückkehr des prominenten AfD-Rechtsextremisten Björn Höcke in den Schuldienst verhindern, sollte sie bei der kommenden Hessen-Wahl zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Das kündigte sie laut der Nachrichtenagentur AFP an. Höcke war vor seiner Zeit als Politiker Oberstudienrat für Sport und Geschichte an einer Schule im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf und damit hessischer Landesbeamter. Seit seiner Wahl in den thüringischen Landtag 2014 ist er beurlaubt.

Nancy Faeser will als Ministerpräsidentin „Extremisten aus dem Staatsdienst entlassen“

Faeser verwies gegenüber dem Handelsblatt darauf, dass das Disziplinarrecht auf Bundesebene für Bundesbeamte bereits verschärft worden sei. „Als hessische Ministerpräsidentin würde ich mich dafür einsetzen, dass wir auch in Hessen Extremisten schnellstmöglich aus dem Staatsdienst entlassen“, sagte sie der Zeitung. Sollte Björn Höcke eine Rückkehr in den hessischen Schuldienst anstreben, wolle sie das verhindern.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) möchte Ministerpräsidentin Hessens werden. Sie wäre die erste Frau in diesem Amt.

Sie warf Björn Höcke vor, „auf höchst menschenverachtende Weise“ gegen Kinder mit Behinderungen zu hetzen. Sie bezog sich mit dieser Aussage auf das diesjährige Sommerinterview des MDR mit Höcke. In dessen Verlauf bezeichnete der Co-Vorsitzende der thüringischen AfD und Fraktionsvorsitzende seiner Partei im Erfurter Landtag die Inklusion behinderter Kinder als „Ideologieprojekt“, von dem das Bildungssystem „befreit“ werden müsse.

Ministerin Faeser warnt eindringlich vor der „menschenverachtenden Politik“ der AfD

Einem Parteiverbot der AfD erteilte Faeser wegen „der sehr hohen verfassungsrechtlichen Hürden“ allerdings eine Absage. Es sei entscheidend, die Partei in der politischen Auseinandersetzung zu schwächen. „Man muss klar aufzeigen, dass die AfD auf kein einziges unserer aktuellen Probleme eine Antwort hat“, sagte die SPD-Ministerin. Im Gegenteil: Die Partei würde mit ihrer „menschenverachtenden Politik“ ein Klima schaffen, das den Standort Deutschland gefährde.

Die SPD-Ministerin Faeser warnte vor jedweder Zusammenarbeit mit der AfD, auch auf kommunaler Ebene. „Die Brandmauer zwischen den demokratischen Parteien und der AfD muss unverrückbar stehen“, so die Ministerin. Die AfD als Gesamtpartei gilt seit 2022 offiziell als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Die AfD Thüringen, der von Höcke wesentlich mitgeprägte Landesverband, wird vom Landesamt für Verfassungsschutz bereits seit 2021 als „gesichert“ rechtsextremistisch eingestuft.

Hessen-CDU: Spitzenkandidatur von Faeser ist eine „unwürdige“ Personalentscheidung

Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist zugleich Spitzenkandidatin der SPD für die am 8. Oktober 2023 anstehende Landtagswahl in Hessen. Anfang August wurde sie von ihrem Heimatwahlkreis Main-Taunus I zur Direktkandidatin gewählt, nachdem die Hessen-SPD sie im Juni offiziell zur Spitzenkandidatin gekürt hatte. Die hessische CDU nennt diese Personalentscheidung „unwürdig“, da die amtierende Bundesministerin „nur mit halbem Herzen in Hessen sei“, wie der Generalsekretär der Hessen-CDU damals laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte.