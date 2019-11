Konsequenz aus Rückkehr des Clan-Chefs: Österreich droht mit Fahrverboten - Seehofer reagiert

Nach der Wiedereinreise des Bremer Clan-Chefs Ibrahim Miri scheint die Regierung um Gegenmaßnahmen bemüht. Innenminister Seehofer kündigt eine Reaktion an und setzt sie drastisch durch.

Horst Seehofer und die Regierung in Berlin wollen Asylmissbrauch nicht länger dulden.

Vor allem die Rückkehr des Bremer Clan-Chefs Miri sorgt nun für ein Umdenken.

Die Folge: Der Innenminister greift durch.

Update vom 8. November 2019, 15.05 Uhr: Österreichs Befürchtungen über längere Staus infolge der schärferen Kontrollen an den deutschen Grenzen sind laut Bundesinnenminister Horst Seehofer unbegründet. „Meine jüngste Entscheidung zur Verstärkung der Polizeikontrollen an den Binnengrenzen hat keine Auswirkungen auf die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze. Die dortige Kontrollpraxis bedarf derzeit keiner Anpassung, das zeigen die Ergebnisse“, sagte der CSU-Politiker am Freitag in Berlin.

Von Januar bis September 2019 seien an der deutsch-österreichischen Grenze 4225 Personen zurückgewiesen worden. „Die jetzt geäußerte Besorgnis über veränderte Maßnahmen ist unbegründet. Die Kontrollen werden weiterhin so durchgeführt, dass der grenzüberschreitende Verkehr nur im unbedingt notwendigen Maß beeinträchtigt wird“, sagte Seehofer. Er kündigte an, Deutschland werde sich weiterhin eng mit Österreich abstimmen.

Das österreichische Bundesland Salzburg fürchtet dagegen wegen der von Seehofer kürzlich veranlassten schärferen Grenzkontrollen mehr Staus und Ausweichverkehr. Es drohte für den Fall vorsorglich in dieser Woche mit Fahrverboten auf Landstraßen und der Sperrung von Autobahnabfahrten.

Seehofer hatte mit den Kontrollen auf die illegale Wiedereinreise des erst kürzlich abgeschobenen Clan-Chefs Ibrahim Miri reagiert. Der Innenminister hat am Freitag auch die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zu Miris Asylantrag verkündet.

Nach Miris Rückkehr - Polizei bestätigt: Seehofers Plan gilt sofort

Update vom 7. November 2019, 18.50 Uhr: Nun gibt es die offizielle Bestätigung: Die Bundespolizei setzt die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) angeordneten verstärkten Kontrollen an den deutschen Grenzen ab sofort um. Wie die Behörde am Donnerstag in Potsdam mitteilte, werden die Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen bereits ausgebaut und intensiviert. Menschen mit Wiedereinreisesperren für Deutschland werden demnach bei Kontrollen künftig an allen deutschen Grenzen zurückgewiesen - auch wenn sie neue Asylanträge stellen wollen.

Der Schwerpunkt der Kontrollen werde künftig häufiger unmittelbar an den Grenzen liegen, erklärte die Bundespolizei. Hierbei sollen demnach "zur illegalen Migration häufig genutzte Verkehrswege besonders in den Blick genommen werden". Dies betreffe "bei Vorliegen entsprechender Lageerkenntnisse neben Landverbindungen auch seeseitige Verkehrswege und Intra-Schengenflüge".

Konsequenz aus Rückkehr des Clan-Chefs: Nun gilt Seehofers Knallhart-Plan

Update vom 7. November 2019, 16.44 Uhr: Nur einen Tag, nachdem Innenminister Horst Seehofer (CDU) seine drastischen Neuerungen zum Vorgehen gegen illegale Einreisen vorgestellt hat, treten diese bereits in Kraft. Die Wiedereinreise des zuvor abgeschobenen libanesischen Clan-Chefs Miri führt zu einer Kehrtwende in der deutschen Innenpolitik - und diese wird auch prompt umgesetzt.

Der Plan ist ab sofort wirksam und wird von der Bundespolizei bereits umgesetzt. Das meldet die Bild-Zeitung. In der Folge können alle Menschen, die trotz Einreisesperre illegal nach Deutschland einreisen, bereits an den deutschen Grenzen abgewiesen werden. Wer dennoch über die Grenze kommt und Asyl beantragt muss bis zu der Entscheidung eines Asyl-Schnellverfahrens in Haft bleiben.

Abgeschobener Clan-Chef Miri: Seehofer zieht drastische Konsequenz - Österreich droht Autofahrern

Nachricht vom 6. November, 17.20 Uhr: Die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) veranlassten schärferen Grenzkontrollen sorgen für neue Aufregung im Verkehrsstreit zwischen Deutschland und Österreich. Das österreichische Bundesland Salzburg hat mit Fahrverboten auf Landstraßen und der Sperrung von Autobahnabfahrten gedroht, sollten die verschärften Grenzkontrollen zu längeren Staus führen.

„Wenn wir merken, dass die Kontrollen zu mehr Staus und Ausweichverkehr führen, dann werden wir auf jeden Fall reagieren. Wir sind gerüstet“, sagte der für Verkehr zuständige Salzburger Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) am Mittwoch dem ORF.

Seehofer: Abgeschobener Clan-Chef Miri zurück - Innenminister rigoros

Update 14.51 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist bereits aus seinen Tagen als bayerischer Ministerpräsident bekannt dafür, die Bundesregierung zu härteren Grenzkontrollen aufzufordern. Sein drastisches Vorgehen gegen illegale Einreisen und missbräuchliche Asylanträge ist demnach nicht überraschend. Das ausgeklügelte Konzept des Innenministers stößt nun auch bei den Polizeigewerkschaften auf ein positives Echo.

Geplant ist eine Mischung von zeitlich flexiblen Grenzkontrollen und einer Ausweitung der Schleierfahndung seien „für eine Filterfunktion im Grenzraum optimal“, sagte Jörg Radek, bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Vorsitzender für die Bundespolizei, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Wiedereinreise von abgeschobenem Clan-Chef Miri- Seehofer zieht drastische Konsequenz

Nachricht vom 6. November: Berlin - Berlin will sich nicht mehr an der Nase herumführen lassen. In der Debatte um die Wiedereinreise und den Asylantrag des zuvor abgeschobenen Clanchefs Ibrahim Miri plant Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einem Zeitungsbericht zufolge daher ein schärferes Vorgehen gegen illegale Einreisen und missbräuchliche Asylanträge.

„Der Fall Miri ist ein Lackmustest für die wehrhafte Demokratie. Wenn sich der Rechtsstaat hier nicht durchsetzt, verliert die Bevölkerung das Vertrauen in unser gesamtes Asylsystem", sagte Seehofer der Bild-Zeitung vom Mittwoch.

Horst Seehofer greift nach Wiedereinreise von abgeschobenem Clan-Chef Miri aus Bremen durch

Die Folge: Seehofer greift durch. Die Polizei sei ab Mittwoch bundesweit zu mehr Kontrollen an Außen- wie Binnengrenzen angewiesen, berichtete die Bild unter Berufung auf einen Plan Seehofers. Ziel sei das Aufspüren von Menschen, die trotz Einreiseverbots in die Bundesrepublik wollen. „Die Bundespolizei soll zeitlich flexible Kontrollen an allen deutschen Grenzen durchführen", sagte Seehofer.

Nach Informationen der Bild bedeutet dies sogar: Auf Landstraßen sei an den Grenzen mit Kontrollposten zu rechnen und die Schleierfahndung solle ausgeweitet werden. Wer trotz bestehender Einreisesperre über die Grenze will, werde sofort abgewiesen. Wer trotz Einreisesperre Asyl fordere, um wie Miri in Deutschland bleiben zu können, solle künftig festgenommen werden. Illegale Einreise sei mit bis zu drei Jahren Haftstrafe belegt.

Video: Hinweise auf Clan-Kriminalität – Zwei Schwerverletzte in Berlin

Lesen Sie auch: „Hat der Staat versagt?“, fragt Dunja Hayali in ihrem Clan-Talk einen Chef-Ermittler.

Clan-Chef Miri kehrte zurück - Seehofers Plan: Harte Strafe für Asylmissbrauch

„Wichtig ist: Das Gerichtsverfahren wird in Haft abgeschlossen", sagte Seehofer. Dies bedeutet laut dem Blatt, dass Menschen, die trotz Einreiseverbots Asyl beantragen, nicht mehr auf freien Fuß gelangen sollen, bis sie in Deutschland ins Gefängnis kommen oder abgeschoben werden.

Das kriminelle Oberhaupt des libanesischen Miri-Clans war nach eigenen Angaben mit Hilfe von Schleppern illegal aus dem Libanon nach Deutschland eingereist. Dort stellte Miri einen Asylantrag. Nur wenige Wochen zuvor war er aus Deutschland abgeschoben worden.

mit dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Kay Nietfeld