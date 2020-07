Nach umstrittenem Gesetz: China eröffnet „Sicherheitsbüro“ in Hongkong - Ein berüchtigter Hardliner leitet es

In Hongkong wurde vor rund einer Woche ein umstrittenes Sicherheitsgesetz verabschiedet. Und nun gibt es dort auch ein „Sicherheitsbüro“. Dessen Leitung übernimmt ein berüchtigter Hardliner.

Nachdem das umstrittene „Sicherheitsgesetz“ für Hongkong in Kraft trat, ist nun auch ein Sicherheitsbüro in der Sonderverwaltungszone eingerichtet worden.

Ein Hardliner, der für sein rigoroses Vorgehen gegen Proteste bekannt ist, leitet die neue Sicherheitsinstitution.

Unterdessen hat CDU-Politiker Norbert Röttgen die Bundesregierung für ihren Umgang mit den Entwicklungen in Hongkong scharf kritisiert.

Hongkong/Peking - Das umstrittene„Sicherheitsgesetz“ für Hongkong ist seit rund einer Woche in Kraft, und nun hat die chinesische Führung auch ihr eigenes Sicherheitsbüro in der Sonderverwaltungszone eröffnet. Am Mittwoch wurden an dem Gebäude in Anwesenheit von Regierungs- und Polizeivertretern eine Plakette mit dem Namen des Büros enthüllt. Hongkongs pekingtreue Regierungschefin Carrie Lam sprach von einem „historischen Moment“ und einem „Meilenstein“. Das Sicherheitsbüro werde dazu beitragen, in der Finanzmetropole „ein intaktes Rechtswesen“ aufzubauen und die „nationale Sicherheit“ zu schützen, kündigte Lam an. Der oberste chinesische Gesandte in Hongkong, Luo Huining, erklärte, die Stadt habe sich „von den Tagen verabschiedet, als sie in Bezug auf die nationale Sicherheit wehrlos war“.

Hongkong: Sicherheitsbüro auf Basis des neuen Sicherheitsgesetzes gegründet

Gegründet wurde die Einrichtung auf Grundlage des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong. Mit diesem Gesetz reagierte Peking auf die monatelangen und teils gewalttätigen Massenproteste der Demokratiebewegung im vergangenen Jahr in der früheren britischen Kronkolonie. Das drakonische Gesetz erlaubt es der Pekinger Führung, gegen Aktivitäten vorzugehen, die sie als subversiv, separatistisch, terroristisch oder als Verschwörung mit ausländischen Kräften einstuft.

Unter anderem werden der Besitz von Flaggen, Aufklebern und Flugblättern, auf denen die Unabhängigkeit Hongkongs befürwortet wird, bestraft. Wer das Gesetz bricht, muss mit mindestens zehn Jahren Haft rechnen, könnte aber auch lebenslang im Gefängnis landen. Das Gesetz erlaubt es dem chinesischen Sicherheitsapparat auch, offen in der Sonderverwaltungszone zu operieren. Das Sicherheitsbüro ist ein zentraler Bestandteil dieser Präsenz.

Übrigens: Auch das Sicherheitsgesetz selbst löste in Hongkong in den vergangenen Wochen wieder zahlreiche Proteste und Demonstrationen* aus.

Hongkong: Chinesische Behörden können Vorfälle in Hongkong nun selbst verfolgen

Auf Basis des Sicherheitsgesetzes können die chinesischen Behörden angebliche Verstöße gegen die nationale Sicherheit in Hongkong selber verfolgen. Bislang lag dies allein in der Zuständigkeit der eigenen Polizei- und Justizbehörden der Sonderverwaltungszone. Während der Eröffnung des Büros wurden die umliegenden Straßen von der Polizei abgesperrt. Dazu wurden mit Wasser gefüllte Barrieren aufgebaut. Das Büro ist in einem Hotel mit Blick auf den Victoria Park untergebracht. In dem Park finden seit Jahren Demonstrationen der Demokratiebewegung statt.

+ Einsatzkräfte griffen bei den Protesten in Hongkong strikt durch. © dpa / Willie Siawillie Siau

Die Hongkonger Polizei wurde unterdessen erst am Dienstag unter dem neuen Gesetz zudem mit weitreichenden Durchsuchungs- und Überwachungsvollmachten ausgestattet - auch im Netz. Die US-Tech-Firmen Microsoft und Zoom kündigten daraufhin an, vorerst keine Nutzerdaten mehr an die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone weiterzugeben. Zuvor hatten bereits Facebook, Twitter und Google ähnliche Schritte eingeleitet*.

Hongkong: Ein Hardliner leitet das neue Sicherheitsbüro - Er ist für rigoroses Vorgehen bekannt

Der Hardliner Zheng Yanxiong steht an der Spitze der neuen Sicherheitseinrichtung in Hongkong. Er ist für sein rigoroses Vorgehen gegen Proteste auf dem chinesischen Festland bekannt. Das Sicherheitsgesetz ist der bisher stärkste Einschnitt in Hongkongs halbautonomen Status und greift nach Ansicht von Kritikern massiv in Hongkongs Autonomierechte ein. Nach dem Grundsatz „Ein Land, zwei Systeme“ waren der Finanzmetropole bei ihrer Übergabe an China im Jahr 1997 für 50 Jahre Sonderrechte gewährt worden, darunter Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Neben den USA, Großbritannien und Australien kritisiert auch Deutschland das neue Sicherheitsgesetz massiv. Zuletzt hat am Donnerstag der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), die Bundesregierung zu einer entscheidenden Positionierung gegenüber China aufgefordert. Im Deutschlandfunk sagte Röttgen, dass die Regierung angesichts der chinesischen Repression in Hongkong bisher das „Minimum“ von dem geliefert habe, was man als Demokratie und Rechtsstaat liefern müsse. Dabei liege es maßgeblich an Deutschland, eine europäische Antwort zu finden. (AFP/cia) *Merkur.de ist Teil Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

