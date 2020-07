Gefahr durch Extremismus: Horst Seehofer (CSU) stellt Verfassungsschutzbericht 2019 vor

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellte am Donnerstagvormittag in Berlin den Verfassungsschutzbericht 2019 vor. Der Bericht soll Aufschlüsse über die Extremismus-Gefahr in Deutschland geben und laut Seehofer als „Frühwarnsystem“ funktionieren.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz , Thomas Haldenwang, stellen den Verfassungsschutzbericht 2019 vor. Der Bericht steht vor dem Hintergrund der Attentate in Halle, Hanau und dem Mord an dem hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke.

und der Präsident des Bundesamtes für , Thomas Haldenwang, stellen den Verfassungsschutzbericht 2019 vor. Der Bericht steht vor dem Hintergrund der Attentate in Halle, Hanau und dem Mord an dem hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke. Der jährliche Bericht soll einen Überblick über die Gefahren von verfassungsfeindlichen Bestrebungen in Deutschland geben und laut Seehofer als „Frühwarnsystem" funktionieren.

von verfassungsfeindlichen Bestrebungen in Deutschland geben und laut Seehofer als „Frühwarnsystem" funktionieren. Seehofer sprach von einem starken Anstieg von Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus. Aber auch linksextreme Gewalttaten und der Islamismus stellten laut Seehofer eine hohe Gefahr dar.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, stellten am Donnerstagmorgen, den 9.07.2020, den Verfassungsschutzbericht 2019 vor. Der jährliche Bericht soll einen Überblick über die verfassungsfeindlichen Bestrebungen in Deutschland geben und laut Seehofer als „Frühwarnsystem" funktionieren. Seehofer bekräftigte, dass Rechtsextremismus die „größte Bedrohung der Sicherheit“ in Deutschland sei und diese Gefahr auch noch gestiegen sei.

Gefahren für die Sicherheit Deutschlands laut Verfassungsschutzbericht 2019:

Anstieg von Antisemistismus, Rechtsextremismus und Rassismus. Hier lag laut Haldenwang der Anstieg von Straftaten bei einem Anstieg von 17 Prozent. Seehofer nannte u.a. die Gefahr von Reichsbürgern, aber auch Verschwörungserzählungen im Kontext von Corona, die laut Haldenwang Teil eines antisemitischen Weltbildes seien.

Anstieg von durch Linksextremismus motivierte Straftaten. Zuvor berichtete die Zeitung DIE WELT, dass linksextremistisch motivierte Straftaten um 40 Prozent angestiegen sind.

Auch im Bereich Islamismus kann laut Seehofer „keine Entwarnung“ gegeben werden. Es gäbe immer noch ca. 650 islamistische Gefährder in Deutschland.

Anstieg von Cyberkriminalität und Spionage.

Seehofer und Innenministerkonferenz arbeiten an Extremismus-Prävention

Seehofer nannte Maßnahmen seiner Sicherheitsbehörden wie die Aufstockung des Personals im Bereich Rechtsextremismus. Seehofer sieht eine wichtige Maßnahme in der Prävention. Der Verfassungsschutzbericht wurde vor dem Hintergrund politischer Morde und Straftaten wie die Attentate in Halle und Hanau und den Mord an dem hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke erwartet. Es wurde bereits nach Halle ein Kabinettsausschuss zu Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus initiiert.

Gefahren durch Extremismus: Innenministerkonferenz sieht Bedrohung durch Rechtsextremismus

+ Horst Seehofer bekommt wegen einer abgesagten Studie über Racial Profiling bei der Polizei Kritik. © Fabrizio Bensch/dpa

Nach dem rassistischen Attentat in Hanau betonte Seehofer, die Gefährdungslage durch Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus sei in Deutschland sehr hoch. Seehofer sagte zudem, „dass vom Rechtsextremismus die größte Bedrohung in unserem Land ausgeht.“

Thomas Maier (SPD), Vorsitzende der Innenministerkonferenz, sagte gegenüber dem RBB, der Extremismus käme zur Zeit ganz klar von rechts. „Die Demokratie ist unter Druck.“, betonte Maier.

Innenminister Horst Seehofer sorgte zuletzt mit seiner Absage einer Studie über systematischen Rassismus in der Polizei, auch Racial Profiling genannt, für Kritik. (Delia Friess)