Lukaschenko stützt Putin: Russland habe den Ukraine-Krieg schon so gut wie gewonnen

Von: Robert Wagner

Teilen

Im Interview mit einer prorussischen Journalistin zeichnet Lukaschenko für die Ukraine ein düsteres Bild der Zukunft. Putins Sieg stehe kurz bevor.

Minsk – Belarus gilt als engster Verbündeter des Kreml. Der seit 1994 regierende Präsident des Landes, Alexander Lukaschenko, hat nun demonstriert, dass er von Russlands Machthaber Wladimir Putin nicht abrücken wird. In einem Interview mit der ukrainischen, allerdings prorussischen Journalistin Diana Panchenko zeichnete er ein Szenario, in dem die Ukraine nur noch verlieren kann und der Sieg Russlands nur noch eine Frage der Zeit ist.

Panchenko hat laut der Zeitung Ukrainska Pravda früher für Fernsehsender gearbeitet, die in der Hand des ukrainischen Oligarchen Wiktor Medwedtschuk waren. Medwedtschuk war vor dem Ukraine-Krieg ein führender Politiker der größten prorussischen Oppositionspartei in der Ukraine und lebt heute im russischen Exil, nachdem er wegen Hochverrats inhaftiert und im Rahmen eines Gefangenenaustausches nach Russland abgeschoben wurde.

Putin-Verbündeter Lukaschenko gibt düstere Prognose für die Ukraine ab

Lukaschenko gibt eine düstere Prognose für die Ukraine ab. Mittlerweile habe Russland eine Armee, die mit „hochmodernen Waffen“ und einer „Vielzahl an Drohnen“ ausgestattet sei. Das Wichtigste seien jedoch die angeblich 250.000 Reservisten in der russischen Armee, die militärisch ausgebildet jederzeit an die Front geschickt werden könnten.

Diese Reservisten seien noch gar nicht im Einsatz, weil sie gegenwärtig noch nicht gebraucht würden, so Lukaschenko. „Verstehen Sie, wie viele Soldaten 250.000 sind?“, fragte er die Moderatorin und fügte hinzu: „Das ist mehr, als die Russen gegenwärtig an der Front haben.“

Nach Lukaschenkos Worten ist der Sieg Russlands unausweichlich. Die Ukrainer würden in diesem Krieg „zu Tausenden abgeschlachtet“. Die aktuelle Gegenoffensive habe bisher 45.000 ukrainischen Soldaten das Leben gekostet und weitere 45.000 „zu Krüppeln gemacht“, sagte Lukaschenko. Für jeden gefallenen Russen würden acht Ukrainer mit dem Leben bezahlen. Spätestens die 250.000 Mann in Reserve würden die Ukraine „zermalmen“.

Nur Verhandlungen können die Ukraine noch retten, sagt Lukaschenko

Letztlich, so Lukaschenko, würden Russland und Polen die Ukraine untereinander aufteilen, die Polen „getrieben von den Amerikanern“. Den Ukrainern werde, wenn überhaupt, nur ein kleiner Fetzen im Zentrum des Landes bleiben. Der Westen werde die Ukraine im Stich lassen, weil er gerade begreife, dass er aus diesem Krieg keinen Nutzen ziehen wird. Nur Verhandlungen mit Putin könnten der Ukraine dieses Schicksal noch ersparen. Kiew müsse zur Besinnung kommen und „auf der Basis der Realität handeln.“

Eng miteinander verbündet: Russlands Präsident Wladimir Putin und sein belarussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko (Archifoto). Politische Beobachter sehen in Lukaschenko eine Marionette Putins. © IMAGO/Alexander Demianchuk

Schon jetzt habe Moskau seine Ziele im Wesentlichen erreicht. „Nach dem Ende dieses Krieges wird die Ukraine nie wieder so aggressiv gegenüber Russland sein wie vor dem Krieg. Die Ukraine wird anders sein. Erstens vorsichtiger, klüger und, wenn man so will, mit schlauen Leuten an der Macht. Kluge Leute, die wissen, dass sie Beziehungen zu ihren gottgegebenen Nachbarn aufbauen müssen.“ Die Ukraine werde nicht länger „nach der Pfeife der Amerikaner tanzen.“