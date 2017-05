So macht Comedian James Corden den Menschen in Manchester Mut

James Corden bei einer Veranstaltung in New York City im Mai 2017 (Symbolfoto).

Für seine Witze ist James Corden im US-Fernsehen bekannt. Der britische Comedian war bei der Aufzeichung seiner Sendung „The Late Late Show“ während der Anschläge in Manchester und reagierte prompt.

Los Angeles - Als James Corden von den Anschlägen in seinem Heimatland Großbritannien hört, reagiert der für seine Sketche gefeierte Moderator spontan.

Der Brite hält sofort inne und hat für alle seine Zuschauer eine ganz emotionale Botschaft. Das Ungewöhnliche daran: Corden erklärt darin, warum Manchester für ihn eine ganz besondere Stadt ist.

Viermal pro Woche ist der Comedian in der CBS-Sendung „Late Late Show“ zu sehen. Während einer Aufzeichnung seiner TV-Show in Los Angeles erfährt James Corden von dem Anschlag in Manchester.

Emotionale Botschaft an Manchester

Mit den Worten „Wir haben noch keine genauen Informationen darüber, was genau passiert ist. Alles was wir wissen, sind tragische Nachrichten über Tote und viele Verletzte....“ beginnt der Moderator.

Dann zählt Corden auf, für was Manchester seiner Meinung nach steht. „Manchester hat großartige Fußballmannschaften. Man City ( Manchester City), Man United (Manchester United). Großartige Musiker. Oasis, Joy Division. Es ist die Geburtsstätte von Suffragetten (Frauenrechtlerinnen). Der Erfinder des ersten Computers stammt aus Manchester.“ Auch wunderbare Künstler würden dort leben.

+ James Corden's Message to Manchester. © James Corden via YouTube.com

Manchester steht für so viele großartige Menschen

Auch wendet sich James Corden an die Menschen, die in Manchester leben. Er bezeichnet sie als mutig, stolz und stark.

Und er glaubt, dass der Spirit der Menschen in Manchester nach dieser Nacht noch viel stärker wachsen wird.

Seine Botschaft trägt James Corden sichtlich betroffen vor. Am Ende spricht der Moderator an diesem Abend vielen Menschen aus der Seele: „Wenn wir heute Abend unsere Lieben ins Bett bringen, werden wir sie wahrscheinlich noch ein bisschen fester umarmen als sonst.“

Hier können Sie die ganze Rede ansehen:

James Corden's Message to Manchester

