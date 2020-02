Nahost-Konflikt: Israels Luftwaffe reagiert mit Beschuss auf Raketenangriff aus Gaza

Am Gazastreifen kam es in der Nacht zum Montag erneut zu einer Eskalation. Die israelische Luftwaffe griff mehrere Ziele der dort herrschenden Hamas an.

Die israelische Luftwaffe flog in der Nacht zum Montag Raketenangriffe am Gazastreifen .

flog in der Nacht zum Montag . Die Attacke ist eine Reaktion auf einen Raketenangriff aus dem Palästinensergebiet .

einen dem . Zuvor hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gedroht.

Tel Aviv/Gaza - Israels Konflikt mit militanten Palästinensern im Gazastreifen spitzt sich weiter zu. Nach einem neuen Raketenangriff aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer griff die israelische Luftwaffe in der Nacht zum Montag erneut Ziele der dort herrschenden Hamas an. Darunter seien eine Trainingsanlage und militärische Einrichtungen im südlichen Gazastreifen gewesen, teilte die israelische Armee mit.

Nahost-Konflikt: Israel sieht die Hamas in der Verantwortung

„Die israelische Armee sieht jegliche Terroraktivität, die auf israelisches Gebiet abzielt, als sehr schwerwiegend an und ist bestens auf verschiedene Szenarien vorbereitet“, hieß es in der Mitteilung. Man sehe die islamistische Hamas als verantwortlich für alle Vorfälle in dem Küstenstreifen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Sonntag mit einem „verheerenden Einsatz gegen die Terrororganisationen in Gaza“ gedroht. Man werde „keinerlei Aggression aus Gaza akzeptieren“. Er erinnerte an die gezielte Tötung des Militärchefs des Islamischen Dschihads in Gaza, Baha Abu Al Ata, durch die israelische Luftwaffe im vergangenen November.

„Ich schlage vor, dass Islamischer Dschihad und Hamas ihr Gedächtnis auffrischen“, sagte der 70-Jährige. „Unsere Einsätze sind sehr stark und sie sind - gelinge gesagt - noch nicht abgeschlossen.“

Nahost-Konflikt: Etwa zwei Millionen Einwohner leben am Gazastreifen unter sehr schlechten Bedingungen

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. Rund zwei Millionen Einwohner leben unter sehr schlechten Bedingungen in dem Küstenstreifen. Palästinenser protestieren regelmäßig gegen die Blockade.

Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Sie hat sich die Zerstörung Israels auf die Fahnen geschrieben. Zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen kommt es immer wieder zu Konfrontationen. Unterhändler Ägyptens und der Vereinten Nationen setzen sich regelmäßig für eine Beruhigung der Lage im Nahen Osten* ein. Auch US-Präsident Donald Trump versuchte mit einem Nahost-Plan, zur Deeskalation in der Region beizutragen. Doch er erhielt für seine Überlegungen von vielen Seiten massive Kritik.

