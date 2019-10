ISIS-Chef Al-Bagdadi tot - Trump enthüllt dramatische Details: Er tötete auch seine Kinder

Donald Trump hat den Tod von ISIS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi bestätigt - und Details genannt, die zu weit gehen könnten.

US-Präsident Trump hat den Tod von ISIS-Chef al-Bagdadi bestätigt

Al-Bagdadi war seit mehr als fünf Jahren Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS)

Offenbar lokalisierte der irakische Geheimdienst al-Bagdadis Aufenthaltsort

Update 18.39 Uhr: Überaus anschaulich hat Donald Trump den Einsatz von US-Spezialkräften geschildert, der zum Tod des IS-Chefs Abu Bakr al-Bagdadi führte. Vielleicht gab der US-Präsident der Nachrichtenagentur AFP zufolge sogar mehr Details preis, als seinen Geheimdiensten recht ist - weil sich daraus womöglich Rückschlüsse auf die Quellen ziehen lassen, aus denen die Informationen über das Versteck des meistgesuchten Mannes der Welt stammten.

Trump verfolgte den Einsatz nahe des nordwestsyrischen Orts Barischa im Grenzgebiet zur Türkei vom "Situation Room" im Weißen Haus aus. Er war dabei von Verteidigungsminister Mark Esper, seinem Sicherheitsberater Robert O'Brien und mehreren Generälen umgeben. Alles sei so klar zu sehen gewesen wie in einem "Film", sagte Trump.

Wie die AFP berichtet, zerrte der IS-Chef dem US-Präsidenten zufolge drei seiner kleinen Kinder mit sich und damit in den "sicheren Tod". Denn der Tunnel habe keinen Ausgang gehabt, und der IS-Chef habe dies gewusst. Am Ende des Tunnels zündete al-Bagdadi demnach dann seine Sprengstoffweste und tötete damit auch seine drei Kinder.

Update 17.41 Uhr: Beim US-Einsatz gegen Abu Bakr al-Bagdadi hat der irakische Geheimdienst nach Angaben aus Bagdad entscheidende Hinweise geliefert. Dieser habe das Versteck des IS-Chefs in der syrischen Provinz Idlib ausfindig gemacht, teilte die irakische Armee am Sonntag mit. Ein Jahr lang habe ein Team aus Spezialisten vorher nach Hinweisen zum genauen Aufenthaltsort Al-Bagdadis gesucht. Der US-Einsatz sei Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem irakischen Geheimdienst gewesen, hieß es.

+ IS-Führer Al-Bagdadi ist offenbar in Syrien ums Leben gekommen. © dpa / Uncredited

Al-Bagdadi tot: Israel gratuliert Trump

Update 15.30 Uhr: Großbritannien und Israel haben den von US-Präsident Donald Trump verkündeten Tod des Anführers der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, begrüßt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag nach Angaben seines Büros: „Ich möchte dem Präsidenten Trump zu dem beeindruckenden Erfolg gratulieren, der zur Tötung des IS-Chefs Al-Bagdadi führte.“ Der Einsatz beweise „unsere Entschlossenheit - der USA und aller freier Länder - Terrororganisationen und -staaten zu bekämpfen“. Al-Bagdadis Tod sei „ein wichtiger Meilenstein, aber die Schlacht steht uns noch bevor“, sagte Netanjahu demnach.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace erklärte: „Die Welt wird Al-Bagdadi nicht vermissen.“ Der IS sei eine der mörderischsten Terrororganisationen der Gegenwart. Der britische Außenminister Dominic Raab sagte: „In der Folge des Todes des Daesh-Anführers, dürfen wir Daesh nicht erlauben, jemanden zu glorifizieren, der solch unmenschliche, abscheuliche Straftaten begangen hat. Großbritannien werde weiter am Sieg über den IS arbeiten. Daesh wird im anglo-aerikanischen Sprachraum häufig als Synonym für den IS verwendet.

Video: Tod von al-Bagdadi - Trump im Weißen Haus live dabei

Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi - und wählt martialische Beschreibung

Update 14.26 Uhr: Offiziele Bestätigung aus dem Weißen Haus: Al-Bagdadi sei bei einer Operation von US-Spezialkräften in Nordwest-Syrien getötet worden, sagte Präsident Trump am Sonntagmorgen (Ortszeit) in einer Ansprache im Weißen Haus. Auch zahlreiche seiner Kämpfer seien ums Leben gekommen. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen. Al-Bagdadi sei ums Leben gekommen, als er bei der Operation eine Sprengstoffweste zur Detonation gebracht habe. In seiner Ansprache berichtete Trump, der lange gesuchte al-Bagdadi sei „gestorben wie ein Hund.“

Weniger martialische Worte wählte der Kommandeur der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Maslum Abdi. Er schrieb auf Twitter, Bagdadis Tod sei das Ergebnis einer über fünf Monate andauernden Geheimdienstzusammenarbeit gewesen. Der IS-Chef sei dann bei einer gemeinsamen Operation getötet worden. Die von der Kurdenmiliz YPG dominierten SDF waren bisher der wichtigste Verbündete der US-Streitkräfte im Kampf gegen den IS. Zuletzt geriet dieses Bündnis allerdings unter erheblichen Druck.

General Mazloum Abdi: Successful& historical operation due to a joint intelligence work with the United States of America. — Mazlum Abdi (@mazlumabdi) October 27, 2019

ISIS-Chef al-Bagdadi getötet: USA prüfen Identität

Erstmeldung von 7.30 Uhr:

Damaskus - Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist US-Medienberichten zufolge vermutlich bei einem US-Angriff in Syrien getötet worden. Wie US-Medien am Sonntagmorgen unter Berufung auf mehrere Regierungsvertreter berichteten, war al-Bagdadi am Samstag das Ziel eines US-Militäreinsatzes in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens. Er soll demnach eine Sprengstoffweste gezündet haben, als die US-Spezialkräfte angriffen.

Wie der Fernsehsender CNN berichtete, will das US-Militär den Tod des IS-Anführers erst bestätigen, wenn alle Test abgeschlossen sind. US-Medienberichten zufolge könnte es auch in einer Ansprach von US-Präsident Donald Trumps, die das Weiße Haus am Samstagabend angekündigt hatte, um den Einsatz gegen al-Bagdadi gehen.

IS-Anführer al-Bagdadi getötet: Trump will „Wichtige Ankündigung“ machen

Das Weiße Haus hatte am Samstagabend eine wichtige Ankündigung des Präsidenten angekündigt. Trump werde sich am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MEZ) im Weißen Haus äußern, teilte der Vizesprecher des Weißen Hauses, Hogan Gidley, in Washington mit. Einzelheiten nannte er allerdings nicht. Trump hatte zuvor im Onlinedienst Twitter geschrieben: "Gerade ist etwas sehr Wichtiges passiert!" Mehr verriet aber auch er nicht.

Über den Aufenthaltsort al-Bagdadis wird schon seit Jahren gerätselt. In der Öffentlichkeit trat der IS-Anführer nur einmal auf, als er im Juli 2014 in einer Moschee im nordirakischen Mossul ein "Kalifat" in Syrien und im Irak ausrief.

ISIS-Chef al-Bagdadi getötet: Letztes Video im Frühjahr - Aufruf zum Kampf

Zuletzt hatte der IS im April ein Video veröffentlicht, das den schon mehrfach totgesagten al-Bagdadi zeigen soll. Darin rief er seine Anhänger auf, den Kampf trotz des Verlusts ihres "Kalifats" fortzusetzen. Im September rief der IS-Anführer seine Anhänger in einer Audiobotschaft zur Befreiung gefangener Kämpfer und ihrer Familien auf.