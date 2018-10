Historiker Ernst Piper warnt vor neuer Debatte um Erwin Rommel

Peter Tauber (CDU) gedachte in einer Twitter-Nachricht Erwin Rommel. „Vor 74 Jahren starb Erwin Rommel, von den Nazis zum Selbstmord gezwungen“, schrieb er und erntete Kritik.

Damit hat der CDU-Politiker eine hitzige und altbekannte Debatte um Rommel neu entfacht. Wir sprachen darüber mit dem Historiker Ernst Piper.

Sollten wir Erwin Rommel, der als Generalfeldmarschall den Nazis gedient hat, ein ehrendes Andenken bewahren?

Ernst Piper: Der neue Traditionserlass der Bundeswehr besagt, dass einzelne Personen aus der Wehrmacht dafür infrage kommen. Rommel ist hierbei ein Grenzfall. Ich würde ihn nicht ins Zentrum der Vorbilder stellen. Dafür ist er nicht geeignet.

Was macht seine Person so problematisch?

Piper: Er bewegt sich in der großen Grauzone zwischen NS-Verbrechern und Widerstandskämpfern. Die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 hatten, sofern sie aus dem Militärbereich kamen, ja auch eine Vorgeschichte als Wehrmachts-Offiziere.

Sie haben den Traditionserlass angesprochen. Darin ist festgehalten, dass an Personen, die sich „vorbildlich und richtungsweisend“ für die heutige Bundeswehr verhalten haben, erinnert werden soll. Trifft das auf Rommel zu?

Piper: Darunter würde Rommel sicherlich nicht fallen.

Aber warum sind dann zwei Bundeswehr-Kasernen nach ihm benannt?

Piper: Das müssen wir differenziert betrachten. Im Jahr 2018 würde man sicher keine Kaserne mehr nach ihm benennen. Die Frage ist aber, müssen wir Rommel heute so negativ sehen, dass wir die Kasernen umbenennen? Das meine ich nicht. Rommel war ein loyaler Nationalsozialist, aber er war nicht an NS-Verbrechen beteiligt. Er wollte als militärischer Führer erfolgreich sein.

Sie sprechen Loyalität an. Er hat widerspruchslos den Nazis gedient. Kann sein Name wirklich auf Kasernen stehen, wo Bundeswehrsoldaten ausgebildet werden, die unsere Demokratie verteidigen sollen?

Piper: Wenn wir streng sind, können wir keine Kaserne nach jemandem benennen, der vor 1945 Deutschland gedient hat. Da bleibt kaum einer übrig außer denen, die im Widerstand waren. Wir sollten aber die Bundeswehr nicht aus der militärischen Tradition herausreißen. Sie wurde von Leuten aufgebaut, die zuvor in der Wehrmacht dienten. Das ist Teil der historischen Wahrheit und dazu zählt auch Erwin Rommel.

Fürchten Sie, dass mit möglichen Umbenennungen Militärgeschichte künftig verschwiegen wird?

Piper: Wir sollten versuchen, uns eine Normalität im Umgang mit unserer Geschichte zu bewahren. Bei der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft hat sich kaum noch einer getraut, mit einer Deutschlandfahne am Auto zu fahren, weil er sofort fürchtete, als AfD-Sympathisant zu gelten. 2006 war das noch anders. Wir verfallen derzeit, etwas polemisch ausgedrückt, in eine politische Überkorrektheit. Das tut der Sache nicht gut. Ich halte die Person Rommel als bedeutenden Militärführer für integrierbar, wenngleich er sicher kein Demokrat war und insofern auch kein Vorbild ist.

Dient er zumindest als Vorbild für den Widerstand gegen das NS-Regime?

Piper: In keiner Weise. Mit dem Widerstand hatte er fast nichts zu tun. Möglicherweise ist sein Name sogar auf Listen gelangt, ohne dass er dies wusste. Denkbar ist, dass die Widerstandskämpfer in ihm eine Person gesehen haben, mit der man nach einem geglückten Attentat auf Hitler ein neues Staatswesen hätte aufbauen können.

Aber die Diskussion flammt immer wieder auf.

Piper: Ich warne vor einer Atmosphäre des Exorzismus. Das würde unserer Demokratie nicht gut tun. Wir müssen an dieser Stelle auch Widersprüche aushalten. Wir werden in Deutschland immer wieder Straßennamen finden, mit denen nicht jeder einverstanden ist. Das fängt bei Hindenburg an und hört mit Rudi Dutschke nicht auf. Ich finde es gut, dass es beide gibt. Sie sind Teil der deutschen Geschichte. Es darf nichts nach Verbrechern benannt sein, aber ansonsten wäre ich zurückhaltend mit Umbenennungen.

Zur Person:

Ernst Piper wurde 1952 in München geboren. Er studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie an der TU Berlin und ist außerplanmäßiger Professor an der Universität Potsdam. In diesem Jahr erschien für die Bundeszentrale für Politische Bildung sein Werk „Geschichte des Nationalsozialismus – Von den Anfängen bis heute.“ Piper lebt in Berlin.