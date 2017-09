Interview mit Putin-Sender: So äußert sich Gabriel vor der Ausstrahlung

Wenige Tage vor der Wahl hat Sigmar Gabriel offenbar ein Interview mit einem sehr umstrittenen Medium geführt. Bereits vor der Ausstrahlung hat sich der Außenminister dazu geäußert.

Moskau/Berlin - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat im Endspurt des Wahlkampfes zur Bundestagswahl dem Sender RT Deutsch ein Interview gegeben. Die deutsche Ausgabe des russischen Senders will das Gespräch am Mittwoch um 18 Uhr deutscher Zeit ausstrahlen. Das kündigte RT Deutsch via Twitter an.

Im Gespräch soll es laut Ankündigung des Senders über „Entspannungspolitik, Europa und ‚Nazis im Bundestag‘“ gehen. Das Interview wird von Jasmin Kosubek geführt. Wer Jasmin Kosubek ist, können Sie in einem separaten Artikel auf merkur.de* nachlesen.

Besonders brisant: RT Deutsch steht als Ableger des russischen Senders Russia Today im Verdacht von Kritikern, als vom Kreml finanziertes Nachrichtenmedium keine objektive Berichterstattung zu betreiben.

In der Online-Ausgabe der Bild verteidigte Gabriel nun das Interview im Vorfeld. Es sei ein „monströses Streitgespräch“ gewesen und er habe einen „erheblichen Krach“ mit dem Sender gehabt, wird der Außenminister dort zitiert. Er sei zudem gespannt, ob „die das überhaupt so senden.“

