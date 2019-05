70 Jahre Grundgesetz: Hessische HNA-Leser treffen Bundespräsident Steinmeier zum Geburtstagskaffee

70 Jahre Grundgesetz: Das ist eine Erfolgsgeschichte, welche die bundesrepublikanische Identität symbolisiert. Am 23. Mai 1949 erlassen, in Kraft getreten am 24. Mai 1949, beschreibt das Grundgesetz die Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Um die geltende Verfassung Deutschlands hochleben zu lassen, lud Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Menschen aus ganz Deutschland zu einer Geburtstagskaffeetafel in den Park seines Berliner Amtssitzes ein.

In Hessen richtet sich diese Einladung exklusiv an Leser der HNA und ihrer Partnerzeitungen Hersfelder Zeitung, Werra Rundschau und Waldeckische Landeszeitung. Das Treffen am Donnerstag im Park von Schloss Bellevue sollte laut Frank-Walter Steinmeier ein Austausch darüber sein, „was unser Land heute ausmacht und zusammenhält. Was läuft gut, was schlecht? Welche Probleme sehen Sie und welche Ideen haben Sie für die Zukunft?“

Fünf Leser unserer Zeitung durften am Donnerstag an diesem Austausch teilnehmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte dazu eingeladen, unsere Zeitung durfte die Teilnehmer dafür auswählen.

Steinmeier rief die Bürger dazu auf, sich aktiv in die Gestaltung des Landes einzumischen. "Im Grundgesetz steht nicht "Alles Gute kommt von oben", sondern da steht "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus"", sagte er am Donnerstag in Berlin. Zugleich forderte Steinmeier eine Versachlichung der öffentlichen politischen Debatte in Deutschland. "Bei aller Freiheit und selbst im Eifer des Streits muss etwas gewahrt bleiben, das sich vielleicht in zwei Begriffen zusammenfassen lässt - Anstand und Vernunft. Ohne Anstand und Vernunft gelingt keine demokratische Debatte."

Im Garten von Schloss Bellevue standen 22 Tische auf Golfplatz-kurzem Rasen, vor lila und rosa blühenden Rhododendren, eingedeckt mit weißem Goldrand-Geschirr, darauf kleine Obst-Törtchen, türkisches Baklava-Gebäck sowie frische Himbeeren und Brombeeren - das war der Rahmen. "Einen entspannten Nachmittag kann ich Ihnen nicht versprechen", sagte der Gastgeber zwar und spielte darauf an, dass ja ernsthaft über den Zustand der Republik diskutiert werden sollte. Aber die Szenerie wirkte dann doch wie eine entspannte Gartenparty.

Eingeladen waren ein Polizist ebenso wie ein Schlachtermeister, ein Sänger, eine Ordensschwester, ein kurz vor dem Ruhestand stehender Berufssoldat mit Kosovo- und Afghanistan-Erfahrung, ein aus Damaskus geflohenes Geschwisterpaar und viele mehr.

Außer Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender saßen die Spitzen des Staates mit an den Tischen: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesratspräsident Daniel Günther (alle CDU) und Verfassungsgerichts-Präsident Andreas Voßkuhle, dazu die zweite Reihe wie die Bundestags-Vizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD), Wolfgang Kubicki (FDP) und Claudia Roth (Grüne).

Moderiert wurden die Runden von Prominenten wie dem Regisseur Sönke Wortmann, dem Sänger Roland Kaiser, dem Blogger Sascha Lobo und der Journalistin Sandra Maischberger. Damit möglichst viele Gäste in Kontakt mit den Spitzen der Verfassungsorgane kommen konnten, wechselten diese alle 20 Minuten die Tische - eine Art Speeddating zum Grundgesetz. Diskutiert wurde über Themen wie die Gerechtigkeit in Deutschland, das Gefälle zwischen Ost und West, Bildungsfragen, die Gleichberechtigung von Frau und Mann oder das "Rumoren an der Basis", also die Unzufriedenheit mancher Bürger, wie Voßkuhle später berichtete. "Die Breite der Themen war beeindruckend."