Irrtum Recycling: Die Plastikflut ist auch in Deutschland in der Natur 

Ein kleiner Teil des Plastikmülls wird an den Stränden angeschwemmt: Männer sammeln bei Accra in Ghana verwertbares Material am Korle Gono Strand. Etwa 70 Prozent des Kunststoffmülls sinkt auf den Meeresboden oder zirkuliert in Müllstrudeln.

Die Plastikberge, die Ozeane und Küsten verschmutzen, sind ein Ergebnis des Lebensstils der westlichen Welt. Auch Recycling ist auf Dauer keine Lösung.

Mit reich gefüllten Tüten kommt der Kunde vom Einkaufen nach Hause. Doch bevor er sein Essen genießen kann, muss er eines tun: die Lebensmittel auspacken. Erdbeeren von Plastik umhüllt, Käse eingeschweißt, auch das Brot von Kunststoff ummantelt – rasch stapelt sich der Müll. Die Verpackungen landen im gelben Sack, das ist gut fürs Gewissen.

Mikroplastik ist in der Luft, im Boden und im Wasser

„Wir können uns aus dieser Krise nicht rausrecyceln“, mahnt allerdings Michael Meyer-Krotz von Greenpeace. Er spricht von einer „explodierenden Plastikflut“. Die Bilder von verschmutzten Ozeanen und verendeten Meerestieren gibt es seit Jahren. Mikroplastik ist aber auch in Deutschland ein Problem. Es ist in Luft, Wasser und Boden zu finden. Plastikmüll gefährdet hier vor Ort Tiere. Welchen Weg Alltagsartikel nehmen, bis sie zum Umweltproblem werden, ist im folgenden zusammengestellt.

Die Herstellung

Plastik ist nicht gleich Plastik. Aber eines haben Kunststoffe gemeinsam: Kohle, Erdgas, Erdöl, Salz und Cellulose bilden die Grundlage der chemischen Prozesse, wie der Erzeugerverband Plastics-Europe erklärt. Bei der Herstellung werden Weichmacher, Färbemittel und Stabilisatoren hinzugefügt. Es gibt drei Hauptgruppen: Thermoplaste, zum Beispiel ein Plastikbecher, kann durch Erhitzen verformt werden. Eine Steckdose ist eine Duroplaste. Sie ist hart und kann nur einmal in Form gegossen werden. Elastomere, etwa Spülschwämme, lassen sich verbiegen.

Der Handel

Verpackungen und Flaschen aus Plastik sind robust und günstig. Sie sind leicht und sparen Transportkosten. Für jedes Produkt gibt es die passende Plaste. Lebensmittel zum Beispiel können durch mehrschichtige Folien konserviert werden. In erster Linie geht es dem Handel um die Marketing-Wirkung, sagt Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). „Häufig wirkt etwas, das mehr und mehr verpackt ist, hochwertiger.“ Und die Gestaltung der Verpackung macht Markenprodukte unverwechselbar.

Die Ware sei zudem durch die Verpackung nicht lose, der Kunde kaufe immer die gleichen Größen. Das Produkt könne im Supermarkt über ein aufgeklebtes Label gescannt werden. Die Ware sei im Plastik immer noch sichtbar. Die Optik entscheidet beim Kauf mit.

Der Verbraucher

Deutschland ist Europameister im Verpackungsmüll, heißt es von der Umwelthilfe. Demnach fallen 18,1 Millionen Tonnen jährlich hierzulande an. Der Plastiktütenkonsum liege bei 4500 Stück – pro Minute. Durch kleinere Packungsgrößen, mehr Single-Haushalte und der Beliebtheit von To-Go-Produkten sei die Menge an Abfällen aus Kunststoff innerhalb von 20 Jahren um etwa 94 Prozent gestiegen, führt die DUH aus. Nicht nur Lebensmittel werden verpackt, sondern zum Beispiel auch Shampoo und Wimperntusche. Plastik steckt außerdem in vielen Alltagsgegenständen, vom Föhn über den Computer bis zum Kinderspielzeug.

Die Müllverwertung

Wer glaubt, dass eine Erdbeerverpackung gewaschen und wiederverwendet oder zu einer neuen Verpackung recycelt wird, irrt. Aus dem jüngsten Plastikatlas von BUND und Heinrich-Böll-Stiftung geht hervor: Nur 16 Prozent des Plastikmülls wird für neue Produkte wiederverwendet – deutlich weniger als die offizielle Recyclingquote von 45 Prozent. Sommer von der DUH kennt den Grund: Es ist zu aufwendig, Recyclingprodukte aus Plastikmüll aus dem Gelben Sack herzustellen. Günstiger ist es, weiteres Plastik zu produzieren.

Der Verbraucher kann die Müllverwertung zumindest etwas beeinflussen. Eine ausgetrunkene, pfandlose Saftflasche kann verschiedene Wege nehmen, zeigt Meyer-Krotz von Greenpeace auf. Wer sie direkt in der Stadt in einen Restmüll-Eimer wirft, sorge dafür, dass sie verbrannt wird. So wie fast 55 Prozent des Plastikmülls.

Recycling-Irrtümer

Anders sei es, wenn der Verbraucher die Flasche zu Hause in den gelben Sack wirft. Dann gebe es zumindest die Chance, dass sie recycelt werde. „In den seltensten Fällen entsteht eine neue Flasche daraus“, sagt Meyer-Krotz. Es komme zum Down-Cycling: Sauberes Plastik von guter Qualität werde eingeschmolzen – für Kleiderbügel, Eimer oder Parkbänke.

Wenn der Müll verbrannt wird, wird zwar noch ein Bruchteil Energie gewonnen, sagt Sommer. Die Ressourcen aber sind verloren. Für die erneute Herstellung von Plastik werden wieder Ressourcen benötigt. Es entsteht CO2 – und neuer Müll.

Das Umweltproblem

Ohnehin landet längst nicht der gesamte Plastikmüll in Tonnen oder gelben Säcken. In die Natur gelangen in Deutschland jährlich 400 000 Tonnen Plastik-Artikel, erklärt Sommer. Das kann die Saftflasche sein, aber auch Bonbonpapier oder Zigarettenstummel. Per Windstoß geraten sie in Flüsse – und damit letztlich ins Meer. Vor allem Industriemüll, den Deutschland nach Südostasien exportiert, könne dort landen. Ebenfalls weggeweht, von wilden Deponien.

Plastik zersetze sich auch nach Jahrhunderten vermutlich nicht völlig. Es zerfällt lediglich zu Mikroplastik. Dieses entsteht auf vielen Wegen. Beim Autofahren lösen sich Partikel vom Reifen und werden bei Regen in die Kanalisation geschwemmt, erklärt Sommer. Beim Wäschewaschen lösen sich Partikel aus Stoffen wie Polyester. In Zahnpasta und Peelings sei zum Teil Mikroplastik enthalten. Kläranlagen können es oft nicht filtern, sagt Sommer. Der Weg in den Boden, als Regen in die Luft oder ins Meer ist damit frei. Ein kleiner Teil des Plastikmülls werde an Stränden angespült, der Großteil befinde sich auf dem Meeresboden oder sei als Mikroplastik unsichtbar. Fische fressen es – und liegen dann auf den Tellern.

+ Wäschewaschen, weggeworfener Abfall, Zahnpasta und Peelings: So gelangt Plastik ins Meer © Grafik HNA

Die Lösungssuche

Initiativen wie Ocean Clean-up versuchen, mit Schiffen und Netzen die Meeresoberfläche zu entmüllen. Beide Experten halten das nur für begrenzt sinnvoll. Abgesehen von der geringen Effizienz fische man auch Lebewesen und Biomasse mit heraus. „Wir schauen nicht auf die Ursachen, sondern versuchen die Wirkung zu minimieren“, kritisiert Meyer-Krotz. Für ihn und Sommer gibt es zwei Lösungsansätze, die die Plastikflut austrocknen würden: weniger produzieren und vorhandenes mehrfach nutzen. Die Zauberwörter hießen Mehrwegsysteme und Müllvermeidung.

Wassersprudel nutzen und aufmerksam einkaufen

"Ich habe keine Lust mehr auf diesen Müll": Das sei ein Lösungsansatz für jeden Verbraucher, um Müll zu vermeiden, sagt Michael Meyer-Krotz von Greenpeace. Das könne sogar Spaß machen.

Die Umgewöhnung brauche Zeit: „Man sollte sich nicht überfordern, sondern erst einmal anfangen“, rät der Experte. Ein erster Schritt wäre, einen Wassersprudler mit Glasflaschen zu kaufen. Dann müsse man auch keine Kisten mehr tragen. Wurst und Käse könne der Kunde an der Theke in mitgebrachte Behälter verpacken. Im Supermarkt könne man darauf achten, zu Ware mit weniger Verpackung zu greifen. Vielerorts gebe es Unverpacktläden. Den Kaffee könne man auch mal wieder im Sitzen trinken, das steigere den Genuss. Andernfalls könne man sich den Coffee-to-go in den eigenen Becher füllen lassen.

Export von Plastikmüll verbieten

Die Politik sollte seiner Meinung nach den Export von Plastikmüll verbieten. „Südostasien ist nicht unsere Müllhalde“, sagt Meyer-Krotz. Man müsse Mehrwegsysteme fördern. Mehrwegflaschen etwa seien bislang oft schlecht gekennzeichnet. Seiner Meinung nach sind die Umweltgesetze zu schwach: Eine Einwegsaftflasche ohne Pfand etwa sei problematisch.

Bioplastik und Papier sind keine Lösungen

Vor dem teils beworbenen Bioplastik aus Mais oder Zuckerrohr warnen Experten wie Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe. Es zersetze sich nur unter Laborbedingungen vollständig. Für die Herstellung würden weiter Ressourcen verbraucht und CO2 produziert. Das gleiche gelte für Papierverpackungen. Das Holz stamme häufig aus Regenwäldern und werde über weite Wege importiert.