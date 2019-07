Großer Hype um FaceApp: Digitaler Spaß oder Sicherheitsrisiko?

Der Hype um die Anwendung FaceApp ist groß: Mit der App kann man sich auf Bildern um Jahrzehnte altern lassen. Aber es gibt es auch Sicherheitsbedenken.

Digitaler Spaß oder Sicherheitsrisiko? Die Smartphone-App FaceApp hat aktuell Hochkonjunktur. Millionen Menschen teilen in Sozialen Medien mit Hilfe der App um Jahrzehnte gealterte Bilder von sich.

„Na gut, einigen wir uns auf unentschieden“, schreibt Schauspieler Jan Josef Liefers auf Facebook zu einem von FaceApp bearbeiteten Bild, welches ihn zusammen mit seinem Tatort-Kollegen Axel Prahl zeigt. Beide sehen auf dem Foto aus wie 90-Jährige. Auch Moderatorin und Model Heidi Klum hat ein Foto der App mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz bei Instagram veröffentlicht.

Faceapp funktioniert mit künstlicher Intelligenz

Die Anwendung bearbeitet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bilder von Nutzern und zeigt mit einem Filter auch, wie diese als alte Menschen aussehen könnten. Als Beispiel ist das Kommentarfoto von HNA-Redakteur Florian Quanz im Original sowie mit der App bearbeitet zu sehen:

+ HNA-Volontärin Evelyn Paul hat die Face App ausprobiert. © Andreas Fischer/Face App

Die App der in Sankt Petersburg ansässigen Wireless Lab gibt es bereits seit 2017 für Android und Apples iOS. Mit ihr lässt sich auch das Geschlecht eines Gesichts verändern. Oder man macht sich zehn Jahre jünger. Nun entwickelt sie sich mit neuen Filtern wieder zum Hit in den App Stores.

Sicherheitsbedenken wegen Faceapp

Je größer der Hype um die App wird, desto größer werden auch die Sicherheitsbedenken. Nun warnt der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber vor der Nutzung. Es gebe die Besorgnis, „dass wichtige persönliche Daten in die falschen Hände geraten könnten“, sagte Kelber (SPD) in der Radiosendung „SWR Aktuell“. Der Datenschützer monierte unter anderem „schwammige Nutzungsbedingungen“. Besorgniserregend sei auch, dass nur wenig darüber bekannt sei, wer hinter FaceApp stecke.

+ HNA-Redakteur Florian Quanz hat die Face App ausprobiert. © Andreas Fischer/Face App

Es sei nicht bekannt, welche weiteren Daten bei der Nutzung erhoben werden, sagte Kelber weiter. Außerdem könne es sein, dass persönliche Daten an Dritte weitergegeben würden. „Hier übergeben Sie also ein Foto von sich oder anderen, das biometrisch auswertbar ist, Ihnen also zugeordnet werden kann, an eine dritte, nicht bekannte Person.“ Von den Anbietern fordert Kelber, sich an die grundlegendsten Dinge zu halten, etwa einen klaren Ansprechpartner zu benennen.

Der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, forderte sogar die Bundespolizei FBI zu einer Untersuchung der populären App auf. Die von Russland aus betriebene App könne wegen ihres Umgangs mit persönlichen Daten ein nationales Sicherheitsrisiko sowie eine Gefahr für Millionen US-Bürger darstellen, schrieb er in einem auf Twitter veröffentlichten Brief.

Faceapp: Dahinter steht ein russisches Unternehmen

Für die Bearbeitung werden die Bilddateien auf Server hochgeladen und dort berechnet. Die Nutzer müssten dem russischen Unternehmen uneingeschränkten Zugriff auf ihre persönlichen Fotos und Daten gewähren, stellt Chuck Schumer in seinem Schreiben heraus. Dies könne aber dazu führen, dass die Bilder künftig öffentlich und privat ohne die Zustimmung der Nutzer verwendet würden.

+ HNA-Redakteur Gregory Dauber hat die Face App ausprobiert. © Andreas Fischer/Face App

Der russische App-Anbieter betont dagegen, dass jeweils nur die von Nutzern ausgewählten Fotos hochgeladen würden. Wie das Magazin "Forbes" berichtet, landen die Fotos auch nicht auf Servern in Russland, sondern auf Servern von Amazon und Google in den USA. Dass die Daten dennoch in Russland ausgewertet werden könnten, sei damit jedoch nicht ausgeschlossen.

Lesen Sie auch: Große Veränderung bei Instagram: Wesentliches Feature wird verborgen

Auch sei es unklar, wie viel Zugriff FaceApp-Mitarbeiter auf die hochgeladenen Bilder hätten, schreibt „Forbes“. FaceApp-Gründer Jaroslaw Gontscharow betonte dem Magazin gegenüber, dass die meisten Bilder innerhalb von 48 Stunden nach dem Upload von den Servern wieder gelöscht würden. Nutzer könnten das automatische Löschen in den Einstellungen wählen. Gontscharow betonte zudem, dass Nutzerdaten weder verkauft noch an dritte weitergeben werden. (mit dpa)