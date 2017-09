Interview: Althusmann will Niedersachsen zu einem der attraktivsten Bundesländer machen

Syke. Wer Besuch von Bernd Althusmann erwartet, sollte die Nachbarn vorwarnen. Der Mann, der nach dem 15. Oktober an der Spitze einer CDU-geführten Landesregierung stehen will, reist in diesen Tagen selten allein.

Eine Kolonne meist schwarzer Limousinen rollt vor. Heraus steigen Parteifreunde, Personenschützer und Pressereferenten. Auch ein Mann vom Landeskriminalamt begleitet den 50-Jährigen. Der gibt sich im Gespräch zurückhaltend staatsmännisch.

Herr Althusmann, in Niedersachsen hat die CDU bei der Bundestagswahl herbe Verluste einstecken müssen. Haben Sie den Schock schon verdaut?

Bernd Althusmann: In Niedersachsen ist die CDU klar stärkste Kraft und schneidet besser ab als im Bund. Die SPD verliert auf niedrigem Niveau nochmals deutlich und liegt mehr als sechs Prozent hinten. Die letzte Möglichkeit für den noch amtierenden Ministerpräsidenten wäre eine rot-rot-grüne Koalition. Das ist die schlechteste mögliche Regierung für unser Land. Daher fordere ich Herrn Weil auf, sich endlich klar zu bekennen, ob er für eine solche Koalition zur Verfügung steht. Die CDU hat, im Gegensatz zur SPD, eindeutig erklärt, dass wir mit den Populisten und Extremisten von Links und Rechts nicht zusammenarbeiten werden.

Sicherheit, Innovation, Zukunft und Fairness lauten die Schlagworte zur Landtagswahl. Was glauben Sie, treibt die Niedersachsen am meisten um?

Althusmann: Ich glaube, die Menschen haben sehr persönliche Fragen an die Politik. Wie stellen wir sicher, dass die Menschen in Niedersachsen sicher leben können? Was tut die Politik, um den Kindern eine gute Bildung zu garantieren? Wie kommen wir bei den wesentlichen Infrastrukturprojekten, wie zum Beispiel Straßen- und Autobahnbau und digitaler Infrastrukturausbau schnellstmöglich voran, damit Wirtschaft und Wohlstand auch längerfristig gesichert bleiben?

Ist die aktuelle Landesregierung darauf nicht vorbereitet?

Althusmann: Ich sehe da schon extrem viel Luft nach oben. Ob es der Unterrichtsausfall ist, ob es die Fragen der inneren Sicherheit sind, der Terrorismus oder auch der Linksextremismus in Niedersachsen. Insofern gibt es hier eine Menge zu tun. Auch bei VW werden wir im Aufsichtsrat einiges verändern müssen, damit es den Mitarbeitern dort langfristig gut geht.

Was genau wollen Sie denn da verändern?

Althusmann: Ich möchte die Aufsichtsratsstruktur professionalisieren. Der Ministerpräsident sollte dem Aufsichtsrat auch zukünftig angehören, denn das ist ein wichtiges Signal für die 120.000 Arbeitnehmer, die wir hier bei VW in Niedersachsen haben. Aber daneben brauchen wir einen zusätzlichen Experten, der nicht der Landesregierung angehört, also eine teilweise Entpolitisierung des Aufsichtsrates. Und wir brauchen eine Professionalisierung der Staatskanzlei. Da brauchen wir eine bessere Manpower, um die 20-prozentige Landesbeteiligung besser zu managen. Um es an dieser Stelle deutlich zu sagen: Wir stehen zu VW, wir werden die Beteiligung behalten, das VW-Gesetz fassen wir nicht an.

Bis 2022 wollen Sie im Polizeivollzugsdienst 3000 neue Stellen schaffen. Reicht das, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken?

Althusmann: Wir müssen das eine tun und dürfen das andere nicht lassen. Wir müssen die personelle Ausstattung der Polizei verbessern, um damit die Präsenz im ländlichen Raum zu verbessern. Allein die Präsenz der Polizei auf den Straßen, in den Wohngebieten, in allen Städten, Gemeinden und Dörfern vermittelt ein besseres subjektives Sicherheitsgefühl bei den Bürgern. Aber wir brauchen auch ein neues Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Wenn wir regieren, werden wir sofort die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit die Polizei handeln kann, damit sie Gefährder dingfest machen kann. Wir werden Fußfesseln nicht nur ankündigen, sondern auch einführen. Wir müssen endlich die Lücken in der Sicherheitsarchitektur schließen. Ich verstehe bis heute nicht, dass wir zwischen den Bundesländern bei der Polizei und auch den Justizbehörden teilweise inkompatible Systeme haben. Das führt dann dazu, dass wir manchmal Gefährder im Land haben, von denen wir gar nichts wissen.

Sie kritisieren die jetzige Landesregierung, sie habe keine Vision für Niedersachsen im Jahr 2022. Wie sieht ihres aus, wenn Sie fünf Jahre lang Regierungs-Chef gewesen sind?

Althusmann: Niedersachsen soll - da gehe ich noch einen Schritt weiter - 2027 eines der ideenreichsten und attraktivsten Bundesländer in Deutschland sein, ein Land, in dem wir sicher leben können, in dem wir kluge Köpfe gewinnen für Forschung, Technologie, Automobilbau, chemische Industrie, Luftfahrtindustrie und maritime Wirtschaft. Die Menschen sollen hier ein Bundesland vorfinden, in dem sie wie in Bayern sagen: Wir stehen mit an der Spitze der Bundesländer. Niedersachsen ist Automobilland Nummer eins, Niedersachsen ist Agrarland Nummer eins. Ganz wichtig ist aber auch der Infrastrukturausbau. Spätestens in zehn Jahren müssen wir alle wichtigen Magistralen ausgebaut haben, die A 20, A 26, A 39 und die E 233. Gleichzeitig müssen wir entlang aller großen Autobahnen und in allen großen Städten mindestens den 5G-Mobilfunk-Standard vorweisen können. Darüber hinaus muss dann in ganz Niedersachsen Glasfaser liegen, um die dringend erforderliche Ein-Gigabit-Strategie fahren zu können.

In Ihrem Programm heißt es, Sie wollten keine Debatten mehr über Schulstrukturen führen. Können sich die Lehrer im Falle eines Wahlsieges der CDU ganz auf den Unterricht konzentrieren?

Althusmann: Schule braucht Stabilität und Schule braucht Ruhe. Von daher werden wir nur wenige Änderungen im Schulsystem vornehmen. Dabei geht es um die Frage, wie wir es mit der frühkindlichen Bildung halten und mit dem Grundschulbereich, also da, wo die Grundlagen gelegt werden. Rechnen, schreiben und lesen müssen wieder stärker im Fokus stehen. Wir sollten keine ermüdenden Schulstrukturdebatten führen, sondern uns darum kümmern, motivierte und ausgebildete Lehrkräfte zu haben.

Die Abordnung von Gymnasial-Lehrern an Grundschulen hat für Wirbel gesorgt. Die GEW wirft Ihnen vor, den Lehrermangel als Ex-Kultusminister mitverschuldet zu haben. Was entgegnen Sie Ihnen?

Althusmann: Die GEW ist dort falsch informiert. Wir haben im Gegenteil in unserer Regierungszeit die Studienkapazitäten ausgeweitet. Es war die amtierende Landesregierung, die im Jahr 2014 an den lehrerbildenden Universitäten in Hildesheim und in Vechta Studienplätze fürs Grundschullehramt abgebaut hat. Und genau das wirkt sich heute aus.

Eine Langfassung des Interviews mit weiteren Fragen und Antworten können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.

Zur Person:

• geboren 3. Dezember 1966 in Oldenburg, Abitur in Lüneburg, Offizier der Bundeswehr, Hauptmann der Reserve

• Studium: Pädagogik und Betriebswirtschaft, Promotion an der Universität Potsdam

• 1994-2009: Mitglied des Niedersächsischen Landtages,

• 2003-2009: Parlamentarischer Geschäftsführer und finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag,

• 2009: Staatssekretär im Kultusministerium, 2010: Kultusminister Niedersachsen.

• Seit 2016 Partner der TOPOS Personalberatung, Leiter der Niederlassung Hannover

• Seit November 2016 Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen

• Privat: Althusmann hat zwei Kinder aus seiner ersten Ehe sowie ein Kind mit seiner zweiten Ehefrau.

Von Hans Willms und Felix Gutschmidt