„Bürgerliche Fassade, im Kern fremdenfeindlich“: AfD-Fraktionschef verlässt Partei

Überraschende personelle Entscheidung: Markus Plenk will die AfD Bayern verlassen und zur Union wechseln.

Paukenschlag in der bayerischen AfD: Fraktionschef Markus Plenk bricht umgehend seine Zelte in der Fraktion ab und sucht ein neues politisches Lager.

Update vom 5. April, 18.05 Uhr: Katrin Ebner-Steiner erklärte am Freitagnachmittag, es läge zwar noch kein Austrittsschreiben vor, doch sie habe dies „schon länger vermutet“. „Reisende soll man nicht aufhalten.“ Sie warnte aber: „Wenn er nun das Landtagsmandat, das er der AfD und seinen Wählern verdankt, nicht zurückgibt, sondern zur CSU mitnimmt, dann spricht das für sich.“ Die CSU-Fraktion kommentierte den möglichen Wechselwunsch Plenks nicht.

15.19 Uhr: Der AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Plenk will seinen Posten abgeben, aus der Fraktion und voraussichtlich auch aus der Partei austreten. „Ich verlasse die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag“, bestätigte Plenk am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in München einen entsprechenden Bericht im Spiegel. Er gehe davon aus, dass er auch aus der Partei austreten werde.

AfD Bayern: Fraktionschef Markus Plenk will offenbar Partei verlassen

München - Der AfD-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Markus Plenk, will einem Medienbericht zufolge die Partei verlassen und zur CSU überlaufen. "Ich habe es satt, die bürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen und extremistischen Partei zu sein", sagte Plenk dem Magazin Der Spiegel (hinter Bezahlschranke) nach Angaben vom Freitag. Er habe das Gefühl, "sich mitschuldig zu machen" an der von Teilen der AfD betriebenen Spaltung der Gesellschaft.

Plenk führt die Fraktion zusammen mit Katrin Ebner-Steiner. Mit seiner Ankündigung erreicht der Richtungskampf in der bayerischen AfD-Fraktion einen neuen Höhepunkt. In der vergangenen Woche hatte bereits der Abgeordnete Raimund Swoboda seinen Rückzug wegen eines Rechtsrucks der Fraktion erklärt. Auf einen ursprünglich angekündigten Ausschluss des mit Swoboda solidarischen Abgeordneten Franz Bergmüller verzichtete die Fraktion dann kurzfristig.

+ Markus Plenk führt die Fraktion zusammen mit Katrin Ebner-Steiner (im Bild). © dpa / Armin Weigel

AfD: Plenk schon länger nicht mehr im Büro aufgetaucht

Die als Vertraute des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke geltende Ebner-Steiner* erklärte, sie habe "schon länger" den Abgang von Plenk erwartet. Dieser habe bereits vor einiger Zeit sein Büro komplett leer geräumt und sei kaum noch aufgetaucht. Ebner-Steiner forderte Plenk auf, sein Mandat zurückzugeben.

Jetzt zerreißt's die AfD in Bayern. Co-Fraktionschef Plenk bricht mit AfD. "Ich habe es satt, die bürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen und extremistischen Partei zu sein", sagt er dem Spiegel. Tritt aus, will zur CSU. — Christian Deutschländer (@CDeutschlaender) 5. April 2019

Die AfD war bei der Landtagswahl im Oktober mit 10,2 Prozent erstmals in den bayerischen Landtag eingezogen und schnitt als viertstärkste Kraft stärker ab als die SPD. Nach der Zahl der Abgeordneten ist die AfD inzwischen aber nur noch fünftstärkste Kraft.

