Zwei britische Schiffe im Persischen Golf aufgebracht - Trump: „Iran macht nichts als Ärger“

Die Lage im Persischen Golf spitzt sich dramatisch zu. Zunächst wurde eines, nun ein zweites Schiff vom Iran aufgebracht. Donald Trump hat sich bereits eingeschaltet.

Update 22.30 Uhr: Der Iran hat am Freitag innerhalb kurzer Zeit zwei britische Tanker im Golf von Hormus aufgebracht. Nach der unter britischer Fahne fahrenden „Stena Impero“ wurde auch ein unter liberischer Flagge fahrender Tanker in Richtung Iran abgedrängt.

Nach Medienberichten soll es sich dabei um die „Mesdar“ der britischen Norbulk Shipping UK handeln. „Die Festsetzungen sind unakzeptabel“, sagte Außenminister Jeremy Hunt. Noch am Abend trat in London nach Medienberichten der Nationale Sicherheitsrat (Cobra) zu Beratungen zusammen.

„Wir werden mit dem Vereinigten Königreich sprechen“, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten. Das Land sei in großen Schwierigkeiten, die Wirtschaft breche zusammen. „Es ist sehr einfach für uns, das noch viel schlimmer zu machen.“ Der Iran mache nichts als Ärger, erklärte Trump weiter.

Update 21.40 Uhr: Nach der Beschlagnahmung eines britischen Schiffs haben die USA dem Iran eskalierendes Verhalten gegen Großbritannien vorgeworfen. Die USA würden weiterhin mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten, „um unsere Sicherheit und Interessen gegen das bösartige Verhalten des Iran zu verteidigen“, fügte er hinzu. Die Regierung in London hatte sich unterdessen nach den Öltanker-Berichten ebenfalls alarmiert gezeigt.

Iran-Konflikt: Lage am Persischen Golf spitzt sich dramatisch zu - britischer Öltanker aufgebracht

Update 20.00 Uhr: Erneuter gefährlicher Zwischenfall im Persischen Golf. Am Freitagabend ist ein britischer Öltanker in der Straße von Hormus gestoppt worden. Die iranischen Revolutionsgarden teilten auf ihrer Website mit, dass der Tanker internationale Vorschriften nicht beachtet habe. Erst vor Kurzem wurde ein ausländischer Tanker vom Iran festgesetzt.

Bei dem Schiff handelt es sich nach Angaben der Revolutionsgarden um die unter britischer Flagge fahrende „Stena Impero“. Das Schiff gehört der schwedischen Firma „Stena Bulk“. Das Unternehmen bestätigte den Zwischenfall und teilte mit, dass sich mehrere unbekannte kleinere Boote und ein Hubschrauber der „Stena Impero“ genähert hatten, als sich das Schiff in internationalen Gewässern befunden habe.

Das Unternehmen habe derzeit keinen Kontakt zur Besatzung des Schiffes. An Bord befinden sich nach Unternehmensangaben 23 Crew-Mitglieder. Es gebe keine Nachrichten über Verletzte. Man stehe in engem Kontakt zu den britischen Behörden. Das Schiff fahre inzwischen nach Norden in Richtung Iran.

Wie Daten der Internetseite Marine Traffic zeigen, verließ die „Stena Impero“ gegen 17.30 Uhr MESZ ihren Kurs, als sie die Straße von Hormus passiert hatte. Das Schiff war vom Hafen Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus auf dem Weg in Richtung Al-Dschubail in Saudi-Arabien. Zuletzt zeigten die Daten, dass sich das Schiff in Richtung der iranischen Insel Keschm befand.

Iran-Konflikt eskaliert: USA schießen iranische Drohne ab - doch Aussage sorgt für Verwirrung

Update vom 19. Juli 14.22 Uhr: Der unter dem Vorwurf illegaler Öllieferungen an Syrien seit Anfang des Monats in Gibraltar an die Kette gelegte Supertanker wird mindestens bis Mitte August nicht wieder auslaufen dürfen. Die Öllieferung aus dem Iran soll gegen EU-Sanktionen gegen Syrien verstoßen. Der Oberste Gerichtshof des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens ordnete am Freitag eine Verlängerung der Festsetzung um weitere 30 Tage bis zum 20. August an, wie die Regierung von Gibraltar mitteilte. Außerdem sei für den 15. August eine neue Anhörung anberaumt worden.

Hätte es diesen Justizbeschluss nicht gegeben, hätte man den Öltanker „Grace 1“ nur bis zum Sonntag festhalten dürfen. Der Kapitän und drei weitere Besatzungsmitglieder waren vorübergehend festgenommen worden, sind aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Iran-Konflikt eskaliert: USA schießen iranische Drohne ab - doch Aussage sorgt für Verwirrung

Update vom 19. Juli, 7.13 Uhr: Bei dem festgesetzten ausländischen Tanker, den der Iran am Donnerstag vermeldete, handelt es sich um den Öltanker „Riah“. Das ist auf einem Video des iranischen Auslandsfernsehens Press TV zu sehen.

Das Signal von „Riah“ war am vergangenen Wochenende plötzlich vor der iranischen Küste verschwunden. Auf dem Video ist zu sehen, wie zwei Schnellboote die „Riah“ umkreisen. Nach Angaben der Webseite „Marine Traffic“ sendete der Öltanker zum letzten Mal am vergangenen Samstag seinen Standort südlich der iranischen Insel Keschm. Das Schiff wurde nach iranischen Angaben am Sonntag gestoppt. Wem der mit 68 Metern Länge relativ kleine Öltanker gehört, ist unklar.

Trump verkündet Drohnen-Abschuss - Iran weiß von nichts

Update 23.29 Uhr: Der Iran hat Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zufolge keine Kenntnis über eine angeblich vom US-Militär zerstörte Drohne. Iran habe keine Informationen über den Verlust einer Drohne, erklärte der Minister am Donnerstag am Sitz der Vereinten Nationen in New York. US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor erklärt, die Mannschaft eines US-Marineschiffs habe in der Straße von Hormus eine iranische Drohne zerstört.

Derweil haben die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben einen "ausländischen Tanker" im Persischen Golf festgesetzt. Am Donnerstag veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten den Tanker "Riah", der unter der Flagge Panamas fährt. Das Schiff habe geschmuggeltes Öl von iranischen Booten zu ausländischen Schiffen bringen sollen, teilten die Revolutionsgarden mit. Bahrain kündigte an, eine Konferenz zur "Sicherheit in der See- und Luftfahrt" zu organisieren und "Wege zu finden, um die Bedrohung durch den Iran zu verringern".

Bahrain werde eine Konferenz veranstalten, "um die freie Schifffahrt in dieser strategischen Region sicherzustellen", teilte die staatliche Nachrichtenagentur BNA mit. Die Konferenz werde von Bahrain, den USA und Polen gemeinsam organisiert. Ein Datum nannte Bahrain nicht.

Iran-Konflikt eskaliert: USA schießen laut Donald Trump iranische Drohne ab

Erstmeldung: Die Mannschaft eines US-Marineschiffs hat nach Angaben von Präsident Donald Trump in der Straße von Hormus eine iranische Drohne zerstört. Die Drohne sei dem Schiff sehr nahe gekommen und habe die Sicherheit des Schiffes und seiner Crew bedroht, sagte Trump am Donnerstag. Mehrere Aufrufe, sich zurückzuziehen, seien ignoriert worden. Die Drohne sei sofort zerstört worden.

„Es ist die jüngste von vielen provozierenden und feindlichen Aktionen des Irans gegen Schiffe, die in internationalen Gewässern operieren“, erklärte der Republikaner. Die USA behielten sich das Recht vor, ihre Interessen, Einrichtungen und Mitarbeiter zu verteidigen. Er forderte andere Länder auf, Irans Vorgehen zu verurteilen.

Trump verkündet: USA zerstört Iran-Drohne, die Schiff bedrohte - Eskalation im Iran-Konflikt

Was nun droht, ist die endgültige Eskalation im Iran-Konflikt, in welchem sich die USA und Europa befinden. Die Lage in dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist extrem angespannt. In den vergangenen Wochen war es zu mehreren Zwischenfällen mit Tankern rund um die Straße von Hormus gekommen.

Die Straße von Hormus im Persischen Golf spielt eine entscheidende Rolle im Konflikt zwischen den beiden Ländern. Fast ein Drittel des globalen Ölexports wird durch die Meerenge verschifft. Im September vergangenen Jahres drohte der iranische Präsident Hassan Ruhani sogar mit einer Blockade. Der Konflikt mit dem Iran begann, weil Trump das Atom-Aufkommen zwischen den USA, der EU und dem Iran aufkündigte.

Der Publizist, Politik- und Islamwissenschaftler, Michael Lüders, warnte bereits vor Wochen in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ vor einer Eskalation.

dpa