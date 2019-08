INF-Vertrag erloschen: Trump hat neue Pläne für Abrüstungsabkommen

China und Russland mit ins Boot?

+ © AFP / NICHOLAS KAMM Donald Trump auf dem Abflug ins Wochenende. © AFP / NICHOLAS KAMM

China hat an Abrüstungsgesprächen mit den USA kein Interesse - doch US-Präsident Donald Trump ist überzeugt, dass er das ändern könne. Er glaubt an Begeisterung in China für seine Pläne.