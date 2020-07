Hongkonger-Aktivist im Exklusiv-Interview nach seiner Flucht

Sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt: Kaum trat das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong in Kraft, floh Demokratie-Aktivist Nathan Law aus der Sonderverwaltungszone. Er will im Ausland weiter für die Unabhängigkeit Hongkongs kämpfen.

Jahrelang hat er für Freiheit in Hongkong gekämpft. Vor wenigen Tagen ist Nathan Law aus Hongkong geflohen – aus Angst vor der Verhaftung durch chinesische Sicherheitsbehörden.

Hongkong – Unsere Zeitung ist die erste in Deutschland, mit der Nathan Law (26) nach seiner Flucht aus Hongkong gesprochen hat. Es war ein Telefonat mit einem Demokratie-Aktivisten, der durch seinen Mut beeindruckt, aber zugleich seine Angst nicht verbergen kann. (Anm. übersetzt aus dem Englischen)

Herr Law, kaum ist das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong in Kraft getreten, sind sie aus der Sonderverwaltungszone geflohen. War diese Entscheidung lange im Voraus überlegt?

Hongkong zu verlassen war für mich mehr als eine persönliche Entscheidung. Wir brauchen jemanden, der den Kampf für die Freiheit in Hongkong auf internationaler Ebene fortsetzt. Diese Strategie steht hinter meinem Schritt. Ich denke, es muss Menschen geben, die diese Verantwortung übernehmen, wenn die Menschen vor Ort in Hongkong aufgrund der neuen Gesetzeslage sich nicht mehr für ihre Rechte einsetzen können.

Auf Twitter haben Sie geschrieben, dass sie nach dem Abheben ihres Flugzeuges ein letztes Mal wehmütig auf Hongkong geschaut haben. Wie schwer ist Ihnen die Flucht gefallen?

Es war wirklich eine schwierige Entscheidung, denn das Verlassen Hongkongs hat in meinem Fall bedeutet, Familie, Freunde und all die Menschen hinter mir zu lassen, mit denen ich viele Jahre zusammen gelebt und mich politisch engagiert habe. Aber wie gesagt, es geht hier um viel mehr als um meine Person. Ich bin überzeugt: Dies war die Entscheidung, die ich treffen musste.

Das bedeutet, ihre Familie lebt weiterhin in Hongkong?

Ja, sie sind dort geblieben.

Wo halten Sie sich derzeit auf?

Meinen Aufenthaltsort möchte ich im Moment nicht verraten. Da bitte ich um Verständnis.

Fühlen Sie sich an ihrem Aufenthaltsort sicher?

Ja, im Moment bin ich in Sicherheit.

Haben Sie Angst, dass der chinesische Geheimdienst sie im Ausland verfolgen könnte?

Es ist denkbar, dass sie dies tun werden. Wir wissen, wie weit der Einfluss von China inzwischen reicht. Ich befinde mich in potenzieller Gefahr. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ich bin mir dem Risiko bewusst, dem ich ausgesetzt bin.

Sprechen wir über die politische Lage in Hongkong. Bedeutet das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong zugleich das dortige Ende der Demokratie?

Wir haben in Hongkong nie Demokratie genossen. Die Regierungschefin wurde ja nicht direkt vom Volk gewählt. Das neue Sicherheitsgesetz ist das Ende unserer Freiheit. Am ersten Tag der Umsetzung, dem 1. Juli, wurden mehr als zehn Personen festgenommen. Und dies nur, weil einige von ihnen einen nun verbotenen Slogan auf einem Aufkleber hatten. Das ist der Beleg, wie schnell strafrechtliche Verfolgungen eingesetzt haben. Unsere individuellen Rechte sind jetzt begrenzt.

Ihre Einschätzung: Was wird in Hongkong nun passieren?

Die politischen Aktivisten sind in großer Gefahr, verhaftet zu werden. Die Freiheit zur politischen Meinungsäußerung wird in Zukunft kontinuierlich weiter eingeschränkt werden.

Die Europäische Union hält sich mit Kritik an China zurück, weil wirtschaftliche Interessen wichtiger scheinen als die Demokratie in Hongkong. Fühlen Sie sich als Demokratieaktivist von Europa im Stich gelassen?

Die Europäische Union sollte Handelsabkommen mit China nicht mehr wertschätzen als die Menschenrechtslage im Land. Es geht ja nicht nur um Hongkong. Wir müssen auch nach Tibet und Xinjiang schauen. Die Europäische Union oder einzelne Länder müssen endlich Maßnahmen ergreifen. Sie müssen der Welt zeigen, dass ihnen Menschenrechte in anderen Teilen der Welt nicht egal sind.

Großbritannien hat drei Millionen Hongkongern die britische Staatsbürgerschaft angeboten. Inwieweit hilft dies im Kampf für die Demokratie?

Zumindest bietet es eine Alternative für viele Menschen in Hongkong. Dies ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wie wir den Menschen vor Ort helfen können. Menschen, die sich in der demokratischen Bewegung Chinas Politik entgegenstellen. Die internationale Gemeinschaft muss konkrete Maßnahmen ergreifen. Ich denke da zum Beispiel an individuelle Sanktionen gegen die Beamten, die für das Sicherheitsgesetz in Hongkong verantwortlich sind.

Überlegen Sie persönlich, für sich die britische Staatsbürgerschaft beantragen?

Nein, darüber denke ich derzeit nicht nach.

China zeigt seinen Machtanspruch in der Welt immer offener. Wird Taiwan das nächste Opfer der Expansionspolitik sein?

Bestimmt. Taiwan ist in großer Gefahr. Deshalb müssen wir gemeinsam für unsere Freiheit kämpfen.

Möchten Sie eine Botschaft an die deutsche Bundeskanzlerin richten?

Die Welt blickt auf Hongkong. Liebe Frau Merkel, wir brauchen ihre Hilfe. Es ist ein Kampf der Ideologien. Bedenken Sie: Den Wert, den sie Hongkong beimessen, den messen sie der Demokratie insgesamt bei.