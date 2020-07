Hongkong: China zensiert Schulbücher - Freiheit der Stadt durch Sicherheitsgesetz weiter eingeschränkt

Immer mehr Details über das Sicherheitsgesetz in Hongkong werden bekannt. Jetzt will Peking Schulbücher der Sonderverwaltungszone zensieren. Lehrer sollen diese auf „Legalität" prüfen.

Das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong zensiert Schulbücher

Die volle Härte des Sicherheitsgesetzes wird mehr und mehr bekannt

Hongkong - Die Kommunistische Partei Chinas macht auch vor Hongkongs Bildungseinrichtungen nicht halt. Chinas neues Sicherheitsgesetz hat massive Auswirkungen auf Hongkongs Schulen.

In einer Pressekonferenz kündigte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam ein „rigoroses“ Durchsetzen des von der Regierung in Peking verabschiedeten Sicherheitsgesetzes an, das seit vergangener Woche in der Sonderverwaltungszone gilt. Vorausgegangen waren Proteste gegen den umfassendsten Angriff auf Hongkongs Autonomiestatus. Lam, die als loyal gegenüber Peking gilt, verteidigte das von China trotz internationalen Protests vorangetriebene Sicherheitsgesetz und bezeichnete als „ not doom and gloom“ (nicht Untergang und Finsternis) für Hongkong. So genannte „Radikale“ wurden davor gewarnt, das neue Gesetz zu brechen, da die Konsequenzen sehr ernst seien. Immer mehr Details werden über die neuen Regeln bekannt, die faktisch ein Ende von „Ein Land, zwei Systeme“ bedeuten.

Hongkong: Schulbücher sollen auf „Legalität" geprüft werden

Der englischen Übersetzung des neuen Sicherheitsgesetzes ist zu entnehmen, dass auch in Bereichen der Bildung, also unter anderem an Schulen und Universitäten, das neue Sicherheitsgesetz durchgesetzt werden soll. Bekannt wurde, dass die örtliche Bildungsbehörde Lehrer*innen anwies, Schulmaterialien auf ihre „Legalität" zu überprüfen. Sollten laut AFP Bücher nicht mit dem neuen Sicherheitsgesetz vereinbar seien, sei es die Aufgabe der Lehrer*innen, diese zu entfernen. Diese Eingriffe in die Schulpolitik wurden am selben Tag verkündet, wie die nun umfassende Durchsuchungs- und Überwachungsvollmacht der Hongkonger Polizei - diese gilt auch für Internet-Aktivitäten.

Wie CNN berichtete, verkündete die Bildungsbehörde, dass Unterrichtsmaterial, das als gegen eine der vier Straftaten - Subversion, Separatismus, ausländische Einflussnahme und Terrorismus - verstoßend, empfunden werde, sofort abgeschafft werden solle. Ausnahmen seien Bücher und Materialien, die auf positive Weise die Schüler*innen über die neuen Sicherheitsgesetze unterrichten würden.

Hongkong: Bücher von Joshua Wong werden aus Bibliothek entfernt

Auch zwei Bücher des Demokratie-Aktivisten Joshua Wong, eine der lautesten Stimmen der Bürgerrechtsbewegung, wurden aus den Bibliotheken entfernt. Wie er in einem Interview mit der Deutschen Welle mitteilte, werde er weiterhin für Demokratie in Hongkong kämpfen, trotz der Gefahr lebenslanger Haft und Überführung nach China.

#HongKong: "We are strongly aware that the #NationalSecurityLaw is not only about civil rights, it is also about the free flow of information," @joshuawongcf told DW today.

Watch the interview:https://t.co/z6cXxb0Wr0 pic.twitter.com/0fAtVzhum3 — DW Freedom (@dw_freedom) July 7, 2020

Wong kommentiert regelmäßig auf Twitter die politischen Vorgänge in Hongkong. Erst kürzlich äußerte er sich auf seinem Account zu den neuen Sicherheitsgesetzen wie folgt: „The new law has changed that landscape. It empowers China‘s security agents to operate openly in the city, toppling the legal firewall that has existed between the mainland‘s party controlled courts and HK‘s independent judiciary.“ (Das neue Gesetz hat die politische Landschaft verändert. Es ermöglicht Chinas Sicherheitsagenten offen in der Stadt zu operieren und den legalen Schutzwall zwischen chinesischen Gerichten und Hongkongs unabhängiger Justiz zu kippen.)

Hongkong: Neues Sicherheitsgesetz greift massiv in Autonomierechte ein

Mit dem neuen Sicherheitsgesetz ist es der kommunistischen Führung aus Peking möglich, radikal in die Rechte Hongkongs und seiner Bürger*innen einzugreifen. Die Einführung des neuen Gesetzes ist Chinas Reaktion auf die monatelangen Demonstrationen für Demokratie vergangenes Jahr in Hongkong. Die Demokratiebewegung stellte sich dem wachsenden Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas entgegen. Einer der führenden Demokratie-Aktivisten, Nathan Law hat als Reaktion auf das Sicherheitsgesetz am Freitag Hongkong verlassen, um auf internationaler Ebene weiterhin für Demokratie zu kämpfen. Auch Joshua Wong, hat seine Partei Demosisto verlassen. Ein weiterer bekannter Aktivist ist Ray Wong, der seit 2017 als erster anerkannter Geflüchteter aus Hongkong in Deutschland lebt.

Sicherheitsgesetz Hongkong: Neue Befugnisse der Hongkonger Polizei

Durchsuchungen: Die Polizei braucht keinen richterlichen Durchsuchungsbefehl, sofern sie von einer „akuten“ Bedrohung der nationalen Sicherheit ausgeht

braucht keinen richterlichen Durchsuchungsbefehl, sofern sie von einer „akuten“ Bedrohung der ausgeht Internetzensur: Unerwünschte Inhalte können entfernt werden. Als Reaktion ziehen sich Internetriesen wie TikTok aus Hongkong zurürck oder verweigern, wie Facebook, Google und Twitter, die Kooperation mit örtlichen Behörden.

Beschlagnahme: Wer nach Annahme der Hongkonger Polizei die Sicherheit gefährde, kann zur Herausgabe des Passes - bei richterlichem Beschluss - gezwungen werden. Auch Vermögen kann eingefroren und Eigentum beschlagnahmt werden.

die Sicherheit gefährde, kann zur Herausgabe des Passes - bei richterlichem Beschluss - gezwungen werden. Auch Vermögen kann eingefroren und Eigentum beschlagnahmt werden. Preisgabe von Informationen: Ausländische politische Organisation können dazu gezwungen werden, Informationen der Polizei mitzuteilen, beispielsweise zu Aktivitäten.

mitzuteilen, beispielsweise zu Aktivitäten. Überwachung: Für eine verdeckte Überwachung in Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit ist die Zustimmung der pekingtreuen Regierungschefin, Carrie Lam , einzuholen.

ist die Zustimmung der pekingtreuen Regierungschefin, , einzuholen. Aushebelung der Justiz: Anders als zuvor, steht nun mit dem Sicherheitsgesetz die chinesische Rechtssprechung über der von Hongkong. Das chinesische Sicherheitsbüro, das eingerichtet wird, ist nicht an die Gesetze Hongkongs gebunden.

Damit scheint China eines seiner wichtigsten Ziele in Hongkong erreicht zu haben: Die Menschen sind eingeschüchtert, Aktivisti*innen löschen ihre Social-Media-Profile, vor allem, seitdem bei Protestaktionen erste Protestierende auf Grundlage des neuen Sicherheitsgesetzes verhaftet wurden. Schachzug für Schachzug, Gesetz für Gesetz bringt Peking die Sonderverwaltungszone Hongkong unter seine Kontrolle. (Von Anna-Katharina Ahnefeld)