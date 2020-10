Zahl der Intensivpatienten verdoppelt: Jens Spahn äußert sich zur aktuellen Corona-Lage

In Deutschland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen sprunghaft an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler informieren darüber in einer Pressekonferenz. Der Live-Ticker.

+++ 09.51 Uhr: Ein wichtiger Risikoparameter sei die Frage: „Mit wie vielen Personen sind Sie in einem geschlossenen Raum?“, sagt Spahn. „Wir haben es alle gemeinsam in der Hand.“ Er glaube nicht, dass das noch nicht alle Menschen wüssten. „Jeder von uns weiß, in welche Situation er sich begibt.“ Man müsse sich die Frage stellen: „Muss diese Hochzeitsfeier mit 300 Personen jetzt in dieser Jahrhundert-Pandemie sein?“

+++ 09.48 Uhr: RKI-Präsident Wieler bittet darum, die Komplexität der Corona-Pandemie auch ausgewogen darzustellen. Er weist darauf hin, dass das RKI sehr viele Daten transparent darstelle.

+++ 09.44 Uhr: Das Wissen über das Coronavirus und die Krankheit sei jetzt viel ausgeprägter als vor einem halben Jahr, sagt RKI-Präsident Wieler. Ein Faktor sei die Infektionsdynamik, sagt Wieler. Dazu bewerte das RKI eine Reihe von Faktoren. Zweiter Faktor: die Krankheitsschwere. Sie sei durch ärztliche Eingriffe geringer geworden. Dritter Faktor sei die Überlastung des Gesundheitssystems, die vor allem durch das persönliche Verhalten vermieden werden könne. Zu allen Faktoren seien täglich Zahlen auf den Seiten des RKI verfügbar.

Spahn will in Deutschland keinen zweiten Lockdown wegen Corona

+++ 09.40 Uhr: „Es gibt sehr, sehr viele, auch hier in Berlin, die sich an die Regeln halten“, sagt Spahn. Weil sich einige wenige nicht an die Regeln gehalten hätten, litten darunter in Berlin jetzt wieder viele. Es sei für Gastronomen sehr schwierig, die Gäste zum Einhalten der Regeln zu ermahnen, wenn Alkohol im Spiel sei. Bußgelder hält Spahn deshalb für sinnvoll: „Wie auf der Autobahn: Wenn man das Gefühl hat, man wird eh nie erwischt, hält man sich weniger an die Regeln.“

+++ 09.35 Uhr: „Wir werden nicht mehr in die Situation vom April kommen, weil wir mehr wissen“, sagt Spahn auf die Frage nach einem „zweiten Lockdown“. Es geben keine Ausbrüche beim Einkaufen, beim Friseur oder im öffentlichen Personenverkehr. Auch an den Schulen gelinge es, die Dinge gut im Griff zu haben. Dort, wo das Coronavirus sich ausbreite, seien neue Beschränkungen vonnöten – zum Beispiel ein Alkoholverbot oder die Beschränkung von Feiern. Regionale Verschärfungen brauche es deshalb.

+++ 09.25 Uhr: Besonders Lüften wird im Winter als elementar zur Bekämpfung des Coronavirus angesehen. Es sei wesentlich für die Anzahl der potenziellen virenbeladenen Teilchen in der Luft. „Gut gelüftete Räume sind nicht so risikobehaftet“, sagt der Wissenschaftler Martin Kriegel von der TU Berlin. Das bedeute aber nicht, dass man die ganze Zeit frieren müsse. Es gebe auch keinen Luftwechsel, bei dem das Infektionsrisiko null sei. Die Aufenthaltsdauer in geschlossenen Räumen müsse ebenso reduziert werden.

Corona in Deutschland: Mehr Menschen auf Intensivstationen

+++ 09.23 Uhr: „Es ist keine Erkrankung der Alten und Schwachen“, sagt Herold. Auch junge, sportliche Menschen erkrankten schwer und könnten an Corona sterben.

+++ 09.19 Uhr: Mittlerweile seien 470 Menschen in Deutschland wegen Corona auf der Intensivstation, sagt Susanne Herold, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik Gießen. Sie stellt verschiedene Medikamente wie Dexamethason und Remdesivir vor, die derzeit bei Corona-Patient*innen eingesetzt werden. „Es gibt aber weiterhin Forschungsbedarf“, sagt sie.

+++ 09.17 Uhr: Wieler wirbt für die Corona-Warn-App. Der Anteil der Menschen, die ein positives Corona-Testergebnis geteilt haben, sei in den vergangenen Monaten gestiegen.

+++ 09.14 Uhr: „Die Maßnahmen führen dazu, dass das Risiko beherrschbar bleibt.“ Und dann sehe es so aus, als sei das Coronavirus nicht so schlimm, sagt Wieler. „Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet.“ Er habe aber die Hoffnung, dass sich das Virus beherrschen lasse. „Nur wenn die Infektionen niedrig bleiben, kann das Leben einigermaßen normal weiter gehen.“ Das Wichtigste seien die AHA-Regeln, die jetzt im Winter um das „L“ für „Lüften erweitert werden.

+4058 #Neuinfektionen

7T-Inzidenz/100k EW (vor 7T)

BUND 22,2 (16,4)



BER 50 (33)

HB 49 (31)

HH 35 (29)

NRW 28 (22)

HE 25 (16,8)

BW 23 (16,5)

BY 19,5 (17,5)

RP 18,6 (11,2)

SL 18,6 (5,4)

NI 18,2 (12,2)

SN 12,5 (9,8)

BB 10,4 (6,0)

SH 8,8 (9,7)

MV 8,5 (3,7)

ST 7,3 (7,1)

TH 7,2 (4,6) — RKI Updates (@rki_updates) October 8, 2020

+++ 09.12 Uhr: Seit Anfang September steigen die Fallzahlen kontinuierlich an, sagt RKI-Präsident Lothar Wieler. In den letzten sieben Tagen habe es doppelt so viele Fälle wie noch Anfang September gegeben, das Infektionsgeschehen nehme in allen Regionen zu. Betroffen seien jetzt vor allem jüngere Menschen – aber auch ältere erkranken. Wieder mehr Menschen müssten intensivmedizinisch behandelt werden.

+++ 09.09 Uhr: Die Reise-Regelungen werden neu justiert und geschärft, wie am Mittwoch (07.10.2020) beschlossen wurde. Das betrifft die Regeln zu Quarantäne und Corona-Tests, sagt Spahn.

Corona in Deutschland: Jens Spahn will AHA-Regeln erweitern

+++ 09.08 Uhr: Die AHA-Regeln will Jens Spahn erweitern: um ein weiteres „A“ für „App“ und ein „L“ für „Lüften“. Die Corona-Schnelltests, die verstärkt durchgeführt werden sollen, werden diese Regeln aber nicht ersetzen.

+++ 09.05 Uhr: Deutschland stehe bislang gut da in der Corona-Pandemie, sagt Spahn. „Wir dürfen dieses Erreichte nicht verspielen.“ Die Situation in der Hauptstadt zeige, dass der ignorante Umgang mit der Pandemie gefährlich sei.

+++ 09.03 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beginnt die Pressekonferenz. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steige stark an, sagt er. „Vor allem die Jüngeren stecken sich jetzt an, weil sie Partys feiern wollen und sich für unverletzlich halten.“ Doch gerade für die Älteren bleibe Corona eine große Gefahr.

Corona in Deutschland: Spahn und RKI-Chef Wieler informieren in Pressekonferenz

Erstmeldung vom Donnerstag, 08.10.2020, 08.56 Uhr: Berlin – Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag (08.10.2020) mit 310.144 angegeben – ein Plus von 4058 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 311.137 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9578 Todesfälle und damit 16 mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9571 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 269.600.

Über die Corona-Lage in Deutschland informieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler informieren in einer Pressekonferenz. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.