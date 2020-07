Studie zu Racial Profiling bei der Polizei: Horst Seehofer sieht „keinen Bedarf“

Racial Profiling wird in Deutschland zunehmend zum Thema. Doch die Politik spricht von Ausnahmefällen, Horst Seehofer findet eine Studie nicht sinnvoll.

Racial Profiling bei der Polizei ist nicht nur in den USA ein Thema*

Auch in Deutschland häufen sich die Vorwürfe in Bezug auf Rassismus bei Polizeikontrollen

Für eine empfohlene Studie sieht Innenminister Horst Seehofer allerdings „keinen Bedarf“

Berlin - Rassismus und Diskriminierung rücken zunehmend ins Zentrum der deutschen Öffentlichkeit. Nicht zuletzt auch wegen der „Black Lives Matter“-Proteste. Nach dem Tod von George Floyd ebbt die Protestwelle weder in den Vereinigten Staaten noch in anderen Teilen der Welt ab. Dabei bleiben die Forderungen der Demonstrantinnen und Demonstranten keineswegs abstrakt. Was immer wieder stark kritisiert wird, ist das Racial Profiling seitens der Polizei. Doch gerade in Deutschland tut sich die Politik immer wieder schwer mit dem Thema. So wird eine von der Bundesregierung erwogene Studie zum Racial Profiling bei der Polizei laut dem Innenministerium nicht stattfinden.

Racial Profiling bei der Polizei: Immer wieder werden auch in Deutschland Vorwürfe laut

Doch um was handelt es sich beim Begriff „Racial Profiling“ bei der Polizei eigentlich genau? Darunter wird jegliche Art von Rassismus bei Polizeikontrollen verstanden. Wird also eine Person ausschließlich aufgrund äußerer Merkmale wie beispielsweise ihrer Hautfarbe oder Haarfarbe und ohne anderen Anlass kontrolliert, spricht man vom Racial Profiling.

Immer wieder wurden in Deutschland in der Vergangenheit Vorwürfe laut, die die Polizei an den Pranger stellen. In jüngster Vergangenheit wurde beispielsweise in Frankfurt der Polizei Racial Profiling vorgeworfen. Ein ähnlicher Fall von Racial Profiling in Bochum* gelangte sogar bis zum Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen. Dass es sich bei solchen Vorfällen nicht nur um Einzelfälle handelt, davon weiß auch die Linken Politikerin Pearl Hahn zu berichten. Sie wirft vor allem der Politik vor, die Racial Profiling nicht ernst zu nehmen* und das Problem einfach abzustreiten.

Racial Profiling bei der Polizei: Seehofer sieht „keinen Bedarf“ für Studie

Nachdem die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) in ihrem aktuellen Bericht über Deutschland eine Studie zum Racial Profiling bei der Polizei empfohlen hatte, wurde vom Innen- und Justizministerium Anfang Juni zumindest erwogen, sich damit einen Überblick zu verschaffen. Doch jetzt die Kehrtwende, ein Sprecher des Innenministeriums machte klar: „Wir werden eine solche Studie, wie ECRI sie empfohlen hat, nicht in Auftrag geben“.

Racial Profiling ist unzulässig und die diskriminierungsfreie Anwendung der Befugnisse ist wesentlicher Bestandteil der polizeilichen Ausbildung, von der ersten Ausbildungsstunde an. #BMI #BPK #RacialProfiling — Steve Alter (@BMISprecher) June 13, 2020

Laut Zeit Online gebe es für Innenminister Horst Seehofer, laut einem Sprecher, „keinen Bedarf“ für eine solche Studie. Das Innenministerium begründet die Entscheidung gegen die Studie auch damit, dass Racial Profiling in der polizeilichen Praxis schlicht verboten sei. „Weder die Polizeigesetze des Bundes noch die einschlägigen Vorschriften und Erlasse erlauben eine solche Ungleichbehandlung von Personen“, so ein Sprecher. Entsprechende Vorkommnisse seien absolute Ausnahmefälle. (Von Sophia Lother) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks