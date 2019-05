Europawahl 2019: Ganz Europa muss auf Italien-Ergebnis warten

Die Europawahl 2019 findet in Italien im Vorfeld wenig Beachtung. Der rechtsnationale Innenminister Matteo Salvini ist im Begriff, das EU-Parlament zu kapern, auch Berlusconi tritt an.

Update vom 26. Mai 2019: In Italien stimmten bis 12.00 Uhr 15,9 Prozent der Wahlberechtigten ab. 2014 war die Beteiligung zu der Zeit mit 16 Prozent minimal höher gewesen. Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr und schließen erst um 23.00 Uhr. Erst danach wurden offizielle Ergebnisse erwartet.

Italien Europawahl 2019: Salvinis Lega in Umfragen vorn - Welches Ergebnis holt Berlusconi

Erstmeldung: Vorbericht zur Europawahl: Bereits zum neunten Mal wird ein europäisches Parlament gewählt. Mehr als 500 Millionen EU-Bürger sind wahlberechtigt. Jedem Land sind entsprechend der Einwohnerzahl eine bestimmte Menge Sitze im Europaparlament zugewiesen. Italien bekommt 73 der insgesamt 751 Mandate. Um ins Parlament einzuziehen, müssen italienische Parteien eine 4-Prozent-Hürde knacken. Mit den Ergebnissen der Wahl können die Europäer am Sonntag, 26. Mai, erst nach 23 Uhr rechnen. Dann nämlich schließen in Italien die Wahllokale.

Italien Europawahl 2019: Salvini und die Lega in Umfragen vorn

Ein Rechtsruck in Italien ist absehbar. In den letzten Umfragen vor dem Wahlwochenende lag die rechtspopulistische Lega vorn. Die Partei des italienischen Innenministers Matteo Salvini kann mit etwa 30 Prozent der Stimmen rechnen.

In den Europawahlen von 2014 war der Partito Democratico noch stärkste Kraft. Aktuell liegt die Partei mit der aktuellen Regierungspartei, Movimento Cinque Stelle, in Umfragen mit 21,5 Prozent und 22 Prozent nahezu gleichauf.

Hochrechnungen von Sky News und dem Bayerischen Rundfunk ergeben, dass 61 der 73 italienischen Sitze im EU-Parlament an Parteien aus dem äußeren rechten oder populistischen Spektrum gehen, unter anderem die Lega mit ihrem Slogen „Prima gli italiani“.

Italien Europawahl 2019: Salvini will Kommissionspräsident werden

Innenminister Matteo Salvini ist in den vergangenen Monaten vor allem dadurch europaweit in die Schlagzeilen geraten, weil er Rettungsschiffen mit Flüchtlingen an Bord verbot, in Italiens Häfen anzulegen. Er hat die Ambition der nächste Kommissionspräsident zu werden, falls die Rechtspopulisten die stärkste Kraft werden. Mit Salvini kandidiert der in Italien bekannte, Euro-skeptische Wirtschaftsprofessor Antonio Maria Rinaldi.

Sein Ziel: „Rechte und Euroskeptiker im Parlament vereinigen und dann die EU "an Haupt und Gliedern reformieren." Seit die Lega und der Movimento Cinque Stelle die Regierung bilden sind beide europaskeptische Parteien von ihrer Forderung nach einem EU-Austritt abgerückt.

Die Lega ist Teil der Allianz „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF), der auch die österreichische FPÖ und die frühere Front National von Le Pen (Jetzt Rassemblement National) in Frankreich angehören. Bisher hat die Lega sechs der 73 italienischen Sitze im EU-Parlament inne. Nach den Europawahlen will Salvini sämtliche rechtsnationale Parteien Europas in einer neuen breiten Allianz namens "Europa des gesunden Menschenverstandes" versammeln und zur drittstärksten Kraft im Parlament machen. Erste Parteien haben aber bereits abgesagt.

Europawahl 2019 in Italien: Silvio Berlusconi ist Kandidat

Der Partito Democratico steckt seit den Parlamentswahlen 2018 in einer tiefen Krise. Bei den Europawahlen setzen die Sozialdemokraten auf einen betont europafreundlichen Kurs – "Wir sind Europa", lautet der Slogan. Im Programm stehen Mindestlohn und gleiche Bezahlung für Frauen und Männer.

Das bekannteste Gesicht der PD ist der Arzt Pietro Bartolo. Der 63-Jährige arbeitete 30 Jahre lang auf der Insel Lampedusa und machte immer wieder auf die Situation der Flüchtlinge aufmerksam. Der PD setzt vor allem auch auf unabhängige Experten wie den römischen Philosophen, Germanisten und Politikwissenschaftler Angelo Bolaffi, der für seine Expertise italienweit geschätzt wird.

Silvio Berlusconi ist auch mit von der Partie. Der 82-jährige Milliardär war viermal Ministerpräsident des Landes und kann nicht von der Politik lassen. Zuletzt schaffte er es aber nicht mehr, sich auf der nationalen Bühne durchzusetzen. Er machte den Populismus in Italien salonfähig. Seine Partei Forza Italia gehört zum Bündnis EVP, wie auch die deutsche CDU/CSU. Berlusconi war zuletzt jedoch gesundheitlich arg angeschlagen.

Movimento Cinque Stelle bei der Europawahl 2019 vor allem mit Frauen

Die populistische Partei Movimento Cinque Stelle erreichte bei den Parlamentswahlen mit mehr als 30 Prozent die meisten Stimmen. Im Laufe des ersten Jahres in einer Regierungskoalition mit der rechtsnationalen Lega verlor der M5S aber massiv an Zustimmung.

Ins EU-Parlament will die Partei als Teil des rechtspopulistischen und EU-kritischen Bündnisses „Europa der Freiheit und der direkten Demokratie“ eintreten, das vor allem von der britischen Brexit-Partei von Nigel Farage repräsentiert wird und dem auch die AfD angehört. In vorderster Reihe stehen die ansonsten auch in Italien eher unbekannten Frauen: Maria Angela Danzì, Sabrina Pignedoli, Daniela Rondinelli, Chiara Maria Gemma und Alessandra Todde.

Europawahl 2019 in Italien: Mehrheit der Italiener noch EU-freundlich

Seit Jahren sinkt das Interesse für die Europäische Union und die Wahlbeteiligung. In den vergangenen Wochen spielte die Europawahl im Land kaum eine Rolle.

2014 ging aber immerhin 57 Prozent der Stimmberechtigten wählen - mehr als in Deutschland. Trotz großer Skepsis und tiefem Frust gegenüber dem Establishment und den etablierten Parteien wollen laut Umfragen zumindest 65 Prozent der Italiener in der EU bleiben.

Europawahl 2019 in Italien: Situation im Land

Aktuell verschärft sich die seit Jahren andauernde Wirtschaftskrise wieder. Die Staatsverschuldung liegt derzeit bei rund 2,4 Billionen Euro, die Jugendarbeitslosigkeit liegt über 30 Prozent und ist so hoch wie in kaum einem anderen europäischen Land.

Die populistische Regierung, die anhaltende Steuerlast und Bürokratie und das Gefühl von der EU mit den Flüchtlingen allein gelassen zu sein, spaltet die Gesellschaft zunehmend. Junge Italiener verlassen angesichts der Perspektivlosigkeit zu Tausenden das Land.

sob mit AFP und dpa