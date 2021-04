Wieder Zoff bei Merkels Impf-Gipfel? Runde ignoriert offenbar Lehre aus dem Oster-Flop

„Alles muss erlaubt sein“

Vor dem Impf-Gipfel am Montag: Markus Söder will die Impf-Priorisierung bald aufheben, Armin Laschet eher nicht. Einigkeit herrscht in anderen Punkten.

Am Montag kommen Angela Merkel* (CDU) und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen zum Impfgipfel zusammen.

Beim ersten Treffen nach Inkrafttreten der Bundesnotbremse soll es um den Stand der Impfkampagne und den weiteren Fahrplan gehen.

Es deutet sich an, dass es schon bald mehr Rechte für Geimpfte geben könnte.

Berlin - Der Impf-Gipfel ist das erste Bund-Länder-Treffen nach dem großen nächtlichen Debakel: In der Nacht auf den 23. März hatten Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen die so genannte Osterruhe beschlossen - der Rest ist Geschichte. Die Osterruhe wurde in einem chaotischen Akt zurückgenommen*, Merkel entschuldigte sich und setzte die Corona-Gipfel* ab.

Jetzt sollen Kanzlerin und Länderchefs wieder tagen: Am Montag geht es um das Thema Impfen, um Rechte für Geimpfte und den weiteren Fahrplan. Ein Fehler wird möglicherweise wiederholt: Hatte man noch Ende März groß verkündet, der nächste Gipfel werde früher starten um nächtliche Schnellschüsse zu vermeiden, so ist zumindest dieser Vorsatz schon wieder passé. Die Konferenz beginnt um 15 Uhr - wie gewohnt.

Impf-Gipfel am Montag: Das sind die Themen der Bund-Länder-Konferenz

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll am Montag über den Stand der Impfkampagne informieren. Debattiert soll anschließend auch, ob und wann die Priorisierung bei der Vergabe der Impftermine aufgehoben werden kann. Während aktuell vom Bund dafür noch das Datum Juni genannt werden, haben Ärztevertreter bereits gefordert, die Impfstoffe noch früher freizugeben.

Im Zentrum des Impf-Gipfels dürfte allerdings die Frage nach Erleichterungen für Geimpfte stehen: Können Sie schon bald wie negativ Getestete behandelt werden? Sie könnten dann beispielsweise mit den gleichen Rechten wie ein negativ Getetester zum Einkaufen gehen. Für andere Regeln dürfte es aber in absehbarer Zeit keine Ausnahmen* geben - so gilt bisher als ausgeschlossen, dass Geimpfte zum Beispiel Freizeit- oder Kultureinrichtungen besuchen können, die andernfalls geschlossen sind.

Impf-Gipfel von Angela Merkel: Drohen wieder Konflikte zwischen Söder und Laschet?

Die Debatte wurde am Wochenende schon über die Medien ausgetragen. „Wir brauchen Betriebsimpfungen, wir brauchen

Familienimpfungen“, sagte Markus Söder* (CSU) am Sonntag in der ARD. In Familien und Firmen herrsche eine hohe Ansteckungsgefahr. Besonders die Impfpriorisierung entwickle sich zu einem „Zeithindernis“. Die baldige Aufhebung von Einschränkungen will er zudem als Anreiz verstanden wissen, sich impfen zu lassen. „Am besten noch im Mai“ will Söder die Priorisierung aufheben.

Etwas zurückhaltender ist da der frisch gekürte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet*. Er spricht weiterhin von einer Aufhebung im Juni. Die beiden liegen nach der Kür das Kanzlerkandidaten im Clinch*. Doch Einigkeit herrscht in einem Punkt: auch Laschet will die Geimpften mit Genesenen und negativ Getesteten gleichstellen. Der CDU-Chef hat zudem bereits einen Zeitplan genannt.

Kanzlerin und Länderchefs beim Gipfel: Ethikrat für Öffnungen - FDP will für Geimpfte „alles erlaubt“ wissen

Auch der Ethikrat hat keine Einwände, im Gegenteil: Wenn die dritte Welle „hoffentlich bald“ vorbei sei, „wäre eine zukünftige Gleichstellung von Getesteten, Geimpften und gegebenenfalls auch Genesenen etwa beim Zugang zu Restaurants oder Geschäften aus ethischer Sicht unproblematisch“, sagte die Chefin des Ethikrats, Alena Buyx dem Tagesspiegel.

Eine Partei - die allerdings keinen Ministerpräsidenten stellt - geht noch deutlich weiter: „Alles muss erlaubt sein für Geimpfte“, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing in der Saarbrücker Zeitung. Wenn es keinen Anlass mehr gibt, Grundrechte einzuschränken, „ist es nicht erlaubt, dies weiter zu tun“. Die Verfassung sei da „sehr klar.“ Vom Impfgipfel erwartet er schnelles Handeln von Bund und Ländern. (kat) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.