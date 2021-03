Höherer Mindestlohn: CDU lehnt Scholz-Plan ab

Streit in Großer Koalition

+ © Fabian Sommer/dpa Plädiert für einen höheren Mindestlohn: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). © Fabian Sommer/dpa

Der Mindestlohn soll auf 12 Euro steigen. So steht es in einem Eckpunktepapier von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Doch die CDU zerreißt den Plan in der Luft.