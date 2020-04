Schlag gegen Terror-Organisation: Seehofer verbietet Hisbollah - Razzien in mehreren Städten

Mit sofortiger Wirkung: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verbietet die Terror-Organisation Hisbollah in Deutschland.

Bundesinnenminister Horst Seehofer geht nun mit einem radikalen Schritt gegen Hisbollah vor.

geht nun mit einem radikalen Schritt gegen Hisbollah vor. Die Terror-Organisation ist mit sofortiger Wirkung verboten.

ist mit sofortiger Wirkung verboten. Jede Hisbollah-Aktivität in Deutschland wird strafrechtlich verfolgt.

Berlin - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verbietet mit sofortiger Wirkung jede Betätigung der libanesischen Terror-Organisation Hisbollah in Deutschland. Begründet wird dieser Schritt in der Verbotsverfügung unter anderem damit, dass die Hisbollah „weltweit eine Vielzahl von Anschlägen mit Hunderten Toten und Verletzten“ verübt habe und die „Vernichtung des Staates Israel“ zum Ziel erklärt habe. Das berichtete zuerst die Bild.

Schlag gegen den Terror: Seehofer verbietet Hisbollah - Razzien in mehreren Städten

Ab heute (30. April) können die Behörden jede Hisbollah-Aktivität in Deutschland strafrechtlich ahnden. Laut der Bild gibt es in Deutschland rund 1050 radikalislamischen Anhänger der Hisbollah. Am Donnerstagmorgen (30. April) wurden in vier deutschen Städten Razzien vorgenommen und Räumlichkeiten durchsucht. Haftbefehle wurden nach ersten Angaben nicht vollstreckt. Durchsucht wurden vier Moscheen und Vereine, die der Bewegung zugerechnet werden: Die Al-Irschad-Moschee in Berlin, die Al-Mustafa-Gemeinschaft in Bremen, das Imam Mahdi Zentrum in Münster und die Vereinsräume der Gemeinschaft libanesischer Emigranten in Dortmund.

Die Hisbollah hat hierzulande offiziell keinen Ableger. Ihre Anhänger halten dennoch untereinander Kontakt. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden nutzt die vom Verfassungsschutz als „terroristische Vereinigung“ eingestufte Gruppierung Deutschland vor allem als Rückzugsraum und zum Sammeln von Spenden.

Der Bundestag hatte die Bundesregierung zuvor aufgefordert, ein Betätigungsverbot für die Hisbollah zu erlassen. Ein entsprechender Antrag wurde im Dezember mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und FDP beschlossen. AfD, Linke und Grüne enthielten sich damals.

nema/dpa

Merkels Corona-Gipfel steht kurz bevor - bei den Bund-Länder-Beratungen mit Kanzlerin Merkel könnte es um neue Regularien gehen.

Weitere Nachrichten aus der Politik lesen Sie aktuell immer hier.