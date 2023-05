Israel greift Dschihad-Ziele im Gazastreifen an - Fünf Tote

Rauch und Feuer steigen nach einer Explosion auf, die durch einen israelischen Luftangriff verursacht wurde. Israels Militär hat erneut Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen angegriffen. © Adel Hana/AP/dpa

Seit dem Tod eines palästinensischen Häftlings kommt die Region nicht zur Ruhe. Nun greift Israel erneut Ziele im Gazastreifen an. Auch in Tel Aviv eilen Einwohner in Schutzräume.

Gaza/Tel Aviv - Israels Militär hat am Mittwoch erneut Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei den Angriffen fünf Palästinenser getötet, darunter ein 14-Jähriger. Rund 20 Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben des israelischen Militärs zielten die Angriffe auf „Infrastruktur zum Waffenabschuss“ ab. Zudem sollen Extremisten angegriffen worden sein, die sich nahe einer Raketenabschussrampe aufhielten. Berichten aus dem Gazastreifen zufolge soll es sich bei einem Toten um einen Feldarbeiter in der Nähe gehandelt haben. Ein Militärsprecher sagte, die Berichte würden geprüft.

Raketenalarm in Tel Aviv

Im Großraum Tel Aviv hat es zuvor Raketenalarm gegeben. Im Zentrum der Stadt heulten Sirenen, Einwohner der Stadt am Mittelmeer eilten in Schutzräume. Es war der erste Alarm dieser Art im Stadtzentrum seit August vergangenen Jahres. Auch Explosionen waren zu hören. Diese wurde vermutlich durch das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome ausgelöst. Auf Bildern in sozialen Netzwerken waren Rauchwolken am Himmel zu sehen. Zuvor heulten bereits in mehreren Städten an der Grenze zum Gazastreifen die Warnsirenen.

Zuvor heulten die Warnsirenen bereits in mehreren Städten an der Grenze zum Gazastreifen. Militante Palästinenser im Gazastreifen feuerten mehrere Raketen auf israelisches Gebiet ab. Lokalen Quellen aus dem Gazastreifen zufolge wurden die Raketen als Reaktion auf die israelischen Angriffe in dem Küstengebiet abgefeuert. Das israelische Militär bestätigte zunächst nur den Raketenalarm.

Ziele des Islamischen Dschihads angegriffen

Die Angriffe folgten auf die gezielte Tötung von drei ranghohen Mitgliedern der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen am Dienstag. Auch am Mittwoch griff Israels Luftwaffe mehrere Ziele der militanten Palästinenserorganisation an. Diese feuerten daraufhin aus dem Gazastreifen Dutzende Raketen auf israelisches Gebiet ab.

Die israelische Luftwaffe hatte in der Nacht zu Dienstag drei ranghohe Mitglieder des Islamischen Dschihad gezielt getötet. Bei den israelischen Luftangriffen in dem Küstenstreifen wurden insgesamt 13 Menschen getötet, unter ihnen mehrere Frauen und Kinder. Zudem kamen am Dienstag bei einem israelischen Angriff auf ein Auto im südlichen Gazastreifen zwei Mitglieder einer militanten palästinensischen Gruppierung ums Leben. Nach Armeeangaben sollen sie gelenkte Panzerabwehrrakete transportiert haben.

Mehrere Gruppierungen im Gazastreifen kündigten Vergeltung an. Die israelische Armee begründete den militärischen Schlag mit mehreren Angriffen aus dem Gazastreifen in den vergangenen Wochen. Zuletzt feuerten militante Palästinenser nach dem Tod eines palästinensischen Häftlings in der vergangenen Woche Dutzende Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet ab. dpa