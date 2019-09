Israel-Experte im Interview: „Viele haben Netanjahu satt“

Ultraorthodoxe Juden in Israel müssen um ihre Privilegien fürchten. Aus der jüngsten Wahl könnten sie als Verlierer hervorgehen. Unser Archivbild von 2014 zeigt Ultraorthodoxe bei einem Protest in Jerusalem gegen den Militärdienst.

Wie beurteilen Israelis selbst die neue politische Situation nach der Wahl? Darüber sprachen wir dem Jerusalemer Historiker und Israel-Experten Uriel Kashi.

Der Wahlausgang in Israel hat zu einem Patt zwischen den beiden großen Blöcken geführt. Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden. Dazu der Israel-Experte Uriel Kashi im Interview.

Herr Kashi, warum sind die Blau-Weißen von Benny Gantz derzeit in Israel so erfolgreich?

Weil viele Israelis Benjamin Netanjahu mit seinen Korruptionsskandalen, aber auch seine Selbstgefälligkeit und seine aggressive Rhetorik satthaben. Gleichzeitig unterstützen sie aber große Teile seiner Politik und wollen insbesondere die Sicherheitsinteressen des Landes nicht gefährdet sehen.

Es ist ein Erfolgsprinzip von Blau-Weiß, dass die Partei neben dem ehemaligen Generalstabschef Benny Gantz noch eine Reihe weiterer hoher Ex-Militärs in ihren Reihen hat. In der Politik gegenüber dem Iran oder der palästinensischen Hamas im Gazastreifen unterscheiden sich der Likud und Blau-Weiß kaum.

Eine Partei, die eine Wahl gewinnt, weil sie von hohen Ex-Militärs geführt wird?

Ja, ich weiß, das ist in Deutschland nicht so leicht vorstellbar. Aber in der unmittelbaren Nachbarschaft wütet der Syrienkrieg. Die Hamas beschießt Israel mit Raketen und der Iran droht Israel mit Vernichtung, er rüstet aggressive Milizen an Israels Grenzen aus und bemüht sich scheinbar um Atomwaffen. Das bereitet den Menschen Sorgen.

Was bedeutet das starke Abschneiden der israelischen Araber als drittstärkste Kraft?

Insgesamt könnten arabische Israelis politisch zukünftig eine größere Rolle in Israel spielen als bisher. Die hohe Wahlbeteiligung und das gute Abschneiden des arabischen Parteienbündnisses zeigt, dass die arabische Bevölkerung sich auch politisch wieder stärker einmischen möchte.

Also könnten die arabischen Parteien Teil der nächsten Regierungskoalition werden?

Das glaube ich nicht. Die Vorbehalte gegenüber den arabischen Parteien sind weiterhin groß. Sollte es zu einer großen Koalition zwischen dem Likud und Blau-Weiß kommen, würde allerdings der Vorsitzende der arabischen „Vereinten Liste“, Aiman Odeh, Oppositionsführer werden. Es wäre das erste Mal, dass ein Araber diese Funktion im israelischen Parlament übernimmt.

Was bedeutet das Wahlergebnis für den Einfluss der Orthodoxen auf die israelische Politik?

Sie stehen unter Druck. Es war ja gerade die Ablehnung des orthodoxen Einflusses auf die israelische Politik, womit Avigdor Lieberman von der Partei „Israel unser Haus“ die Koalitionsverhandlungen vor fünf Monaten zum Platzen brachte und Neuwahlen erzwang.

Wer sind Liebermans Wähler?

Seine Wählerschaft besteht vorwiegend aus säkularen Juden, die sich von den Orthodoxen eingeschränkt fühlen. Auch die Befreiung der meisten Orthodoxen von der allgemeinen Wehrpflicht ist vielen Israelis ein Dorn im Auge. Liebermans Partei will den orthodoxen Einfluss zurückdrängen.

Wenn es nun zu einer Großen Koalition von Likud und Blau-Weiß käme, womöglich noch unter Beteiligung von Avigdor Lieberman?

Dann wären die Orthodoxen draußen. Man muss über die israelische Politik wissen, dass es hier, anders als zum Beispiel in Deutschland, anstelle der großen Volksparteien viele Klientelparteien gibt, welche ausschließlich die Interessen ihrer Wählerschaft vertreten.

Also war das Wahlergebnis keine gute Nachricht für die Orthodoxen?

Nein, denn wenn es zu der von Lieberman geforderten Regierung der nationalen Einheit kommt, dürften die Orthodoxen viele ihrer Privilegien verlieren, Förderungen, Zahlungen, Freistellungen von der Wehrpflicht und so weiter.

Wie geht es dem Land insgesamt?

Einerseits gut. High-Tech, Pharma, Militärtechnik haben zu einem Wirtschaftsaufschwung geführt, das israelische Bruttosozialprodukt steigt. Außenpolitisch tendieren mehr arabische Staaten zu einer Zusammenarbeit mit Israel, auch wegen der als feindselig empfundenen Politik des Iran.

Die israelische Gesellschaft leidet allerdings unter einer immer weiter auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich. Die Militärausgaben sind sehr hoch, Wohn- und Lebenshaltungskosten liegen oft weit über dem europäischen Durchschnitt.

Wie entwickelt sich der Tourismus?

Er boomt. Trotz aller Konfliktlinien: Israel ist ein angenehmes Reiseland mit spannenden historischen Sehenswürdigkeiten, atemberaubenden Naturattraktionen und einer facettenreichen, lebendigen Kulturszene. Seltener besucht wird bislang nur der Südteil des Landes – die Wüste. Unterhalb von Be’er Scheva im Negev etwa gibt es wunderschöne fast unentdeckte Orte, an denen man dennoch viel über Israel lernen kann.

Zur Person: Uriel Kashi

+ Isreal-Experte Uriel Kashi. © Daniel Kashi/nh Uriel Kashi (43) ist staatlich lizensierter Reiseleiter für Israel und lebt mit Frau und Familie in Jerusalem. Aufgewachsen in Stuttgart, studierte der gebürtige Tel Aviver Jüdische Geschichte und Pädagogik in Berlin und Jerusalem.

Er arbeitete als Bildungsreferent am Jüdischen Museum in Berlin, war Geschäftsführer des Bundesverbands Jüdischer Studenten in Deutschland und arbeitete in der Lehrerfortbildung an der International School for Holocaust Studies in Yad Vashem.

Kashi organisiert und begleitet Studienreisen nach Israel unter anderem für Universitäten und die Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch für Pilgergruppen und Einzelreisende.